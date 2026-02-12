Kupujete garáž? Hodně štěstí! Musíte si připlatit, je to ale skvělá investice
Pokud vlastníte garáž třeba v nějakém garážovém komplexu, máte doma skoro poklad. Ceny garáží totiž stále rostou, nových vzniká velmi málo, zájemců u koupi však neubývá
Ještě v minulé dekádě, pokud jste si chtěli koupit garáž někde v garážovém komplexu, byly ceny minimálně mimo Prahu relativně příznivé. V posledních deseti letech ale garáže soustavně zdražují. Dle zjištění Petra Přichystala ze společnosti Lomax, garáže jen meziročně zdražily o pětinu.
Jen pro zajímavost, řadová garáž například v Kralupech nad Vltavou – Lobečku o užitné ploše 17 m² se dnes prodává za částky kolem 700.000 korun, přičemž v nabídce realit byly v době psaní článku na prodej dvě. Jedná se o řadové garáže ve staré zástavbě postavené přibližně v 60. až 70. letech minulého století. Tedy nikoliv o nové nemovitosti. Pro srovnání, před deseti lety se garáže na stejném místě nabízely za částky od 150.000 do 200.000 korun.
Právě staré garáže jsou dnes skoro jedinou možností, jak si garáž pořídit, tedy pokud si ji nemůžete postavit na vlastním pozemku. Nové garáže se totiž prakticky vůbec nestavějí. S tím ale nekoresponduje situace ve větších městech, kde z důvodu rostoucího počtu aut ubývá možností parkovat vozidlo venku před domem, navíc do hry vstupují další omezení v podobě různých zón či vyhrazených parkovacích stání.
V současné době je parkování nejdražší v Praze, Jihomoravském kraji a Zlínském kraji. V uvedených lokalitách vzrostly ceny garáží o 19 procent. Že aut stále přibývá, svědčí následující čísla: například v Praze bylo v loňském roce dle ročenky Technické správy komunikací (TSK) zhruba 1,33 milionu vozidel. Na jeden tisíc Pražanů jich připadalo 949. Pro srovnání, před 35 lety přitom v Praze jezdilo „jen“ 336.000 osobních aut. Nejde jen o Prahu, třeba Brno hlásí za posledních 14 let nárůst osobních vozidel o polovinu, přičemž registrovaných v moravské metropoli jich je přes 240 tisíc.
Nejen výborná investice
Snaha o zakoupení garáže může mít hned několik pohnutek. Tou první, která je nejpřirozenější, je snaha ochránit svůj vůz před okolními vlivy. Nikoliv jen před rozmary počasí, ale také před různými vandaly, nenechavci, o zlodějích nemluvě.
Obliba garáží pramení také s rozvojem vlastnictví starých a historických aut, která se těší stále značné oblibě, navzdory tomu, že jejich ceny stále rostou, takže co stálo dříve 100.000 Kč, dnes může být i za tři sta tisíc. Nejde jen o veterány, ale i o mnohem mladší auta s historickým potenciálem do budoucna. A takové auto může být staré třeba pouhých deset let. Další důvod zájmu o garáže je čistě investiční. Jsou to prostě dobře uložené peníze. Kromě toho, že ceny garáží stále rostou, jde také o možnost vydělat si pronájmem, který zpravidla plně pokryje případné splátky, pokud jste si garáž pořídili na úvěr.
Alternativu ke garáži představuje garážové stání. To je nabízeno zpravidla v rámci bytových domů. nebo coby plocha ke stání v moderních garážových komplexech stavěných městy, například v blízkosti vlakových nádraží nebo letišť. V porovnání s garáží bývá prodejní cena stejně jako cena za pronájem nižší, avšak nevýhodou je, že jde skutečně pouze o odstavení vozidla.
Zatímco v garáži máte soukromí a lze v ní také dělat opravy a servis vozidla, ať už přímo v ní nebo před ní, u garážového stání to obyčejně možné není. Druhou výhodou klasické garáže je skutečnost, že ji lze využít i jako sklad pro různé věci, které nemohou být venku nebo je není kam umístit. Pokud je navíc garáž větší, lze tak učinit současně s odstavením vozidla (třeba různé skříně lze umístit po stranách). Podmínkou k možným opravám a servisu vozidla v garáži je přirozeně zavedená elektřina, což ale u starších garážových komplexů obyčejně bývá.
Nevýhodou starých garáží je skutečnost, že nemusejí být vždy zcela suché, což by měla být jedna z hlavních podmínek zájemce jak o koupi, tak také o pronájem. Dát si auto do vlhké garáže není zrovna dobrý nápad.
I přes vysoké ceny se garáže a garážová stání prodávají případně pronajímají velmi rychle. Třeba loni činila průměrná doba inzerce soukromého garážového stání pouhých 63 dní. Cenu přirozeně zvyšuje nejen stáří objektu, ale také jeho vybavení. Jde zejména o garážová vrata, míru zabezpečení.
Zdroj: tisková zpráva firmy Lomax, server Sreality
Foto: archiv Světa motorů, Lomax