Lamborghini Revuelto SV zajelo rekord Hockenheimringu ještě před odhalením
Standardní revuelto má výkon 1015 koní. Verze SV proto nejspíš nebude jen o výkonu, ale hlavně o hmotnosti, aerodynamice, brzdách a výdrži na okruhu. Právě tím směrem totiž míří první pořádný marketingový počin před jeho uvedením.
Lamborghini zatím neukázalo nové revuelto SV bez maskování, už teď je však jasné, čím ho chce prodat. Ne barvou, čalouněním ani limitovanou plaketou, nýbrž časem na okruhu. Maskovaný prototyp s továrním jezdcem Marcem Mapellim zajel Hockenheimring za 1:41,6 a automobilka jej prezentuje jako nejrychlejší produkční supersport na této trati. Oficiální premiéra proběhne 14. srpna na výstavě The Quail během Týdne aut v Monterey v Kalifornii.
K času je nutné podotknout, že nejde o absolutně nejrychlejší sériové auto na Hockenheimringu. Mercedes-AMG One tam zajel svižnější čas 1:38,563. Lamborghini ale svůj zápis vztahuje ke kategorii produkčních supersportů, zatímco AMG One řadí mezi limitované hypersporty.
Samotné Lamborghini Revuelto SV zatím známe jen v maskování. Auto má výrazně agresivnější aerodynamiku než běžné revuelto. Vidíme přepracovaný přední nárazník, nové prahy, pevné zadní křídlo, přídavné aerodynamické prvky kolem zádě a velký difuzor.
Technické parametry si Lamborghini nechává pro premiéru. Základ ale bude tvořit plug-in hybridní revuelto s atmosférickým 6,5litrovým dvanáctiválcem a elektromotory. Už standardní model má výkon 1015 koní (747 kW), takže verze SV nejspíš nebude jen o honbě za vyšší hodnotou. Důležitější bude hmotnost, brzdy, pneumatiky, aerodynamika a schopnost vydržet ostré tempo víc než jedno rychlé kolo.
Označení Super Veloce historicky patří ostřejším verzím vrcholných modelů, které mají být lehčí, tvrdší a rychlejší. U revuelta je to o to zajímavější, že už základní auto je extrémní hybridní dvanáctiválec, což je samo o sobě dost výjimečné. Bude zajímavé sledovat, kam automobilka model posunula.
Zdroje: Lamborghini, Road & Track, Motor1