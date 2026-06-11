Křižovatka, nebo jen výjezd? Slovensko konečně zpřesňuje pravidla přednosti v jízdě
Vyjíždíte z čerpací stanice, z nákupního centra nebo z lesní cesty a zleva se řítí auto. Kdo má přednost? Pro českého řidiče banální situace, ale na Slovensku toto zdánlivě jednoduché křížení drah roky dělalo těžké hlavy policistům, pojišťovnám i soudům.
Na Slovensku se kvůli mezeře v tamní legislativě řada šoférů agresivně dožadovala přednosti zprava i v místech, kde by to zdravý rozum nečekal. Slovenská novela zákona o silničním provozu proto konečně přichází s rázným řezem a definici křižovatky zpřesňuje. Naši sousedé tak fakticky přebírají model, který v Česku funguje již celá desetiletí.
Celý slovenský problém pramenil z nejednoznačného výkladu toho, co ještě je a co už není křižovatka. Pokud v místě chybělo svislé dopravní značení, řidiči vyjíždějící z parkovišť nebo polních cest často argumentovali tím, že se nacházejí na neoznačené křižovatce, a tudíž pro ně platí obecné pravidlo pravé ruky.
Pokud došlo ke střetu, viníkem se mohl snadno stát řidič jedoucí po široké asfaltce, který instinktivně nepočítal s tím, že musí dát přednost autu připojujícímu se zprava z nezpevněné či úzké cesty.
Nová slovenská úprava toto právní vakuum definitivně ruší. Stanovuje, že vyústění polní či lesní cesty, stejně jako výjezd z místa ležícího mimo pozemní komunikaci, křižovatkou jednoduše není. Odpovědnost za případný střet tak nově leží výhradně na řidičích, kteří opouštějí parkoviště či lesní cesty a teprve se připojují do běžného silničního provozu.
V Česku jasno už dávno
Český motorista může v tomto směru zůstat naprosto klidný, protože tuzemská legislativa je v této věci dlouhodobě jasná. Základním kamenem české jistoty je zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Křižovatka je podle něj místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují, přičemž zákon výslovně dodává, že křižovatkou není vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci.
Český zákon k tomu dodává, že při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci, což jsou typicky čerpací stanice, tovární areály nebo dvory, musí dát řidič přednost v jízdě všem vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci. Totéž platí při vjíždění z účelové pozemní komunikace. Samozřejmě pokud místo není přímo osazeno značkami, které by z něj křižovatku dělaly.
Uvnitř samotných nákupních zón je situace odlišná. Jakmile se pohybujete v labyrintu parkovacích uliček mezi zaparkovanými vozy, pohybujete se v síti účelových komunikací, které se kříží navzájem. Pokud zde chybí dopravní značky určující přednosti, platí zde čisté pravidlo pravé ruky. Uvnitř parkoviště tedy přednost zprava platí bez výjimek, ale ve vteřině, kdy celý areál opouštíte a najíždíte na městskou komunikaci, se karta obrací a vy musíte dát přednost všem.
Zdroje: Auto.pravda.sk, Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, Zákon č. 8/2009 Z. z., o cestnej premávke