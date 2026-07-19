Kuriózní čekárny: Blob na Lesné není zastávka, ale zážitek
Obří stůl, na kterém je prostřená hostina obrů, nebo rozhledna či Blob Jana Kaplického. I tak vypadají některé kuriózní čekárny na zastávkách. Pojďte si s námi užít čekání na autobus.
Autobusové zastávky můžou být docela obyčejné. Tu plechová bouda, tu betonový domeček či dřevěná budka, jakou má deset dalších vesnic v okolí. Občas ale narazíme na zajímavé zastávky a čekárny. Při reportážních cestách po ČR jsme kolem pár takových kuriozit jeli a vyfotili si je. Dnes je z toho pěkná sbírka, která vás může třeba inspirovat k výletu.
Ať už pojedete autobusem nebo na motorce či autem, u těchto čekáren stojí za to vystoupit a prozkoumat je víc. I když třeba pro pražského fotografa Jana Vrabce je atraktivní vlastně každá čekárna. Roky objíždí celou ČR a fotí si ty obyčejné, často ne úplně výstavní čekárny. Když člověk prolistuje jeho knížku, tak si uvědomí, že i ošklivá špinavá posprejovaná bouda u silnice za vesnicí má svůj příběh. Je to místo, kudy lidé denně jezdí do práce, do školy, za doktory, ale taky odtud jedou na rande, do divadla, na pohřeb nebo třeba na výlet.
Kanadský fotograf Christopher Herwig šel ve své lásce k čekárnám ještě dál. Cestuje po zemích bývalého Sovětského svazu a fotí betonové, často velmi monumentální čekárny postavené v dobách SSSR. I on vydal stejně jako Jan Vrabec knížku se svými úlovky, a dánský režisér Kristoffer Hegnsvad o něm dokonce natočil hodinový dokument. Už ale dost povídání. Musíme vystupovat!
Zálezlice, okres Mělník: Podvodní zastávka
Obec leží na břehu Vltavy a v letech 2002 a 2013 ji zasáhly velké povodně. Výzdoba čekárny bere tyto rány osudu s humorem. Krom toho, že je na ní ryskami vyznačeno, kam sahala voda, je výmalba provedená ve vodnickém stylu. V létě 2002 tady totiž na autobus, nebo spíš ponorku mohli čekat opravdu jen vodníci nebo potápěči.
Kobeřice u Brna, okres Vyškov: Čekárna s rozhlednou
Když v roce 2022 budovali v Kobeřicích nedaleko Slavkova novou čekárnu, chtěli ji mít něčím zajímavou. A tak ji vyšperkovali rozhlednou. Na střechu dřevem obložené boudy vedou schody. Z plošiny se tak můžete rozhlížet do kraje. Na vyhlídkové plošině nás zaujal držák, který asi slouží k pověšení vánoční výzdoby, s visící zásuvkou. Nezkoušeli jsme, zda byla pod proudem. Ale výhled na krajinu jižní Moravy byl hezký.
Němčovice, okres Rokycany: U Křemílka a Vochomůrky
Zastávka vznikla na přelomu let 2018 a 2019 a je kopií chaloupky z večerníčkového seriálu Pohádky z mechu a kapradí. Čekárna leží u rušné silnice druhé třídy a jedním z důvodů pro neotřelou stavbu byla snaha zpomalit dopravu. Řidiči si mají uvědomit, že tu na autobus čekají děti. Chaloupku postavili z velké části obyvatelé Němčovic bez nároku na odměnu. Obec ani nemusela kupovat všechen materiál, část dostala zadarmo od místních podnikatelů. Chaloupku stojí za to prozkoumat i zevnitř, protože výzdoba nechybí ani v jejím interiéru.
Loosova, Brno: Blob v Brně
Když Praha odmítla mít na Letné Blob od architekta Jana Kaplického, Brno se ho ujalo a umístilo ho ne na Letnou, ale na Lesnou. To je jedno z brněnských sídlišť. Brněnský Blob je menší, nejde o knihovnu, jak Kaplický původně navrhoval, ale o přístřešek na zastávce autobusu. Shodou náhod jsme byli v Brně za deštivého dne a přístřešek fungoval dobře. Nápad využít Blob na Lesné pochází od studenta práv, který se v roce 2011 zapojil do soutěže věnované osvěžení veřejného prostoru.
Rostěnice, okres Vyškov: Poznáte žudr?
Pokud nevíte, co je žudr, nabízíme definici opsanou z Wikipedie. Žudr je masivní rizalit vystupující před průčelí domů v tradičním lidovém stavitelství v oblasti Hané. Jednoduše řečeno, je to takové malé podloubíčko u domu. V Rostěnicích tento prvek typický pro domy nese i tamější čekárna.
Sokolská ulice, Liberec: Hostina obrů
Toto umělecké dílo dalo rovnou název zastávce v Sokolské ulici v centru Liberce. Ještě loni se zastávka jmenovala Sokolská, U Zdi. Od začátku letošního roku nese jméno Hostina obrů. Autorem je sochař David Černý. Nedojedené jídlo a nedopité nápoje mají evokovat to, že obři museli náhle odejít. Cestující v tomto spěchu zůstávají skrytí pod stolem a mají čas se na chvíli zastavit a zamyslet. Zastávka je odlitá z bronzu, bronzové jsou i židle, na které si můžou cestující sednout. Stůl s hostinou pro obry zdobí centrum Liberce od roku 2005.
Zdroj: Svět motorů