Lamborghini Temerario přišlo o střechu. Skládá ji zajímavým způsobem
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Otevřená verze Lamborghini Temerario má skládací pevnou střechu, nikoliv plátěnou. 920 koní zůstává a zrychlení na stovku je oproti kupé horší jen o desetinu sekundy.
Lamborghini Temerario se představilo před dvěma lety jako plug-in hybridní a osmiválcový nástupce modelu Huracán, který si držel desetiválec bez elektrifikace. Že bude mít temerario také otevřenou verzi, bylo od začátku víc než jasné – a ta se představila právě nyní s názvem Temerario Spyder.
Oproti minulosti je tu jedna zásadní změna – skládací střecha je pevná, nikoliv plátěná. Střešní panel se skládá svisle za sedačky. Podle automobilky to znamená, že si spyder zachovává stejnou ovladatelnost jako kupé. Těžiště vozu se při složení střechy posune o 3 mm níže a neposouvá ho dozadu. Kdyby se střecha skládala nad motor, těžiště by bylo výš a složení střechy by ho posunulo dozadu.
„Nejzajímavější výzvou bylo zapracovat tak komplexní systém, jakým je skládací pevná střecha, aniž bychom z něj udělali něco navíc,“ říká šéfdesignér Lamborghini Mitja Borkert. „Zároveň jsme chtěli, aby osmiválec zůstal středobodem. Technické srdce temeraria zůstalo viditelné, protože pro nás je mechanika součástí vizuálního zážitku z vozu Lamborghini,“ dodal.
Kromě skládací střechy a výdechů teplého vzduchu zezadu na krk v sedadlech je technika spyderu stejná jako u kupé. Drobně jinak bylo naladěno odpružení, přední zavazadelník o 112 litrech objemu však zůstává. Lamborghini uvádí, že uvnitř je více místa oproti huracánu Evo Spyder a dovnitř se vejde člověk o dvoumetrové výšce.
Za kabinou pracuje čtyřlitrový osmiválec s maximem otáček v 10 tisících a tři elektromotory s axiálním tokem. V8 dává 800 koní a 730 Nm, každý z elektromotorů po 150 koních a celkový kombinovaný výkon je 920 koní. Zrychlení na stovku je 2,8 sekundy, tedy o desetinku horší než u kupé, na dvoustovku to je 7,3 sekundy, tedy o 0,2 s horší než u u kupé.
Lamborghini zatím nezveřejnilo hmotnost spyderu, představilo ale rovnou i nový výfuk od firmy Akrapovič, který je možné namontovat na spyder i kupé. Je o 12 % lehčí oproti tomu sériovému.
zdroj: Lamborghini | video: Marek Bednář/Auto.cz