Kulaté volanty jsou bezpečnější, tvrdí Čína. Kniply mohou následovat výsuvné kliky

Volanty s netradičním tvarem mohou být v Číně od příštího roku zakázány, a to skrz změnu pravidel testování pasivní bezpečnosti. Nové předpisy jsou zatím ve stadiu návrhu.

Dekády je standardem pro volant kulatý tvar, až v posledních několika letech se některé automobilky snaží doslova znovu vynalézt kolo a tvar volantu upravit. Pokud zploští jen spodek, aby se snáze nastupovalo, budiž, ale leckde vidíme něco po vzoru volantů v monopostech F1 či kniplů v letadlech. A Čína říká dost.

Podobně jako v případě elektrických klik, které nemají zvenčí či zevnitř snadnou možnost nouzového mechanického otevření v případě nehody či jiného problému, volanty v podobě, která nemá s kruhem nic společného, neprojdou od 1. ledna 2027 novými homologačními pravidly. Tedy, pokud bude schválen návrh zákona, který předložilo čínské ministerstvo průmyslu a informačních technologií.

Navrhovaná pravidla totiž zpřísňují požadavky na pasivní bezpečnost a určují deset konkrétních míst na věnci volantu, která se používají pro testy pasivní bezpečnosti. A některé volanty v podobě kniplů tyto body nemají.

Čínské ministerstvo také uvádí, že 46 % zranění řidiče při nehodách pochází od mechanismu řízení. Pokud se řidič při nehodě posune v interiéru dopředu, klasický kulatý volant tvoří bariéru, o kterou se jeho tělo může zastavit. Pokud je věnec volantu poloviční, tělo může sklouznout do nečekaných míst, a to zejména při sekundárním nárazu poté, co se už airbag vyfoukl.

Pokud bude návrh nových pravidel schválen, bude platit pro nově homologovaná auta. U již existujících modelů budou mít automobilky 13 měsíců na to, aby pravidlům neodpovídající volant vyměnily za nový, který bude normy splňovat.

Anketa
Je podle vás kulatý volant skutečně bezpečnější?
Ano, se změnou pravidel souhlasím
Ne, Čína jde proti pokroku
To je jedno, hlavně se s ním hůř zatáčí
Mám knipl ve své tesle rád/a, snad mi ho nebudou chtít sebrat i v Evropě
Celkově 19 hlasů

zdroj: CarNewsChina | foto: Tesla

