Král je mrtev, ať žije král! Ian Callum ukázal novodobý Jaguar XJ220
Britský designér Ian Callum se zapsal do automobilové historie návrhem legendárních modelů značky Aston Martin či Jaguar. Nyní se ve svém vlastním studiu rozhodl vdechnout moderní život ikonickému britskému hypersportu z devadesátých let.
Callum je zodpovědný za design mnoha nádherných vozů britského Aston Martinu. Z jeho pera vzešly skvosty jako XK, XF, C-X75 a samozřejmě i historií inspirované kupé F-Type. Tentokrát se pustil do reinkarnace ikonického modelu, který z jeho pera nevzešel.
Originální hypersport XJ220 si prošel náročným vývojem, původně slibovaný dvanáctiválec nahradil dvěma turbodmychadly přeplňovaný šestiválec, a přestože se týmu podařilo dosáhnout tehdy nejvyšší rychlosti produkčního auta 350 km/h, prodejní úspěch nepřišel.
Ať už za to mohlo navýšení ceny, změna pohonného ústrojí nebo recese světové ekonomiky v 90. letech, nádherného kupé se vyrobilo pouze 281 kusů z původně zamýšlených 350. Ani rarita však Jaguaru nepomohla dosáhnout astronomické hodnoty na sekundárním trhu, která je vlastní konkurenčním modelům Ferrari, McLaren či Lamborghini.
Ian Callum na XJ220 ale nezapomněl a vytvořil ve svém studiu Callum Automotive designovou studii jeho moderní podoby. Zachována zůstala úžasná silueta, i když všechny díly exteriéru jsou zcela nové.
Na rozdíl od malého studia Eccentrica, které do své reinkarnace modelu Diablo zahrnulo také skryté světlomety, které se po vzoru originálního XJ220 odkrývají posunutím krytusměrem dolů, se Callum vydal jinou cestou.
Z dostupného pohledu zboku můžeme vidět výrazná přední světla ve formě dvou linek, což trochu připomíná vozy značky Genesis. Přední část také nápadně připomíná McLaren Speedtail, což jen naznačuje, jak moc aerodynamický originál předběhl svou dobu. Možná tomu pomáhají také aerodynamické disky, které odkazují na originál.
Téměř totožná je také silueta bočních oken a zachovány zůstaly také nasávací otvory před zadními koly. Plochy jsou však celkově výrazněji tvarované, což odpovídá širším možnostem moderního karosářství a zároveň to studii dodává krásné organické tvary, které v dnešní běžné produkci bohužel mizí.
Zadní část znovu připomíná hranatou záď originálu, chybí však ikonický integrovaný spoiler. Je možné, že by v případné produkční verzi byl nahrazen aktivním spoilerem. Přestože se o tomto projektu mluví jako o designové studii, v příspěvku stojí jasně, že máme nechat oči nastražené a sledovat Callum Automotive.
To dělat budeme, nejen protože bychom si přáli vidět tuto studii v reálné a funkční podobě, ale také proto, že by se to klidně mohlo podařit. Společnost Callum Automotive už dříve vzkřísila dva ze čtyř prototypů nádherného C-X75, tak co jí brání vytvořit novodobé XJ220, nebo modernizovat karoserii již existujícího kousku?
Zdroj: Motor1, CarScoops, Callum Designs