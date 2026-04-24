Konečně střešní stan, kde se nemusíte plazit! Thule překopalo tradiční konstrukci
Střešní stany mají jednu velkou slabinu. Jakmile v nich zrovna nespíte, jsou vlastně k ničemu. Většina skořepinových modelů je totiž tak nízká, že se v nich sotva převléknete. Novinka Thule Widesky se to snaží změnit.
Když se podíváte na klasické střešní stany, většinou je to buď hadrový stan, co se skládá jako kniha, nebo plastová skořepina, co se vyklopí do špičky. Proto nás zaujala novinka od Thule. Nový model Widesky totiž sází na odlišnou geometrii.
Vepředu je stan schválně vyšší, takže když se v něm posadíte a nemáte strop hned u nosu. Tak lze přestat brát stan jen jako noclehárnu, můžete v něm klidně čelit deštivému odpoledni.
Nejzajímavější detail se ale skrývá v matraci. Společnost Thule ji nevyrobila jen jako rovnou plochu na spaní, ale vymyslela systém, díky kterému se dá část matrace zvednout a opřít o stěnu. V tu ránu máte ve stanu téměř plnohodnotnou pohovku s opěradlem.
Když k tomu přičtete fakt, že jsou ve stěnách obří panoramatická okna, můžete sedět v suchu a teple a koukat do krajiny, aniž by bylo potřeba namáhat záda.
Celý vnitřek je potažený plstí, což izoluje to hluk. Bubnování deště do hliníkové konstrukce je tak tišší. A hlavně to pomáhá s kondenzací vlhkosti, která je u střešních stanů častý nepřítel. Uvnitř je už z výroby natažené také LED osvětlení, které se dá stmívat dle potřeby.
Většina lidí se u střešních stanů bojí zhoršených jízdních vlastností a vyšší spotřeby paliva. Thule Widesky váží jen necelých 68 kilo, což je v téhle kategorii solidní hmotnost, kterou zvládne většina běžných aut. Ve složeném stavu má navíc stan na výšku jen 20 centimetrů.
Samotné stavění je poměrně rychlé a intuitivní. Odjistíte spony a plynové vzpěry udělají většinu práce za vás. Žebřík se dá přicvaknout z jakékoli strany, takže vás nelimituje, jak zrovna zaparkujete.
Negativní stránka věci? Švédský výrobce Thule si za tuhle obytnou vychytávku řekne o necelých 90 tisíc korun. Za to koupíte i starý obytný přívěs. Jenže s ním se nepodíváte do podzemních garáží, na dálnici nepojedete sto třicítkou a provoz bude brzy stát další tisíce.
Zdroje: Field Mag, New Atlas, Thule