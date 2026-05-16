Lak za cenu celého auta, první servis skoro za milion. Takový je život s hypersportem
Olejový filtr za padesát tisíc a speciální lakování v hodnotě průměrného nového auta. Mercedes-AMG One ve speciální zelené barvě se chystá do aukce. Majitel s ním ujel jen pár kilometrů, přesto zaplatil majlant za běžnou údržbu.
Zatímco v 90. letech Mercedes-Benz s ultimátním CLK GTR tvořil absolutní vrchol inženýrství po boku Porsche 911 GT1 a McLarenu F1, v další iteraci „svaté trojice“ s modelem Mercedes-McLaren SLR za konkurencí zaostával a mezi moderními hypersporty Ferrari LaFerrari, Porsche 918 Spyder a McLaren P1 už chyběl úplně.
Další vývojový stupeň si ale stuttgartská automobilka nenechala ujít a naskočila na vlnu vývoje vozů poháněných agregáty co nejvíce odpovídajícími moderní technice užívané v šampionátu F1. Tak vznikl Mercedes-AMG Project One, který se měl stát etalonem mezi hypersporty. To bylo v roce 2017, přičemž produkční verze se na trh dostala až o dlouhých pět let později.
Ač na slibované parametry produkční verze nedosáhla ve všech směrech, stále jde o úžasný kus moderní techniky. Inženýrům se ale povedlo zachovat srdce modelu v podobě přeplňovaného hybridního šestiválce o objemu 1,6 litru. Pochází z monopostu F1 W06, se kterým Lewis Hamilton a Nico Rosberg získali tituly v poháru jezdců i konstruktérů.
Spolu s extrémně komplexním hybridním systémem dosahuje systémového výkonu 782 kW (1063 k). Z 0 na 100 km/h zrychlí za 2,9 sekundy a rozjede se až na 352 km/h. Pomáhají mu k tomu celkem čtyři elektromotory – dva na přední nápravě zajišťují pohon všech kol, jeden je umístěn v turbodmychadle (MGU-H) a jeden přímo na motoru (MGU-K).
Technická specifika celého systému by vydala na knihu, což s sebou nese jednu nepříjemnou vlastnost pro majitele – údržba takového skvostu vyžaduje spoustu peněz. Na prodej se nyní objevil kousek ve speciální zelené barvě exteriéru Reingrün z individuálního vzorníku „Sonderlackierung“. Zaškrtnutí této položky vyšlo majitele na 27.500 eur (přibližně 675.000 korun).
To však není nic oproti servisním nákladům na provoz. Před prodejem totiž vůz absolvoval servisní úkon Mercedes-AMG „servis A“, který majitele přišel na 37.610,15 eur, tedy více než 900.000 korun. Na digitálním přístrojovém štítu přitom svítí nájezd pouhých 185 kilometrů. Každý kilometr tak majitele vyšel jen v servisních nákladech na bezmála 5000 korun.
Jak je to možné? Ohromná část zmíněné částky je za práci, jejíž sazba je bezmála 10.000 Kč za hodinu. Vzduchový filtr stojí v přepočtu 45.500 korun, filtr sedmistupňové automatické převodovky Xtrac dokonce 55.890 korun a výpustní šroub 3645 korun. Samotná olejová náplň vyšla na 13.500 korun.
Pokud jste čekali, že s autem bylo za takové peníze něco v nepořádku, možná vás předchozí odstavec překvapil. Běžná výměna filtrů a oleje za cenu zcela nového Mercedesu třídy A. Proč to neudělat mimo oficiální servisní síť, říkáte si?
Zaprvé to při pohledu na počet servisních hodin nejspíše nebude tak jednoduché, ale zároveň je pravidelný servis podmínkou k prodloužení záruky. A umíte si představit při těchto cenách vlastnit AMG One mimo záruku?
O ušetřené peníze by majitel jistě rychle přišel na poklesu zůstatkové hodnoty, kdyby vozu správný servis nedopřál. Takto se může těšit na částku mezi 2.650.000 a třemi miliony eur, na které prodejní výsledek odhaduje aukční síň RM Sotheby’s.
Mimochodem, cena nového vozu byla bez příplatků 2.750.000 eur (přibližně 67 milionů korun), což znamená, že vysoké servisní náklady děsí potenciální zájemce úplně stejně, jako tomu bylo například u dřívějšího technologického zázraku v podobě Bugatti Veyron. Odhadovaná cena totiž nenaznačuje žádný růst hodnoty, jaký lze pozorovat u speciálních modelů značky Ferrari nebo Porsche.
Jestli je odhad přesný, se ukáže až v aukci. Jisté ale je, že v této konkrétní specifikaci jiný nepotkáte (v odlišném odstínu zelené Green Hell Magno však minimálně jeden další kus existuje). S celkovým počtem 275 vyrobených kusů ostatně nebude jednoduché potkat ani „běžný“ Mercedes-AMG One, i když v tuzemsku již pro veřejnost k vidění několikrát byl.
Zdroje: RM Sotheby’s, Mercedes-AMG, CarScoops, Exclusive Car Registry