Kupujete ojetinu? Jak je to s pojištěním a jak správně stanovit obecnou cenu vozu
Zánovní ojetina je zlatá střední cesta. Auto staré rok nebo dva má za sebou největší propad ceny, technicky je ale prakticky nové a často na něm běží i tovární záruka. Papírování ovšem podpisem kupní smlouvy nekončí. Jedna věc se totiž s autem nestěhuje nikdy: pojištění.
Pojištění při přepisu auta zaniká
Pojistky předchozího majitele zanikají a vy začínáte s čistým štítem. U vozu za několik set tisíc přitom nejde jen o povinné ručení. Právě u zánovních aut s vysokou zůstatkovou hodnotou dává smysl i sjednání havarijního pojištění, protože každý ťukanec, krupobití nebo pokus o krádež znamená škodu v desítkách tisíc. A jak uvidíte dál, u havarijka je klíčové správně nastavit takzvanou obecnou cenu vozu.
Nejčastější omyl kupujících: auto je pojištěné, takže nějakou dobu můžu jezdit na starou smlouvu. Jenže povinné ručení se na nového majitele převést nedá. Zaniká na základě zákonných podmínek a doložení změny vlastnictví, a vy si musíte sjednat vlastní. Zda je vůz aktuálně pojištěný, si ostatně snadno ověříte podle SPZ v databázi České kanceláře pojistitelů.
Zánik nenastává automaticky podpisem kupní smlouvy. Dokud prodávající změnu nenahlásí, smlouva formálně běží dál. To ale rozhodně není důvod ke klidu, spíš naopak.
Pozor na mezeru v krytí
Prodávající může požádat o zrušení pojistky klidně v den podpisu smlouvy. Vy pak odjíždíte z místa prodeje autem, které už nemusí být pojištěné, aniž o tom víte. Jízda bez povinného ručení přitom znamená pokutu a při nehodě úhradu veškerých škod z vlastní kapsy.
Řešení je jednoduché: novou pojistku mějte připravenou ještě před převzetím vozu. Sjednat ji dnes zvládnete online během pár minut a počátek nastavíte přesně na den koupě. Mezera v krytí tak vůbec nevznikne a vy odjíždíte s klidem.
Deset dní na přepis a ani o den víc
S pojištěním úzce souvisí přepis v registru vozidel. Na ten máte spolu s prodávajícím 10 dní od podpisu kupní smlouvy. Úředníci při zápisu navíc rovnou ověřují, že má vozidlo platné povinné ručení. Kdo lhůtu prošvihne, dopouští se přestupku, za který hrozí pokuta až50 000 Kč.
Flákat přepis se nevyplácí ani prakticky. Dokud auto figuruje na původního majitele, chodí mu vaše pokuty a při případné nehodě hrozí zmatky s pojistným plněním. Slušnost i vlastní zájem tedy velí vyřídit registr co nejdřív, ideálně rovnou v den koupě.
Obecná cena: Pojišťovnu nezajímá, za kolik jste auto koupili
U havarijního pojištění narazíte na pojem obecná (obvyklá) cena vozu. Jde o částku, za kterou se srovnatelná auta aktuálně prodávají na trhu: stejný model, motorizace, nájezd i výbava. A právě ona rozhoduje o výši pojistného plnění, ne faktura z bazaru.
Kupní cena totiž nemusí odpovídat skutečné hodnotě. Mohli jste koupit výhodně, nebo naopak přeplatit. Před sjednáním si proto projděte inzertní servery a udělejte si vlastní průzkum. Pár minut hledání vám dá reálnou představu, na jakou částku vůz pojistit. Nezapomeňte přitom započítat i příplatkovou výbavu, doloženou servisní historii nebo fakt, že jste teprve druhým majitelem. To vše hodnotu auta zvedá.
Podpojištění vás připraví o peníze, přepojištění taky
Když nastavíte pojistnou částku níž, než je skutečná hodnota vozu, pojišťovna má právo krátit plnění ve stejném poměru.
Modelový příklad: auto v hodnotě 400 000 Kč pojištěné na polovinu znamená, že při totální škodě nebo krádeži dostanete také jen polovinu. Zbytek doplácíte ze svého.
Ani opačný extrém nepomůže. Pojišťovna nikdy nevyplatí víc, než je obvyklá cena v době škody, takže vyšší částkou jen zbytečně přeplácíte pojistné. Pojišťovny sice obvykle pracují s určitou tolerancí, spoléhat na ni ale nechcete. A protože hodnota auta rok od roku klesá, pojistnou částku jednou ročně aktualizujte.
Přechod pojištění u zánovní ojetiny je otázkou několika dní a jednoho večera stráveného s inzeráty. Ve srovnání s rizikem jízdy bez krytí nebo krácení plnění o desítky tisíc je to zanedbatelná investice času.