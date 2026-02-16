Kulaté volanty jsou bezpečnější, tvrdí Čína. Kniply mohou následovat výsuvné kliky
Volanty s netradičním tvarem mohou být v Číně od příštího roku zakázány, a to skrz změnu pravidel testování pasivní bezpečnosti. Nové předpisy jsou zatím ve stadiu návrhu.
Dekády je standardem pro volant kulatý tvar, až v posledních několika letech se některé automobilky snaží doslova znovu vynalézt kolo a tvar volantu upravit. Pokud zploští jen spodek, aby se snáze nastupovalo, budiž, ale leckde vidíme něco po vzoru volantů v monopostech F1 či kniplů v letadlech. A Čína říká dost.
Podobně jako v případě elektrických klik, které nemají zvenčí či zevnitř snadnou možnost nouzového mechanického otevření v případě nehody či jiného problému, volanty v podobě, která nemá s kruhem nic společného, neprojdou od 1. ledna 2027 novými homologačními pravidly. Tedy, pokud bude schválen návrh zákona, který předložilo čínské ministerstvo průmyslu a informačních technologií.
Navrhovaná pravidla totiž zpřísňují požadavky na pasivní bezpečnost a určují deset konkrétních míst na věnci volantu, která se používají pro testy pasivní bezpečnosti. A některé volanty v podobě kniplů tyto body nemají.
Čínské ministerstvo také uvádí, že 46 % zranění řidiče při nehodách pochází od mechanismu řízení. Pokud se řidič při nehodě posune v interiéru dopředu, klasický kulatý volant tvoří bariéru, o kterou se jeho tělo může zastavit. Pokud je věnec volantu poloviční, tělo může sklouznout do nečekaných míst, a to zejména při sekundárním nárazu poté, co se už airbag vyfoukl.
Pokud bude návrh nových pravidel schválen, bude platit pro nově homologovaná auta. U již existujících modelů budou mít automobilky 13 měsíců na to, aby pravidlům neodpovídající volant vyměnily za nový, který bude normy splňovat.
zdroj: CarNewsChina | foto: Tesla