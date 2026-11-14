Kupte si Saab 99 pick-up! Je ze Zlína, nezrezlý a naprosto legální
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Ze všech míst na světě se právě v jihomoravském Zlíně objevil na prodej unikátní Saab 99 Pick-up. Vznikl pro německého dealera, má originální patinu i vstřikování D-Jetronic, díky němuž bude i dnes nečekaně mrštný.
Bazoš je úžasné virtuální místo, kde jeden někdy najde opravdová překvapení. Například jako tento Saab 99 v úpravě na pick-up aktuálně okupující Zlínský kraj. Nejde přitom o žádnou garážovou lidovou tvořivost, ale o profesionální konverzi s jasným původem, kompletní historií a legálním zápisem v dokladech.
Proboha proč?
Základem tohoto netradičního stroje byl původně dvoudveřový Saab 99 Coupé z roku 1973. Zlom v jeho životě přišel v roce 1984, kdy prošel přestavbou na pick-up přímo v režii německého zastoupení automobilky Saab v Braunschweigu. Tam také následně sloužil jako oficiální servisní vozidlo. Musíme uznat, že velmi stylové.
Právě oficiální původ z něj nyní dělá docela zajímavý, možná až sběratelský artikl. Vůz má německé doklady, v nichž jsou veškeré úpravy i samotná karosářská konverze řádně zapsány a schváleny. Budoucí majitel tak nebude mít problém s přihlášením jak na klasické bílé registrační značky, tak na veteránská čísla.
Současný majitel auto vlastní přibližně deset let. Během této doby prošel vůz částečnou opravou karoserie a kompletním ošetřením podvozku, díky čemuž je dnes bez koroze. Zásadní přitom bylo zachování autentického vzhledu, barevné provedení i celková patina proto odpovídají době, kdy vůz sloužil jako pracovní nástroj.
Trochu práce na něm je
Po technické stránce má švédský pracant zrepasované brzdy, nové zadní tlumiče a nový spojkový válec. Majitel nicméně férově upozorňuje, že auto bylo v posledních letech využíváno jen minimálně a není příliš „rozježděné“. Motor prý za studena hůře startuje, po zahřátí už ale běží bez problémů - zda je problém právě v pokrokovém vstřikování, v kompresích, nebo se usoudí, že to žádný problém není, to už zůstává na dalším majiteli.
Během posledních let se auto dočkalo i několika praktických vylepšení, která nenarušují jeho dobový charakter. Původní palivovou nádrž například nahradila nová, vyrobená kompletně z nerezu. Úložné prostory byly rozšířeny o dříve nepřístupná místa pod ložnou plochou a za sedadly. Kvůli tomu putoval do kabiny kompletní interiér včetně čalounění a sklápěcích sedadel z mladšího ročníku 1976 a stropnice dostala nové čalounění.
Moc, málo, kdo ví
Nechybí pak originální přední spoiler, střešní nosič (osazený zatím nezapojenými mlhovkami), tažné zařízení, příplatkový tříramenný volant, středový panel a klasická litá kola značky Ronal, která saabům ze sedmdesátých let přistanou.
Za tento naprosto ojedinělý kus automobilové historie si majitel ze Zlína říká 235.000 korun, přičemž dodává, že rozumné dohodě u vozu se nebrání. K autu navíc přidá i fotodokumentaci z provedených oprav a úprav. A je sice pravdou, že takové jednohubky se oceňují jen těžce, vzhledem k cenám technicky zachovalých klasických exemplářů modelu 99 si ale nemyslíme, že by to bylo nějak moc.
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Zdroj: Bazoš.cz