Kontroverzní Ferrari Luce už má konfigurátor. Na výběr je 35 barev a různé specialitky
Projeďte si s námi online konfigurátor pro model Luce, první čistě elektrické Ferrari v historii. Web nabízí tisíce kombinací a detailní pohledy. Monolitická silueta novinky však neodpouští chyby. Tradiční červená na ní nefunguje a špatný klik může udělat hotovou vizuální katastrofu.
Webové servery ferrari pod náporem zvědavců z celého světa a kvůli extrémně detailním 3D renderům citelně zpomalily. Když se však grafika konečně načte, otevře se před vámi showroom, kde se tradice italské značky potkává s minimalistickou budoucností.
Luce je nejprostornějším modelem v historii automobilky a jeho monolitické tvary vyžadují úplně jiný přístup než šípovité benzinové supersporty. Luce je i úplně jiné než dvanáctiválcové SUV Ferrari Purosangue. Už samotné lakování je největším oříškem celé specifikace.
Ferrari připravilo úctyhodných pětatřicet odstínů rozdělených do čtyř kategorií. Od čtyř standardních barev přes historické a klasické metalízy až po dvě speciální barvy. Konfigurátor je úctyhodně detailní a auto lze také všemožně otevírat, takže není problém se v něm na hodinu zabavit. Základem je pět předkofigurovaných vozů.
Červená je sporná
Tradiční červená Rosso Corsa, která sluší každému kupé s motorem uprostřed, na obřích, hladkých plochách Luce poněkud bije do očí. Hodně kontroverzní je oranžová, nebo chcete-li jantarová Giallo Ambra. Pro čisté extroverty je také zelená Verde Nürburgring.
Mně osobně se líbí světle modrá, nazelenalá metalíza Celeste, typická pro cestovnější modely a specifikace. Odstín pochází ze 60. let, kdy byla u silničních modelů značky velká poptávka po elegantních modrých. Skvěle zjemňuje monolitické tvary karoserie a dává vzpomenout na elegantní grand turisma. Dnes ji zákazníci často volí na kupé Ferrari Roma.
Pokud bych si chtěl však přiznat, že lehce modrý, až étericky jemný odstín postrádá jakoukoliv agresivitu a chybí mu náboj testosteronu, který člověk od italského hřebce očekává, musel bych se poohlédnout jinde. Takže klidně ještě konzervativnější šedou Grigio Titanio, technicistní tón ideálně rezonuje s chladně elektrickou náturou vozu.
Abych nebyl úplně nudný, líbí se mi ještě dvě pastelové barvy, jsou jediné v kolonce speciálních. Žlutá Giallo Luce a blankytně modrá Azzuro La Plata. Nemohu se však zbavit dojmu, že vozu dávají vizáž hračky pro batolata.
Kola stále dělají auto
Na výběr jsou pouze dva typy kol. Oba však mají tak rozdíly design, že zásadně ovlivňují celkový vzhled auta. Zvláště když přihlédneme k tomu, že mají průměr 23 a 24 palců, což je s přehledem nejvíce v historii značky.
Tradičnější, stříbrná a černá pětipaprsková kola, doplňuje aerodynamická turbínová varianta, kterou lze oživit kontrastními zlatými či bílými akcenty. Já osobně volím druhou variantu, která vypadá neotřeleji, k designu auta mi sedí víc a zároveň odkazuje na závodní turbínová kola ze 70. a 80. let.
Každopádně je zajímavé, že oba typy ráfků vyhovují požadavkům na chlazení obřích brzd. Škoda jen, že „kanáldekly“ nedovolují vyniknout třmenům, u kterých je na výběr hned z osmi barev.
Hračičkové pak ocení detaily v podobě možnosti titanových šroubů, tří variant středových krytek a osmi barev brzdových třmenů. Kromě tradičních žlutých erbů na blatnících je i možnost umístit masivní grafiku vzpínajícího se koníka přímo na tmavou plochu předních dveří.
Konfigurátor umožňuje uhlíkovými vlákny osadit nejen přední spoiler, boční prahy a zadní aerodynamický difuzor, ale také lemy blatníků, střešní panel nebo přemostění v zadní části střechy zvané flying bridge. Mně osobně se z karbonu zamlouvají jen poslední dvě jmenované položky.
Uvnitř nejvíc možností
Skutečný festival možností se však odehrává uvnitř kabiny. Základní architektuře palubní desky dominuje eloxovaný hliník v šedém nebo stříbrném provedení, od kterého se odráží čistá krejčovina. Zatímco horní část palubní desky nabízí osm barev, pro spodní sekci a sedadla je k dispozici devatenáct odstínů kůže a osmnáct variant Alcantary.
Lze si zvolit také to, zda bude kůže na sedačkách ve svislém, či vodorovném vzorů pruhů. A volant lze mít hned v šestnácti různých barvách kůže! Na volantu naopak nelze mít Alcantaru, což je z dlouhodobého hlediska jedině dobře, nehrozí opotřebení.
Detaily dotváří jednadvacet barev prošívání, kde vyniká temně červená Rosso Giudecca, a čtyři barevné tóny bezpečnostních pásů. V konfigurátoru si můžete plně odvětrávaná a masážní sedadla navolit pro obě řady cestujících. Docela překvapivé je, že do Ferrari Luce lze přihodit i kuřácký paket.
Zdroj: Ferrari