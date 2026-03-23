Konečně! Nový Nissan Z Nismo dostal manuální převodovku
Ikonický model automobilky Nissan se pro modelový rok 2027 dočkal faceliftu, který přináší vítané novinky pro všechny verze. Kromě šestistupňové manuální převodovky také přepracovaný exteriér i změny na podvozku a brzdovém systému.
Tou největší novinkou je nepochybně vyslyšení fanoušků platformy a návrat šestistupňové manuální převodovky do vrcholné specifikace Nismo s výkonem 420 koní. V porovnání s modely Z Sport a Performance dostala převodovka silnější spojku, která tento výkon vydrží.
Jiné je také samotné řazení, které nyní disponuje kratšími drahami. Řidičům to přinese rychlejší a preciznější řazení. Vidlicový šestiválec o objemu 3,0 litru s dvojitým přeplňováním dostal také upravené ovládání škrticí klapky a časování zapalování.
Automobilka slibuje ostřejší odezvu plynového pedálu a plynulejší průběh točivého momentu. Pro manuální převodovku byly upraveny také zvuky Active Sound Enhancement a Noise Cancellation.
Verze Nismo zůstává vrcholem nabídky, její úpravy se kromě nové převodovky týkají motoru, podvozku, šasi a brzd. A právě ty se pro nový modelový rok dočkaly dalších změn. Přední brzdy nyní používají dvoudílný brzdový kotouč podobný tomu v legendárním modelu Nissan GT-R. Jejich použití znamená úsporu 8,62 kg hmotnosti na přední nápravě a lepší chlazení.
Na ulici verzi Nismo stále poznáte také díky jiným nárazníkům a typické černé lince v exteriéru, design se oproti předchozímu modelovému roku nemění.
Konec kontroverzí
To však neplatí pro standardní verze modelu Z Sport a Performance, které přijdou o nejkontroverznější designový prvek nového nissanu Z. Ten měl do nynějška mřížku chladiče v předním nárazníku ve tvaru obdélníku, která vypadala skoro jako podomácku zvětšený otvor a byl fanoušky často kritizován.
Nárazník je nyní nově tvarovaný a mřížku chladiče rozděluje lišta v barvě karoserie. Přední část dostala také nový emblém „Z“, který nahrazuje logo automobilky. Tvar nového nárazníku kromě nového vzhledu nabízí také funkční vylepšení. Svým tvarem optimalizuje proudění vzduchu pro chlazení a zároveň snižuje aerodynamický vztlak a odpor.
Model Z Performance dostal přepracovaná kovaná kola o velikosti 19" s obráběným ráfkem, čímž navazuje na vzhled disků montovaných na předchozí model 370Z Nismo. Nově lze konfigurovat zajímavou barvu Shinkai Green Pearl Metallic s perleťovým efektem. Inspirací byla barva nissanu Z generace S30 a objednat lze pouze v kombinaci s černým lakem střechy.
Oblíbenou barevnou kombinaci „green over tan“ (zelená/béžová) můžete nyní objednat díky novému béžovému čalounění spodní části interiéru. V něm přibyla také nová bezdrátová nabíječka s chlazením a magnetickým vyrovnáním zařízení. Dostupná je u modelů Z Performance a Nismo a podporuje maximální nabíjecí výkon 15 W.
Změn není málo
Model Z Performance se také dočkal technického vylepšení v podobě jednoramenných tlumičů s větším průměrem. Díky nim vůz nyní lépe tlumí vibrace a dle automobilky má předvídatelnější jízdní vlastnosti.
Všechny modely dostanou novou palivovou nádrž, která pomáhá udržovat hladinu paliva v okolí palivového čerpadla při zatáčkách s vysokým přetížením. To pomáhá zajistit konzistentnější přívod paliva a výkon motoru při dlouhodobém projíždění zatáček na okruhu ve vysoké rychlosti.
Na americkém trhu se inovované modely objeví v prodejnách již letos v létě, včetně modelu Nismo s manuální převodovkou. Ceny oznámeny nebyly a do Evropy se poslední generace modelu Z bohužel stále nechystá.
Zdroje: Nissan