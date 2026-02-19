Kultovní disky slaví kulatiny. V Japonsku jim přidělili vlastní den
Výrobců hliníkových disků existuje celá řada. Jen málo z nich však dosáhne tak vysokého kulturního statusu, že jim domovská asociace přidělí vlastní výročí. Jedno takové nově připadá na 7. března.
Japonská společnost RAYS se za své působení proslavila jako prvotřídní výrobce disků z lehkých slitin pro závodní i osobní vozidla. Mezi všemi nabízenými modely je to právě modelová řada kovaných hliníkových disků TE37, která značce přinesla legendární status. Vznikla v roce 1996 a letos slaví třicetiny.
Za názvem TE37 se skrývá historický úspěch značky. V polovině 90. let totiž 15" disky obvykle vážily více než osm a půl libry (asi 3,86 kg). Společnosti Rays Wheels se podařilo vyrobit disk s hmotností pouhých 3,7 kilogramu (asi 8,1 libry). Díky své tuhosti a nízké hmotnosti nabízel lepší jízdní vlastnosti oproti konkurenční nabídce. Zkratka TE znamená Touring Evolution a naznačovala zaměření na okruhové použití, číslo 37 odkazuje na revolučně nízkou hmotnost.
Oblibu si řada TE37 získala kromě závodníků také u běžných nadšenců pro sportovní jízdu a tuningových společností v Japonsku. Zatímco značka Rays již úspěchů na okruhu dosáhla s vozem Mazda 787B při vítězství ve 24hodinovém závodě v Le Mans, za hlavní úspěch modelové řady TE37 se považuje stanovení rekordního času na okruhu Tsukuba s vozem ARTA NSX v roce 2000.
Kvalitní a lehké disky byly populární zejména ve své domovině a staly se symbolem upravených ikon ve formě Mazdy RX-7, Toyoty Supry a Nissanu Skyline. Společnost Volk Racing uzavírala v devadesátých a nultých letech partnerství se závodními týmy a úpravci vozidel, pro které vytvářela speciální deriváty svých disků. Díky působení na okruhu a pozdějšímu použití disků na autech známého japonského úpravce Top Secret obliba společnosti stále rostla.
Obrovský zlom přinesla filmová série Fast & Furious, ve které se v prvních dílech objevovala především upravená vozidla japonského původu. Přestože na vozech hlavních postav nikdy disky TE37 použity nebyly, obrovský růst popularity sportovních vozů z Japonska a stavba replik vozidel z filmové série měly obrovský vliv na oblibu disků Volk Racing, zejména řady TE37.
Ta díky svým vlastnostem a jednoduchému šestipaprskovému vzhledu dosáhla takového kulturního významu, že jí Japonská asociace výročí přidělila oficiálně vlastní den v kalendáři. Je jím sedmý březen, v japonském zápisu data ve formátu rok/měsíc/den odkazuje 3/7 na jméno kulturní ikony, disků TE37.
V roce 2026 disky oslaví své 30. výročí speciální edicí modelů, exkluzivními památečními předměty a dalšími novinkami. Společnost Volk Racing bude model TE37 30th Anniversary nabízet ve třech speciálních edicích: TE37 Saga S-plus, TE37 Sonic a TE37ultra Large P.C.D. v bronzovém nebo bílém provedení.
Kromě charakteristických samolepek na paprscích v historickém formátu přibude speciální detail v podobě vyfrézovaného loga 30. výročí na vnějším okraji kola. Barevné varianty se inspirují historickými modely.
