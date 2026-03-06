Kultovní kola Ronal Teddy Bear jsou tu už 35 let. A vyjdou pěkně draho!
Kola ve tvaru medvídků? Takový nápad se v roce 1991 stal jedním z nejbizarnějších a zároveň kultovních disků tuningové historie. Kola Ronal URS, známá spíše jako Teddy Bear, přežila celé devadesátky i dlouhé období zapomnění. Dnes už je levně nekoupíte.
Na začátku devadesátých let měla německá firma Ronal pevnou pozici v evropském automobilovém průmyslu. Výrobce hliníkových kol založený v roce 1969 Karlem Wirthem už dávno dodával disky přímo automobilkám a vyráběl i alternativy.
Právě v té době vznikl jeden nejneobvyklejších projektů hliníkových kol. V roce 1991 představila model Ronal URS, který se okamžitě začal označovat jednoduše jako Teddy Bear, tedy prostě medvídek.
Design je tak absurdní, že působí skoro jako recese: paprsky disku totiž tvoří stylizovaná silueta plyšového medvídka. Jeho uši, ruce a nohy zároveň fungují jako loukotě. Detaily očí, nosu a tlapek bývají zvýrazněny kontrastní grafikou.
Inspirací byla náušnice
Podle dobových vzpomínek zaměstnanců Ronalu vznikl nápad velmi spontánně. Jedna z manažerek firmy přinesla do návrhářského studia náušnici ve tvaru medvídka – a právě ta se stala předlohou pro design.
Aby bylo možné motiv převést do funkčního kola, musel být model nejprve ručně zvětšen do třináctipalcového rozměru a vytvořen jako hliněná maketa. V době před rozšířením digitálního modelování šlo o běžný postup, který ale u tak neobvyklého tvaru znamenal výrazně složitější práci.
Když Ronal nový disk poprvé ukázal partnerům z automobilového průmyslu, očekával spíš pobavené reakce než obchodní úspěch. Přesto se ukázalo, že nápad má zvláštní kouzlo. Označení URS odkazuje na na latinské ursus – tedy medvěd – a zároveň na souhvězdí Velké medvědice.
Co začalo jako lehce ironický experiment, rychle začalo žít vlastním životem. Disk se objevil na malých hatchbacích, hot hatchech i amatérských závodních autech. V devadesátých letech, kdy tuningová scéna experimentovala s barvami, bodykity i extravagantními koly, se Teddy dokonale hodil do atmosféry doby.
Technicky přitom nešlo o žádnou kuriozitu určenou jen na výstavy. Šlo o plnohodnotné hliníkové kolo vyráběné především v rozměru 13 palců. Konstrukce byla navržena tak, aby i přes asymetrický motiv medvídka zachovala správné rozložení hmotnosti a bylo možné jej standardně vyvážit. Každé kolo má pokličku, která chrání šrouby.
Dlouhý život
Zajímavé je, že model zůstal v nabídce mnohem déle, než se původně čekalo. Ještě kolem roku 2017 se stále prodávala reedice a výrobce nabízel také novější variantu ve čtrnáctipalcovém rozměru a několika barvách, například Crystal Silver nebo White.
Právě v poslední dekádě začala druhá kapitola příběhu. S rostoucím zájmem o styl devadesátých let začaly tuningové komunity znovu objevovat zapomenuté designy kol. Ronal mezitím postupně obnovoval některé své starší modely v retro edicích a podobná strategie se dotkla i Teddy.
Z původně levného aftermarketového doplňku se dnes stal sběratelský artefakt. Zachovalé sady se dnes na trhu běžně prodávají desetitisíce. Na českém Bazoši jsou aktuálně na prodej 3 sady. Nejlevnější stojí 17.990 Kč, nejdražší 29.999 Kč. Uznejte sami, že za malá a letitá kola je to docela dost.
Je to zvláštní paradox. Kolo, které vzniklo jako designový žert v době, kdy tuning miloval extravaganci, dnes funguje jako nostalgická ikona. A zároveň připomínka, že i v poměrně konzervativním světě automobilového designu může uspět nápad, který by na první pohled nikdo nebral vážně.
Medvídek z hliníku tak přežil tři desetiletí automobilové kultury – a zdá se, že jeho největší popularita možná teprve začíná.
Zdroj: Autorský článek