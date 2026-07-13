Kupujete nové rodinné auto? Renault teď k novinkám v Česku rozdává bonus za 42.000 Kč
Letní dny Renault nejsou pouze o vetším pohodlí. Akční výbava se přidává nad rámec současných modelových zvýhodnění, která u jednotlivých vozů dosahují více než 200.000 Kč.
Renault spouští akci Letní dny Renault, která se zaměřuje na čtyři větší modely značky. U vybraných verzí vozů Symbioz, Austral, Espace a Rafale přidává do ceny panoramatickou střechu nebo střešní okno a osmiletý balíček konektivity Airnity. Nejvyšší hodnota zvýhodnění dosahuje 42.000 Kč včetně DPH.
K modelům Symbioz, Espace a Rafale dostanete panoramatickou střechu solarbay v hodnotě 37.000 Kč a datový balíček pro online funkce infotainmentu na osm let za 5000 Kč. Austral bude mít v rámci akce panoramatické fixní střešní okno v hodnotě 25.000 Kč a stejný osmiletý balíček konektivity za 5000 Kč.
Renault zároveň umožňuje kombinovat akci Letní dny Renault s aktuálními finančními zvýhodněními jednotlivých modelů. Na model Symbioz můžete podle nabídky získat zvýhodnění až 173.975 Kč s financováním a Austral koupíte levněji o 209.850 Kč. U modelu Espace ušetříte až 138.680 Kč a v případě modelu Rafale až 160.640 Kč. Akční výbava se k těmto podmínkám přidává nad rámec standardní nabídky.
Symbioz cílí hlavně na rodiny hledající kompaktnější SUV s praktickým interiérem. Nabízí benzinové, LPG a hybridní pohony a zavazadelník o objemu až 708 litrů. Austral zastupuje segment C-SUV a kombinuje mild hybridní a hybridní motorizace s vyšší úrovní komfortu. Espace zůstává prostornějším rodinným modelem s pětimístným nebo sedmimístným uspořádáním a full hybridním pohonem E-Tech 200.
Vrchol nabídky tvoří model Rafale. Ten přidává dynamičtější karoserii, vyšší výbavu zaměřenou na techniku a pohony full hybrid E-Tech 200 nebo hybrid E-Tech 4x4 s výkonem 300 koní. Právě u modelu Rafale má panoramatická střecha nejvíce podtrhnout prémiovější pojetí současné nabídky Renaultu.
Zdroj: Renault I Video: Redakce