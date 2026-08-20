Lamborghini se k manuálu nevrátí, Bugatti nejspíš ano, a ne falešně
Návrat manuálů do těch nejdražších, nejrychlejších a nejexkluzivnějších hypersportů dost pravděpodobně zahrne i značku Bugatti, která ho nenabídla víc než čtvrt století. Naopak Lamborghini tento trend vynechá.
Výrobci supersportů před lety přestali nabízet manuální převodovky, protože různé verze samočinného řazení jsou rychlejší, přesnější, a řekněme si upřímně, snazší na řízení. To však neznamená, že by neexistovali zákazníci, kteří chtějí manuální řazení. Porsche ho nikdy neopustilo a v poslední době se k němu přidávají i další, dražší automobilky.
Nejdůležitější je krok Ferrari, které před několika týdny ukázalo systém podobný tomu od Koenigseggu. Kulisa jako u šestistupňového manuálu spolu se spojkovým pedálem ovládají osmi-, resp. devítistupňovou dvouspojkovou převodovku. Následně přišly McLaren a Gordon Murray Automotive, které ovšem v modelech M6GT a S1 nabízejí skutečné manuály, nikoliv jejich věrné simulace.
Jeden významný hráč se k tomuto trendu ovšem nepřipojí – Lamborghini. To nabídlo manuál naposledy v modelu Gallardo a nyní se jeho šéf Stephan Winkelmann nechal slyšet, že v blízké budoucnosti nemáme návrat ničeho takového očekávat. „Chystáme toho hodně, ale něco takového nemáme na seznamu priorit,“ cituje ho web CarBuzz.
Naopak Bugatti, které nabídlo manuální převodovku naposledy v modelu EB110, vyráběném v letech 1991–1995 (resp. do roku 2000, budeme-li počítat i Dauer EB110), možnost takovéto převodovky připouští, mírně řečeno. Šéf značky Mate Rimac na otázku magazínu Road & Track, zda existuje prostor pro V16 s manuálem, odpověděl velmi nadšeně: „Ano, rozhodně. Souhlasím na sto procent. Představte si V16 s manuálem. Skutečným manuálem.“
Otázka, jestli se něčeho takového dočkáme, je tedy v podstatě zodpovězena. Jde jen o to, zda půjde o unikátní kousek ze série Solitaire, nějakou omezenou sérii speciálních tourbillonů třeba s přídomkem Grand Sport, nebo jestli se manuál stane možností pro všechny vyrobené kusy s motorem V16 a hybridní technikou. To poslední nejspíš není příliš pravděpodobné, a tak můžeme doufat aspoň v tu omezenou sérii.
zdroje: CarBuzz, Road & Track | foto, video: Ferrari, Bugatti, Lamborghini