Konečně úspěšný japonský elektromobil. Nová Toyota bZ4X jde na dračku
První Toyota bZ4X byla terčem kritiky. Japonský gigant však rychle ukázal, že umí naslouchat. Po poslední technické modernizaci pro rok 2026 se z tohoto elektrického SUV stal prodejní šlágr.
Příběh elektrické Toyoty bZ4X připomíná cestu legendárního modelu Corolla – nenápadný začátek, postupné ladění a následná dominance. Podle nejnovějších dat z dubna 2026 se aktualizovaný model stal jedním z nejprodávanějších elektromobilů v USA, Japonsku i Evropě.
Jen v Americe prodala Toyota za první tři měsíce roku přes 10.000 kusů, čímž za sebou nechala celou elektrickou letku Fordu i populární korejské soupeře.
Také na českém trhu píše Toyota bZ4X úspěšnou kapitolu. Na faceliftovanou verzi, jejíž předprodej začal teprve letos v březnu, už eviduje české zastoupení 140 objednávek. A dalších 46 připadá na horkou novinku – verzi Touring.
Od zahájení prodeje původního modelu v roce 2022 se přitom celkově prodalo 681 kusů, a to včetně dřívější obří státní zakázky na více než 500 vozů pro české úřady. Je tedy zřejmé, že se prodejní tempo letos skutečně značně akcelerovalo.
Naslouchat kritice se vyplácí
Inženýři Toyoty se zaměřili na to, co zákazníky pálilo nejvíce. V podstatě každý nový modelový rok dostala bZ4X určitá vylepšení a nyní jde o plně konkurenceschopné SUV.
Poslední verze má mimo jiné přepracovaný systém tepelného managementu. Díky vylepšenému tepelnému čerpadlu a efektivnějšímu ohřevu baterie už bZ4X v zimě neztrácí dech, nabíjení z 10 na 80 % kapacity nyní zabere stabilních 30 minut bez ohledu na to, zda venku mrzne.
Dojezd se u verze s větší baterií prodloužil na úctyhodných 569 km dle normy WLTP. Evropští řidiči navíc ocení kompletně přepracovaný podvozek, který byl laděn přímo na zdejších cestách, aby nabídl ideální kompromis mezi plavným komfortem a jistotou v zatáčkách.
Karosářská varianta bZ4X Touring je v českém kontextu nesmírně důležitým modelem. Nabízí obří zavazadelník o objemu 669 litrů, což je o 217 litrů více než u standardní bZ4X. Touring navíc v nejvyšší výbavě Executive disponuje pohonem všech kol o systémovém výkonu 280 kW, což z rodinného stěhováka dělá nečekaně dynamický stroj.
Toyota navíc v Česku nasadila velmi agresivní cenovou politiku. Standardní modernizovaná Toyota bZ4X nyní startuje na akční ceně 1.099.000 Kč, což z ní dělá jedno z nejdostupnějších elektrických SUV své velikosti na trhu. Při uvedení na trh byl přitom model dražší, když v roce 2022 cena začínala na 1.220.000 Kč.
Pokud zákazníci zvolí větší a ještě praktičtější Touring, cena dnes začíná na 1.329.000 Kč ve výbavě Style, přičemž lze využít další zvýhodnění až 121.850 Kč při výkupu starého vozu.
Toyota vsadila na neustálé zlepšování a výsledkem je dospělý stroj, který dokáže uspokojit moderní evropské nároky. S plánovaným příchodem sedmimístného Highlanderu BEV koncem roku (pro Evropu zatím nepotvrzeno) je navíc jasné, že elektrická japonská ofenziva teprve nabírá na obrátkách.
