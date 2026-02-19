Kulatiny na Goodwood Revival: Kromě 80 let mopedu Vespa oslaví Maserati 100 let své závodní historie
Akce Goodwood Revival bude i letos připomínkou zlaté éry motorsportu. Kromě 15 závodů se chystají oslavy 100 let od prvního úspěchu značky Maserati nebo 80 let od vzniku Vespy.
Každoroční festival Goodwood Revival je oslavou veteránů a módy 50. a 60. let minulého století. Zejména připomíná historii motorsportu, a to nejen staticky, ale hlavně, nedbaje na hodnotu vozidel, je závodní víkendovou akcí. Primárně se zaměřuje na dobu mezi lety 1948 a 1966, nejmladším vozům by na letošním startovním poli mělo být 60 let.
Od svého data výroby se pomyslně staly veterány už podruhé, alespoň podle českého systému (Británie klasifikuje veteránská vozidla až s překročením věkové hranice 40 let). Stejně jako Festival rychlosti v Goodwoodu, i historicky zaměřený Revival budí pozornost automobilek. Ty využívají příležitosti oslavit své historické závodní úspěchy, a letos se krásného výročí dočkala značka Maserati.
Století motorsportu s trojzubcem
Do světa motorsportu se poprvé zapsala vítězstvím na závodě Targa Florio v roce 1926. Na jednom z nejstarších a nejnáročnějších automobilových závodů na světě zvítězil Alfieri Maserati ve voze Tipo 26 ve své kategorii. Zaznamenal tak první z mnoha nadcházejících úspěchů své značky.
Na letošní ročník Goodwood Revival Maserati v rámci oslav přiveze více než 50 historicky významných modelů. Nebudou mezi nimi chybět modely 150S, 200Si, 300S, 350S, 450S, 4CL, 4CM, 8C, 8CM, A6GCS, Tipo 151, Tipo 63, V4, V8RI a mnoho dalších. Zároveň se Goodwood Revival stane místem největšího setkání variant modelu 250F vůbec.
Pro méně znalé historie značky z Modeny sice předchozí odstavec může vypadat jako změť náhodných čísel a písmen, ale každý z uvedených modelů se zasloužil o významný úspěch v historii značky. Model 250F není úplně automobilem, jedná se o ikonický vůz prvních let formule 1. Tovární jezdec Juan Manuel Fangio s ním vyhrál šest závodů Grand Prix, o dvě vítězství se v roce 1956 postaral také Stirling Moss.
Ikona Itálie slaví 80
Ještě než se v Goodwoodu vydají historická vozidla závodit, probíhá slavnostní přehlídka na závodní trati. Minulý rok se představily všemožné varianty Volkswagenu typu T2 s děleným čelním sklem, včetně požárních vozidel, sanitek, autopřepravníků a vozů upravených pro prodej zmrzliny. Letos si úvodní přehlídku bere do parády další legendární italská značka.
Ikonický italský skútr Vespa, pojmenovaný podle svého charakteristického zvuku po vose, letos slaví 80 let. Za dobu své existence zvládla mobilizovat Itálii, stylově spojovat mladé lidi a zapsat se do dějin jako kulturní a praktická ikona. V Goodwoodu se představí více než 300 těchto drobných skútrů vyrobených před rokem 1967. Přehlídku doplní také modely Lambretta a motorky italské společnosti Ducati.
Nabitý program
Goodwood Revival je ale především akcí v pohybu. Závodit se bude celý víkend celkově v patnácti závodech s různou tematikou. Nejhodnotnější auta se zúčastní tradičního závodu Stirling Moss Trophy už v pátek. Jde o hodinový závod mezi legendárními auty, jako jsou Jaguary E-Type, Aston Martiny DB4GT a Ferrari 250SWB.
Nejhlasitějším závodem je pětadvacetiminutový šampionát Whitsun zaměřený na prototypy. Letos se po pěti letech vrací závod Brooklands, který je zaměřený na předválečné sportovní vozy. Návrat čeká také Lavant Cup plný závodních vozů Ferrari a Maserati z 50. let.
Na startu se také poprvé po deseti letech vedle sebe postaví všechny tři exempláře Fordu GT Mk II, které v roce 1966 obsadili první tři pozice na závodě v Le Mans. Jak je pro akci typické, nebudou po svém boku pouze stacionárně, nýbrž je bude možné zachytit v pohybu.
„Legendární výsledek 24 hodin Le Mans z roku 1966 je zvěčněn v historii motoristického sportu a bude neuvěřitelně výjimečné vidět tyto tři vozy opět společně na trati,“ sdílel své nadšení vévoda z Richmondu Charles Gordon-Lennox, který je majitelem panství v Goodwoodu a velkou měrou mu vděčíme za existenci této akce. Letos se koná v termínu 18.–20. září a vstupenky vycházejí zhruba na 2000 korun za každý den.
