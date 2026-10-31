Kupte si prototyp Saabu na tajné platformě. Stojí jako fabie a odemyká se telefonem
Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně
Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
V automobilovém světě existuje hodně fenoménů, o nichž běžní smrtelníci nemají ani tušení. Jedním z nich jsou právě muly - testovací auta s úplně novou a často radikálně odlišnou technikou naroubovanou do karoserie stávajícího modelu tak, aby veřejnost neměla tušení, že je něco jinak. Příběh tohoto kousku je ale mnohem složitější.
Většinou, když najdete inzerát na vůz ozdobený nelakovanými lemy blatníků, znamená to, že máte dát ruce pryč. V lepším případě chudáka auto napadl vesnický tuner, v tom horším ale prodejce pouze zoufale zakryl extenzivní korozi karoserie. A je sice pravda, že poslední kusy Saabu 9-3 měly vinou výrazného šetření horší ochranu proti rzi než ty první, u tohohle pozdního kousku ze švédského Facebook Marketplace ale jde o úplně jiný příběh.
Z popela nevstal
Když švédský Trollhättan v roce 2011 opouštěly poslední vozy a značka Saab mířila do nuceného bankrotu, v trezorech a vývojových dílnách po ní zůstal projekt Phoenix (Fenix). Moderní modulární platforma měla být technologickým restartem švédské značky pro celé další desetiletí, bohužel však na těchto základech nikdy nestálo jediné sériové auto, pouze pár prototypů s nejasnou minulostí i budoucností.
Jenže ve Švédsku i patnáct let po krachu automobilky existuje komunita, která odmítá nechat sen o moderním Saabu zemřít. Jmenuje se Griffin Cars a jde o bývalé inženýry Saabu, kteří skupují ojeté saaby, kombinují je s dochovanými díly z tehdejšího vývoje a staví z nich malosériové prototypy s cílem prodat je běžným lidem. Ani tím ale tento exemplář v barvě 307 Pepper Green Metallic není, detaily na něm nesedí a prodává se za zlomek ceny jednoho z devíti exemplářů od Griffin Cars.
Franken-Saab za cenu fabie
Co to tedy je? Trochu jsme vás natahovali, příběh vysvětluje přímo v inzerátu sám prodejce. Vůz stavěl sám pro sebe jako soukromý projekt, nikoli jako hotový komerční produkt Griffin Cars: „Koupil jsem holou karoserii prakticky bez koroze a dokončil ji díly z auta, které dříve běžně jezdilo. Znovupoužité komponenty proto nesou stopy opotřebení a kosmetické vady. Auto jsem stavěl pro své vlastní potřeby. Některá místa jsem zjednodušil a finální zpracování nedosahuje standardu vozů, které stavíme v Griffin Cars. Proto taková cena.“
Základem tohoto kousku je tedy karoserie Saabu 9-3 SportCombi z roku 2009. Pohon, nosná technika Fenixu a softwarová integrace jsou hotové a funkční. Pro neznalé také neméně bizarní: ve svých posledních dnech inženýři Saabu pracovali s použitím agregátu PSA-BMW „Prince". Pod kapotou se tedy nachází přeplňovaný čtyřválec N18 s výkonem 135 kW spřažený s manuální převodovkou.
Kokpit je hybridem generací. Přístrojový štít, volant, sloupky řízení i startovací tlačítko pocházejí z poslední generace YS3G modelu 9-5, zbytek je ale z 9-3 po modernizaci, zatímco některé 9-3 od Griffin Cars mají z poslední 9-5 i palubní desku.
Odemyká se aplikací
Největší oříšek představovala elektronika. Aby nová sběrnice Fenixu komunikovala s architekturou původní 9-3 NG, musel autor sám vyvinout jednotku BCM (Body Control Module). K tomu se pojí i další podivnost: k vozu sice dostanete fyzické klíče, ale primárně se vůz otevírá digitálním klíčem přes aplikaci pro Android. Systém navíc počítá se softwarovými aktualizacemi přes vlastní portál.
Auto tak není výstavní maketa, navíc ani nelegální bastl. Ve Švédsku je oficiálně otypováno a přihlášeno jako amatérská stavba (amatörbyggt fordon), má platné značky a může legálně na silnice. Skelet od své záchrany najezdil pouhých 5500 kilometrů, jak ale v inzerátu píše prodejce, některé díly najezdily mnohem více.
Majitel si za tento unikát říká 200.000 švédských korun, což je v přepočtu přibližně 450.000 Kč. Nic podobného běžně nekoupíte, ve srovnání s originálními Griffin Cars vychází tento kousek na polovinu. Zda je to moc nebo málo, to závisí jen na potenciálních zájemcích.
Zdroj: Anders Johansson @ Facebook Marketplace