Kontroly na hranicích s Německem se protáhnou. Jak probíhají v praxi?
Berlín oznámil prodloužení kontrol na pozemních hranicích až do září 2026, což pro český export a logistiku znamená další roky nejistoty. Zatímco se evropští politici přou o legálnost tohoto kroku, firmy v Plzni či Mladé Boleslavi musí bojovat s rozpadajícími se dodavatelskými řetězci a rostoucími náklady na palivo i personál.
Naděje na rychlý návrat k plnohodnotnému schengenskému provozu se rozplývají. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt oficiálně oznámil Evropské komisi, že stacionární kontroly na pozemních hranicích zůstanou v platnosti minimálně do 15. září 2026. Toto rozhodnutí, které se týká i vytížené 810 kilometrů dlouhé hranice s Českou republikou, vyvolává vlnu nevole nejen v Bruselu, ale především u českých dopravců a exportérů.
Situace mezi Berlínem a Evropskou komisí začíná připomínat otevřený konflikt. Zatímco Německo kontroly od roku 2015 obhajuje jako nezbytnou reakci na nelegální migraci, kritici poukazují na to, že opatření byla prodloužena již více než dvacetkrát.
Evropský parlament ústy své monitorovací skupiny pro Schengen varuje, že Berlín ohýbá unijní pravidla daleko za přípustnou šestiměsíční mez. Předseda komise Margaritis Schinas již potvrdil přípravu právních kroků, které by mohly vést až k žalobě, pokud Německo neprokáže, že tyto restrikce jsou skutečně nejmírnějším možným nástrojem.
Čekání stojí miliony
Pro české firmy však ani právní bitvy v Bruselu neznamenají okamžité řešení. Realita na silnicích je neúprosná. Každá namátková kontrola nebo kontrola dokladů přidává k cestě mezi výrobními závody v Plzni či Mladé Boleslavi a distribučními centry v Bavorsku a Sasku 30 až 90 minut. V systému výroby „just-in-time“ je takové zpoždění drahé.
Sdružení Česmad Bohemia a logistický gigant CS CARGO odhadují, že čekací doby a nucené objížďky stojí sektor téměř 100 milionů korun měsíčně, a to především kvůli zvýšeným nákladům na palivo a přesčasy řidičů.
Experti na logistiku doporučují prozatím alespoň plánovat přepravu citlivého zboží přes méně vytížené přechody, jako je Folmava, nebo expedovat náklady v nočních hodinách.
Nejistota ovlivňuje i strategické plánování velkých hráčů, jako je Škoda Auto. Firmy v současnosti pracují se třemi scénáři vývoje: od optimistického zrušení kontrol v září přes variantu nepředvídatelných mobilních hlídek až po dlouholeté právní spory mezi Německem a Unií. Do té doby nezbývá než počítat s časovou rezervou.
Jak to chodí na místě
A jak vypadá kontrola osobních vozů v každodenní praxi? Na Rozvadově, nejvytíženějším přechodu na trase Praha - Mnichov, atmosféra lehce připomíná éru totalitních výjezdů na dovolenou. Plynulá jízda po dálnici končí u bariér, které řidiče svádějí na přilehlé parkoviště. Zde, v mobilních halách a pod provizorními přístřešky, operují týmy německých federálních policistů a celníků. Stačí jeden pokyn příslušníka a vaše cesta se změní v důkladnou německou kontrolu.
I když k překročení hranic legálně stačí platný občanský průkaz, úřady v této napjaté době důrazně doporučují zkontrolovat platnost dokladu. A u cizinců žijících v ČR nepodceňovat ani potvrzení o pobytu.
Pokud si na vás hlídka „posvítí“, následuje důkladná prověrka, od lustrace dokladů všech cestujících až po fyzickou prohlídku vozu a zavazadel. Kromě migrace se policisté a celníci zaměřují především na nelegální dovoz drog, velké množství alkoholu či tabáku a v neposlední řadě na zbraně.
Celá procedura může trvat desítky minut a z moderního evropského cestování dělá nepředvídatelnou zkoušku, na kterou je lepší vyhradit si v itineráři alespoň hodinovou rezervu.
Zdroje: VisaHQ.com, CS CARGO, Česmad Bohemia, Schengen Scrutiny Group