Kontroverze k radikální změně patří. Jaké automobily způsobily mediální armageddon?
Představení čistě elektrického Ferrari Luce otřáslo celým internetem i automobilovou komunitou. Zavzpomínali jsme, jaká jiná auta vytvořila podobný rozruch.
Ani se nemusíme vracet nikterak daleko do minulosti, abychom narazili na zřejmě nejkontroverznější představení nového modelu (v tomto případě ještě konceptu) veřejnosti. Kampaň založená na přístupu „copy nothing“, tedy „nekopírovat nic“, otřásla světem v listopadu roku 2024.
1. Jaguar Type 00 (listopad 2024)
Jaguar tehdy ke komunikaci změny své image využil extrémně polarizující, avantgardní kampaň, ve které se později představený koncept Type 00 ani neukázal. Místo toho se reklama soustředila na „exuberantní modernismus“, tedy směr vyznačující se výraznými barvami, ostře řezanými geometrickými tvary, a popouští uzdu kreativitě.
Podle reakcí fanoušků i médií však uzdu Jaguar popustil více, než bylo před dvěma lety v automobilové rovině přijatelné. Když pomineme modely s fluidní genderovou identitou kráčející bez jakéhokoliv vysvětlení barevnou abstraktní scénou, samotný koncept Type 00 taktéž nebyl přijat vlídně. Pozoruhodné jsou dnešní reakce v kontrastu s Ferrari Luce, kdy z řad fanoušků začínají směrem k Jaguaru Type 01 zaznívat komentáře jako „Buďme upřímní, tohle začíná vypadat sakra dobře“ (@seenthroughhlass).
2. Porsche Cayenne (září 2002)
Paralelu s novým Ferrari Luce můžeme hledat také u Porsche, které pouhé tři roky po představení vůbec prvního výkonného SUV na světě v podobě vozu ML 55 AMG generace W163 uvedlo na trh model Cayenne.
Propůjčil si už tak kontroverzní tvar předních světel připomínajících tekoucí volské oko od tehdejších sportovních modelů, a navíc byl historicky prvním sériově vyráběným čtyřdveřovým modelem značky, stejně jako luce je historicky prvním sériovým modelem Ferrari bez spalovacího motoru.
V době představení zaznívaly z řad veřejnosti posměšné názory, že Cayenne zničí značku Porsche rychleji, než 917K zajede kolo v Le Mans. Jak ale dnes víme, přes počáteční kontroverze zaznamenal rekordní prodeje a značku tím na přelomu milénia zachránil. I když jej na pozici nejprodávanějšího modelu vystřídal menší macan, stále je příkladem toho, že ne vždy kontroverze znamená neúspěch.
3. Ford Mustang Mach-E (listopad 2019)
Stejně jako nedávno představený Mercedes-AMG GT 4-door Coupé také Ford Mustang Mach-E čelil při svém představení obrovské kritice z řad fanoušků, kteří jak AMG, tak mustang spojují především s osmiválcem pod kapotou a zábavou za volantem.
„To není pravý Mustang,“ znělo na konci roku 2019 z řad veřejnosti a rozhořčení pramenilo především ze znesvěcení legendárního jména, ani ne tak z výkonů, které jsou dodnes docela dobré. Jak lidé i recenze říkají, „Mustang Mach-E je dobrý produkt, ale není to dobrý Mustang“. Podobné komentáře se nyní objevují také k nedávno představenému modelu Luce, jehož parametry naznačují, že opravdu půjde o schopný vůz.
U Fordu kontroverzních modelů, které převzaly legendární jméno, najdeme více, fanouškům se nelíbilo ani nové capri nebo puma, které jsou nyní místo dřívějších sporťáků crossovery a SUV. Podobně je na tom také explorer, ale jméno svého modelu Blazer dehonestoval také Chevrolet. Vzhledem k tomu, kolik fanoušků má ale Ford Mustang po celém světě, byl jeho příchod nepochybně nejkontroverznější (navíc byl představen jako první).
4. Tesla Cybertruck (listopad 2019)
Novinky od Tesly jsou většinou očekávány s obrovským napětím, jelikož nepřicházejí často, ale zato na trhu vydrží klidně deset let prakticky beze změny a prodávají se ve velkých číslech. A jaký je nejoblíbenější typ auta na americkém trhu? Přeci full-size pick-up.
Na představení toho čistě elektrického od automobilky Tesla tak všichni čekali s obrovským nadšením, které se opět proměnilo v mediální armagedon, když na pódium přijel obrovský pentagon z hliníku, který přepsal veškeré zavedené zvyklosti ohledně struktury i formy tradičních pick-upů.
A zatímco některá auta vnímaná při svém představení velmi kontroverzně se stala populárními, u cybertrucku to byla spíše jízda na horské dráze. Při představení nerozbitných skel cybertrucku zaplavila média videa, na kterých Elon Musk tato skla rozbil.
Následoval propad ceny akcií značky, i když po uvedení cybertrucku na trh se přeprodávaly za ceny i dvojnásobně vyšší, než kolik stály nové. No a nyní? Emoce opadly, cybertruck se normalizoval a na trhu ojetin jsou jich tisíce bez valného zájmu.
Vzpomenete si na další?
Instalace nadměrně velkých ledvinek na moderní BMW, zejména na řadu 4 a modely M3 a M4, taktéž internet baví dodnes, i když tento konkrétní příklad ukazuje na to, že občas zákazníci na první pohled reagují jinak než v průběhu času, podobně jako u první generace modelu Cayenne.
Rozruch způsobilo také uvedení modelu EQS, který ztratil majestátnost luxusní třídy S a nastartoval éru elektromobilů značky ve tvaru želé, od které se nyní automobilky odklání. Zmínit můžeme také Aston Martin Cygnet s motorem produkujícím méně než 100 koní nebo BMW XM, které fanoušky milovanou divizi M přeneslo do obrovského SUV s kontroverzními tvary i obrovskou cenovkou, které bylo pomalejší než model X5 M.
Žádná ze zmíněných kontroverzí však nebyla tak velká, aby o ní mluvil úplně každý, a to nejen mezi autíčkáři. „V posledních týdnech jsme si rozhodně vysloužili obrovskou pozornost, ale teď si myslím, že je opravdu důležité mluvit o samotném voze,“ snažil se na medializaci své značky stavět výkonný ředitel Jaguaru Rawdon Glover. Uvidíme, jaké ovoce přinese extrémní mediální pozornost značce, kterou zná téměř každý.
Zdroje: Autorský článek, Autotrader.ca, SelectCarLeasing.co.uk, Autocar, Business Insider, Jaguar, Tesla