Kvůli čemu vás vyhodí z STK? Nejde jen o buzeraci, s úplatky už dneska nepochodíte
Každý rok musí na pravidelnou technickou prohlídku přes dva a půl milionu osobních vozidel. I když STK nakonec projde většina aut, některá červenou nálepku nedostanou kvůli malichernosti. A často je důvodem poklice od kola nebo korále pro štěstí pověšené na zrcátku.
Nedávno jsme dostali do redakce zajímavý dotaz od řidiče, který neprošel technickou kvůli kameře za čelním sklem. Ptal se nás, jestli mají zaměstnanci právo kvůli čelní kameře vykázat řidiče z prohlídky. To nás inspirovalo k tomu, abychom zjistili, kvůli jakému příslušenství a doplňkům nemusíte projít STK. Oslovili jsme nejen Asociaci stanic technických kontrol, ale i společnost Dekra, která provozuje v České republice několik STK. Co vše technikům vadí a proč?
Na STK nejde o buzeraci
Před deseti lety se v České republice zpřísnily prohlídky na stanicích technické kontroly. Na stanicích měření emisí začaly nové podmínky platit o rok později. Ministerstvo dopravy chtělo zavedením elektronického systému, ve kterém musí technici zaznamenávat průběh kontroly včetně focení jednotlivých úkonů, zabránit podvodům na STK. Technici od té doby nesmí jakkoli manipulovat nejen s daty, ale taky nemůžou cokoliv z auta sundávat nebo odmontovávat.
Proto podle šéfa Asociace STK Luďka Šípa nejde během prohlídky o neochotu techniků, když neuznají auto za způsobilé. Kdyby jakkoli porušili své povinnosti, hrozí jim vysoká pokuta a zákaz činnosti. Samozřejmě přístup každého technika může být odlišný, ale rozhodnutí by mělo být vždy jednotné podle závažnosti závady na autě.