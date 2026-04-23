Konečně jsme se dočkali! Volkswagen představil nový full-hybrid, tady jsou podrobnosti
Pokud vám mild hybridy přijdou málo ekonomické a zároveň nemáte kde nabíjet, měli jste zatím u VW docela problém. Pomyslnou mezeru však brzy vyřeší zcela nový full-hybridní systém, který pro mnohé představuje ideální variantu elektrifikace.
Systém kombinuje dobře známý zážehový čtyřválec 1.5 TSI Evo2 se dvěma elektromotory a baterií s kapacitou 1,6 kWh. Jedná se o full-hybrid, což znamená, že relativně velkou část trasy dokáže urazit na elektřinu, ale zároveň jej není potřeba externě nabíjet. Energii totiž baterie získává rekuperací nebo pomocí benzínového motoru.
Nový systém bude obchodně označen jako „Hybrid“ a v nabídce se zařadí mezi stávající mild-hybridní modely označované eTSI a plug-in hybridní modely značené eHybrid, případně GTE. Volkswagen se tím přidá mezi automobilky, které nabízejí široké spektrum elektrifikovaných modelů, aby si každý mohl vybrat systém, který nejvíce odpovídá jeho potřebám.
Elektromotor, který zajišťuje hnací sílu, nahrazuje nebo podporuje přeplňovaný benzínový motor ve všech fázích, v nichž přináší vyšší účinnost. Hybridní systém tak často jezdí výhradně na elektrický pohon, zejména při městském provozu, v nízkých rychlostech a při rozjezdu. Kromě příjemně tiché jízdy to také znamená jízdu plynulou, otázkou je, jak dobře bude systém odladěn při přechodu mezi pohony.
Pohonný systém nabízí tři provozní režimy, které vozidlo automaticky aktivuje v závislosti na profilu použití. Při nízkých rychlostech je vůz v módu elektrického pohonu a zážehový motor zůstává vypnutý. V dalším režimu je spalovací motor aktivní v optimálním provozním okně a slouží jako generátor elektrické energie, tzv. prodlužovač dojezdu. V tomto sériovém zapojení se o jízdu stará stále elektromotor.
Přibližně od rychlosti 60 km/h se aktivuje paralelní pohon, který simultánně využívá spalovací i elektrický motor, přičemž spalovací motor slouží jako primární pohonná jednotka. Elektromotor jej podporuje například při výraznější akceleraci.
Mezi třemi jízdními profily bude moci zvolit také řidič. V jízdním profilu Eco je maximální výkon systému omezen na 70 % a funkce boost je deaktivována. Cílem je co nejúspornější jízda. Profil Comfort pracuje s plným výkonem systému a umožňuje také funkci boost. Režim Sport dosáhne plného výkonu nejrychleji díky dřívějšímu přepnutí do sériového režimu systému.
Nový full-hybrid bude uveden na trh na konci letošního roku v modelech Golf Hybrid a T-Roc Hybrid. Systém byl představen na vídeňském motorickém sympoziu a ceníky nebo technické detaily jednotlivých modelů budou představeny později.
Vzhledem k předpokladu zařazení mezi mild-hybridní modely a plug-in hybridní modely by se základní cena full-hybridního golfu měla bez akčních nabídek pohybovat přibližně 900 tisíc korun. Dle aktuálně platných ceníků totiž Golf eHybrid začíná na ceně 785.900 Kč a nejlevnější plug-in hybrid pořídíte za 981.900 Kč vč. DPH.
Model T-Roc zatím v České republice plug-in hybridní pohonnou jednotku nenabízí, mild-hybrid začíná na 714.900 Kč, při stejném příplatku by tak základní cena nového hybridního modelu T-Roc Hybrid mohla startovat kolem 800 tisíc Kč.
Zdroje: Volkswagen, aktuální ceníky Volkswagen ČR