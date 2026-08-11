Korejsko-japonská značka z 90. let se vrací do Evropy. Nabídne offroady s technikou Nissanu
Nissan už v Evropě neprodává jediný pick-up nebo rámový offroad, což se letos mění. Pick-up a na něm založené SUV s technikou Nissanu ale přiveze znovuzrozená značka Galloper, která měla původ u jiné japonské automobilky.
Dnes jsou už brány za světové hráče, ještě počátkem 90. let ale korejské automobilky často spoléhaly na techniku ze zahraničí. Daewoo stavělo na základě modelů koncernu General Motors a přidruženého Suzuki, Kia přecházela od základu ve Fordu a Mazdy k vlastní technice, SsangYong od Jeepu k Mercedesu a nejsamostatnější byl Hyundai, který ale ještě tou dobou stále hojně využíval techniku Mitsubishi.
Právě od Mitsubishi Hyundai v roce 1991 získal také model nazvaný Galloper. Když v Japonsku skončila výroba první generace Mitsubishi Pajero, výrobní linka byla odeslána do Koreje. Zajímavé na tom je, že ne k automobilce Hyundai Motors, ale k Hyundai Precision Industry, což byla jiná společnost v rámci čebolu Hyundai Group. Tato část nikdy předtím auta nevyráběla, její specializací byla produkce automobilových komponent. Později byla přejmenována na Hyundai Mobis a její pobočky jsou i v Česku.
Přesto se Hyundai Precision na konci 80. let pokusila vyvinout vlastní terénní automobil ve spolupráci s americkou inženýrskou a tuningovou společností Roush Performance. Výsledný prototyp X-100 ECS Roush ale nebyl považován za úspěch, a tak se korejská firma místo toho dohodla s Mitsubishi na odkoupení licence na pajero.
Vzniklý model Galloper se rychle stal hitem a už následující rok v prodejích porazil SsangYong Korando a stal se nejúspěšnějším SUV v Koreji, s podílem 52 %. Auto se zpočátku vyrábělo ve tří- a pětidveřové verzi s dieselovým 2,5litrovým čtyřválcem o výkonu 54 kW a manuální převodovkou. Později se objevila silnější varianta se 60 kW a automatickou převodovkou a také třílitrový benzinový vidlicový šestiválec.
Auto se v roce 1994 dostalo na exportní trhy a o tři roky později i do Evropy a zde začíná trochu zmatek. Na některých trzích, včetně Rakouska nebo východní Evropy, byli za jeho prodej zodpovědní dealeři Hyundai a auto zde neslo svůj původní název Hyundai Galloper.
Ve většině západní Evropy jej ale prodávalo Mitsubishi a někde neslo název Mitsubishi Galloper, více se ale objevovalo prostě jako samostatná značka Galloper a auto pod ní dostalo modelové názvy Exceed nebo Safari. Nezůstalo dokonce u jediného modelu, Hyundai Precision Industry od Mitsubishi získal také licenci na MPV Chariot, které se pak v západní Evropě prodávalo jako Galloper Santamo.
Terénní galloper byl v Evropě relativně úspěšný, byl totiž levnější alternativou pro zavedené offroady. Ostatně pár se jich dá na cestách potkat dodnes a občas se nějaké kousky objevují i u nás. V Koreji jde dnes o oceňovaný veterán, dochované kusy rostou na ceně podobně jako u nás socialistické škodovky.
V roce 1997 přišla druhá generace galloperu, což byl velký facelift předchůdce, nikoliv licenční Mitsubishi Pajero druhé generace. Pod modernější karoserií zůstala stejná mechanika i motory. V roce 1999 se po více než 300.000 vyrobených kusech galloperu rozhodlo o přesunutí výroby pod Hyundai Motors a z Hyundai Precision Industry je od té doby opět pouze výrobce dílů. V roce 2004 skončila výroba galloperu a nahradil jej model terracan, založený na druhé generaci pajera.
Zpátky mezi živé
Krátce existující „samostatná“ značka Galloper byla od té doby jen zapomenutým kusem historie, to se ale mění letos. Do Evropy se totiž Galloper oficiálně vrací s dvojicí modelů a opět je u toho japonská technika. Za návratem značky stojí španělští investoři, kteří ale hledali jiné partnery než v 90. letech.
Nová značka Galloper se bude prodávat ve Španělsku od dubna 2026, má už údajně domluvených 35 dealerů a představila první dva modely, rámové SUV S15 a pick-up P15. Odkud k nim přišla, je asi všem jasné, jde o podobný projekt, jako je nedávné obrození Santany nebo ještě starší a zapomenutější značky Ebro.
Stejně jako u Santany se spolupracuje s Číňany skrze firmu Anhui Coronet. Ta pro Santanu dodává pick-up, který vyrábí automobilka Zhengzhou Nissan. Tedy společný podnik mezi Nissanem a Dongfengem, který staví vozy převážně na starší technice z Japonska. Zatímco Santana dostala zcela nový pick-up Dongfeng Z9, Galloper si musí vystačit se starším Dongfengem Rich 6.
Ten je ale jen přeznačkovanou variantou starého známého Nissanu Navara D23, který se vyráběl i v továrně u Barcelony. S výrobou zahájenou v roce 2005 jde dnes už o starý kus techniky, ale Galloper chce opět zaujmout cenou. Ve Španělsku by se tak staronový pick-up měl prodávat s cenou startující pod 35.000 EUR, tedy pod 850.000 Kč.
Rámové SUV S15 je zase přeznačkovaným Nissanem Terra, opět vyráběným v Číně u Zhengzhou Nissan. Rám i technika je sdílená s Navarou D23, oba vozy mají benzinový 2,5litrový čtyřválec od Nissanu o výkonu 165 kW a osmirychlostní automat od ZF. V Číně se tento model vyrábí od roku 2018. Galloper S15 by měl začínat pod 37.000 EUR, tedy pod 900.000 Kč.
Hyundai není součástí znovuzrozeného Galloperu, práva na značku přitom stále vlastní. V roce 2023 si navíc Hyundai znovu registroval ochrannou známku Galloper v Austrálii. V Evropě ale pravděpodobně práva již propadla, protože registrace ochranné známky v EU platí 10 let od data podání přihlášky, pak ji musí vlastník za poplatek obnovit.
Návrat značky Galloper do Evropy prostřednictvím nové společnosti Galloper Ibérica je iniciativou podnikatele Carlose Lobata, který má dlouholeté vazby na automobilový svět a na Čínu. Nová společnost by auta chtěla eventuálně montovat i přímo ve Španělsku, z počátku ale budou dováženy z Číny. Kromě Španělska mají práva na značku Galloper také pro Andorru, Portugalsko, Itálii a Maroko.
Zdroj: Galloper, zdroj foto: Galloper, zdroj videa: Mitsubishi