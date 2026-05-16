Konečně konec krize? Šestiválcový Nissan Z má oficiálně namířeno do Evropy
Sportovní vozy, které k Evropě vždy patřily, dnes tento trh spíše opouštějí. Opačný krok plánuje udělat Nissan, který k nám s mnohaletým zpožděním snad konečně uvede sedmou generaci sporťáku s písmenem Z.
Nissan je možná jen jednou z mnoha běžných značek, které dnes navíc až přehnaně lpí na SUV, ale také má talent vytvářet legendární modely. Vedle terénního Patrolu zejména sporťáky, jako modely Skyline, Silvia, GT-R nebo řadu Z. V Evropě dnes nic takového už nenajdeme, ačkoliv většina dřívějších modelů právě řady Z se zde běžně nabízela.
Bohužel její nejnovější zástupce, pojmenovaný prostě jen Nissan Z, se do Evropy podle původních plánů nikdy podívat neměl. Nissan zde bojoval s propadem prodejů a chvílemi to vypadalo, že si zde nekoupíme už žádný nissan. Letos se ale firma konečně dostává do zisku a pod novým vedením je asi větší odvaha pouštět se do zajímavějších segmentů.
Podle britského magazínu Evo evropští manažeři Nissanu zvrátili rozhodnutí vyloučit sedmou generaci modelu Z z našeho kontinentu. „Potřebujeme pro značku nějaké vzrušující věci,“ řekl jim k tomu předseda představenstva Nissan Europe Max Messina. „A uděláme je rychle.“ Zetko se k nám nedostalo kvůli emisním a novým požadavkům na hlučnost.
Vedení Nissanu konečně uznalo, že značka v Evropě potřebuje emoční vlajkovou loď, aby nebyla vnímána jen jako výrobce crossoverů a elektromobilů. Úspěch hybridů e-Power jim navíc vytvořil dostatečnou emisní rezervu pro limitovaný prodej vozu s vysokými emisemi.
Podle Eva je prioritou nového plánu právě Z. Letos v létě začne výroba modernizované verze sporťáku, která přináší decentní úpravy vzhledu, verze Nismo Z se navíc dočkala také upravené techniky. Všechny verze Z jsou poháněny třílitrovým šestiválcem VR30DDTT s dvojitým přeplňováním, ve verzi Nismo má výkon až 313 kW.
Hlavní novinkou modernizace je volitelná šestistupňová manuální převodovka s krátkými drahami řazení pro verzi Nismo Z, která byla dříve k dispozici pouze s devítistupňovým automatem. Divize Nismo rovněž vyladila odezvu na plyn, časování zapalování, systémy zvuku motoru i převodku řízení a vůz osadila lehčími předními brzdami Akebono odvozenými z modelu GT-R.
Nissan pracuje na způsobu, jak kupé s šestiválcem do Evropy dostat, což zahrnuje i nezbytné technické úpravy. Je pravděpodobné, že motor bude vyžadovat mírné snížení výkonu a jistě i tišší koncovku výfuku. Vzhledem k tomu, že objemy prodejů budou malé, nejpravděpodobnější cestou je homologace v rámci malosériové výroby, přes kterou se k nám dnes hrne třeba spousta čínských vozů. První kusy by se v Evropě mohly objevit na přelomu roku 2026 a 2027.
Odpovědnost za posouzení obchodního potenciálu modelu Z v Evropě připadne na Clíodhnu Lyons, regionální viceprezidentku odpovědnou za produktové plánování a konkurenceschopnost. „V našem globálním portfoliu máme úžasné produkty a v určitých segmentech disponujeme velkým dědictvím a důvěryhodností: supersporty, model Z, vozy s rámovým podvozkem a offroady. Čím více zákazníků si tyto vozy může užít, tím lépe,“ uvedla pro magazín Evo. „Druhá věc je ovšem to, co je na různých trzích proveditelné a co nikoliv.“
Pokud se k nám Nissan Z opravdu dostane, naváže na model 370Z, který zde skončil v roce 2020. Novinka je už sedmou generací sportovního vozu s písmenem Z, v prvních dvou ještě na některých trzích nesl název Datsun. Většina z nich se prodávala i v Evropě, zdaleka největším trhem pro ně ale byly Spojené státy.
Zdroj: Evo, zdroj foto: Nissan, zdroj videa: Nissan