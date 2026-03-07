Kylian Mbappé má konečně řidičák. První auto rychle přehodnotil
Kylian Mbappé na tréninky Realu Madrid pravidelně přijížděl s řidičem. To se ale nyní mění, francouzský útočník si konečně udělal řidičák. A rovnou přehodnotil výběr prvního auta.
Slavný francouzský útočník si podle informací ze Španělska konečně udělal řidičák a pomalu se připravuje na okamžik, kdy dorazí do tréninkového centra ve Valdebebas za volantem vlastního auta.
Stejně jako ostatní hráči Realu Madrid dostal Mbappé v rámci partnerství klubu s automobilkou BMW služební vůz. Konkrétně luxusní elektrickou limuzínu BMW i7 xDrive60, která je dlouhá přes 5,4 metru a nabízí výkon 400 kW. Tu má Mbappe k dispozici už od konce roku 2025.
Pro někoho, kdo ještě nedávno vůbec neřídil, je to ale pořádně velký kus auta. Manévrování v úzkých ulicích Madridu nebo parkování v podzemních garážích by s takovým kolosem nebylo pro začínajícího řidiče zrovna jednoduché. Limuzína je ideální, pokud sedíte vzadu a řídí vás profesionální šofér – přesně tak, jak byl Mbappé zvyklý. Právě proto se francouzský kanonýr rozhodl pro praktičtější řešení.
Z limuzíny raději do SUV
Útočník Realu Madrid má brzy převzít nové BMW iX3, elektrické SUV nové generace „Neue Klasse“, které značka představila jako jeden z technologických symbolů své budoucnosti.
Oproti obří limuzíně je výrazně kompaktnější – měří přibližně 4,7 metru, takže se s ním bude začínajícímu řidiči manévrovat podstatně snadněji. Přesto jde stále o velmi výkonný vůz. Elektrický pohon nabízí výkon 345 kW a dojezd přes 800 kilometrů na jedno nabití, což patří mezi špičku současného trhu.
Mbappé se tak podle informací z prostředí klubu stane prvním hráčem Realu Madrid, který tento model začne používat. Tým už sice u nového BMW iX3 zapózoval během říjnového focení, to však bylo ještě před oficiálním začátkem sériové výroby.
Vinícius limuzínu, Bellingham rychlé SUV
Flotila vozů Realu Madrid je díky partnerství s automobilkou BMW plná moderních elektrifikovaných modelů. Luxusní elektrickou limuzínu BMW i7 xDrive60 využívají například Vinícius Júnior, Antonio Rüdiger nebo David Alaba.
Mladé hvězdy jako Jude Bellingham, Federico Valverde či Rodrygo zase dávají přednost poměrně kontroverznímu mastodontovi BMW XM. Obránce Dani Carvajal se může pochlubit ještě výkonnější verzí BMW i7 M70, která patří mezi nejvýkonnější elektrické limuzíny současnosti. Stejný model z řady i7 využíval také trenér Realu Madrid Xabi Alonso, nový trenér Arbeloa údajně sáhl po BMW iX.
Mbappého situace je v týmu přece jen trochu jiná než u jeho spoluhráčů. Zatímco většina z nich má za volantem dlouholeté zkušenosti, francouzská superhvězda teprve začíná. Fanoušci tak brzy uvidí úplně novou scénu – Kylian Mbappé přijíždí na trénink Realu Madrid sám za volantem svého BMW.