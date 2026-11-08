Korejci vymýšlejí elektrické zadní čelo otevírané dvěma směry. Oba zvládne jediný hlavní motor
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Zadní čelo pick-upu sklopné dolů i otevíratelné do strany není novinka. Hyundai a Kia ale patentovaly způsob, jak oba pohyby ovládat elektricky, aniž by každý potřeboval vlastní silný motor.
Klasické zadní čelo pick-upu se sklápí dolů. Některé vozy však umožňují i otevření do strany, což usnadňuje přístup k nákladové ploše. Hyundai a Kia nyní ukazují, jak by se takové řešení mohlo obejít bez ručního ovládání. Jejich patent popisuje dělené čelo, které lze celé sklopit dolů, nebo jeho část otevřít do strany. V obou případech se o pohyb postará elektřina.
Základem je společný hlavní elektromotor s převodovou soustavou. Ta má dvě výstupní větve: jedna pohybuje čelem kolem spodního vodorovného závěsu, druhá ovládá vřeteno mechanismu bočního otevírání. Menší druhý elektromotor pouze přestavuje spojku, která vybere požadovanou větev převodu.
Řídicí jednotka před otevřením kontroluje, zda vozidlo stojí a zda jsou příslušné západky v bezpečném výchozím stavu. Následně uvolní jen tu část zajištění, kterou zvolený pohyb vyžaduje. Společný pohon by mohl proti dvěma samostatným silovým mechanismům šetřit místo, hmotnost i počet součástí. Konkrétní úspory však patent nevyčísluje.
Nápad starý, pohon nový
Dvojí způsob otevírání není v pick-upech neznámý. Už první Honda Ridgeline nabízela zadní čelo sklopné dolů i otevíratelné do strany. Ram 1500 později přišel s děleným čelem a Ford F-150 s výklopnými bočními dvířky v zadním čele. Právě elektrické ovládání obou os je tím, čím chce Hyundai dosavadní řešení posunout.
Zatím jde ovšem o patentované technické řešení, nikoli potvrzenou výbavu sériového auta. Americký Car and Driver jej dává do souvislosti s připravovaným rámovým pick-upem Hyundai, případně odvozeným SUV. Zda a kdy se mechanismus skutečně dostane do výroby, není známo.
Zdroj: Hyundai, Kia, Car and Driver, Honda