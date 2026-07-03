Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Lamborghini zrychlilo a odlehčilo svůj bestseller. Řízení podvozku je čirá alchymie

Lamborghini Urus SE Performante

Lamborghini Urus SE Performante Zdroj: Lamborghini

Lamborghini Urus SE Performante
Lamborghini Urus SE Performante
Lamborghini Urus SE Performante
Lamborghini Urus SE Performante
37 Fotogalerie
Mario Rychtera
Mario Rychtera
Diskuze (0)

Urus SE Performante má být lehčí, výkonnější a přesnější než běžný hybridní Urus. Pomáhá mu karbonová karoserie, upravená aerodynamika, titanový výfuk Akrapovič i nové nastavení podvozku.

Lamborghini nám koncem minulého pracovního týdne dalo teaserem najevo, že je na cestě nová výkonná verze Urusu s přívlastkem SE Performante. Na jednu stranu zní naivně dělat z SUV supersport, ale zákazníci jsou opačného názoru. Urus je jednoznačným tahounem portfolia. Za loňský rok se jich prodalo 7.808 ve srovnání s druhým nejžádanějším Revueltem s 2.096 kusy. Urus SE byl vyprodaný už loni, takže zájemci mají nyní další příležitost.

Nový model se zaměřil hlavně na jízdní vlastnosti. Je výkonnější, lehčí a mrštnější, i když při hmotnosti 2.473 kg nejde zrovna o pírko. Na druhou stranu to dohání mamutím výkonem. Ten pramení z plug-in hybridního pohonu tvořeného čtyřlitrovým osmiválcem s dvojitým přeplňováním o výkonu 465 kW (620 k) a točivým momentem 800 Nm spojeným s elektromotorem umístěným před osmistupňovou automatickou převodovkou. Ten poskytuje dalších 141 kW (192 k) s točivým momentem 483 Nm a energii čerpá z lithium-iontové baterie s kapacitou 25,9 kWh. Na ni je v elektrickém režimu možné ujet až 60 km po městě a dosáhnout maximální rychlosti 130 km/h na průtazích metropolí.

Celkový výkon činí 596 kW (812 k) s točivým momentem 1.000 Nm, které Urus dokážou katapultovat na stovku za 3,3 sekundy a následně jej dostat na maximální rychlost 312 km/h. Při potřebě zastavit vstupuje do hry karbon-keramický brzdový set s kotouči o průměru 440 mm vpředu a 410 mm vzadu, které při rychlosti 200 km/h dokážou auto zastavit na 130 metrech.

Po designové stránce se zapracovalo na aerodynamické optimalizaci, jejímž výsledkem je zvýšení přítlaku na přední nápravě o 22 procent díky novému spoileru a o 23 procent u auta jako celku ve srovnání s klasickým hybridním modelem.

Pro lepší chlazení nasávají podběhy vzduch, který se od tepla motoru ohřeje a odejde průduchy v kapotě. Studený vzduch se dostává také brzdám, čímž se zvyšuje jejich účinnost o osm procent. Z fabriky sjíždí Urus SE Performante na kolech o průměrech 22 až 23 palců obutých do pneumatik Pirelli P Zero. Okruhovým nadšencům se doporučují 22palcové semi-slicky.

V podbězích kol je vidět dvoukomorové vzduchové odpružení doplněné poloaktivními tlumiči s dvojitým ventilovým systémem. To znamená, že auto samo mění tuhost a kompresi nezávisle na všech kolech. Tato sestava snižuje naklánění vozu o 55 procent při dynamické jízdě a zároveň potlačuje vibrace o 25 procent ve srovnání s předchůdcem se spalovacím motorem. Pro větší stabilitu se rozšířila stopa o 16 mm na obou nápravách.

Řízení podvozku je jednou z mnoha funkcí, které řídí 6D senzor umístěný blízko těžiště vozu. Ten monitoruje podélné, boční a vertikální zrychlení a také pohyby karoserie všemi směry a pohyby způsobené úhlovou rychlostí. K tomu se přidává posilovač brzd, osm akceleračních senzorů na nábojích kol i podvozku a řídicí algoritmus měřící přilnavost pneumatik. Nesmíme zapomenout ani na elektronickou uzávěrku zadního diferenciálu a pohon všech kol regulovaný lamelovou spojkou. Aby toho nebylo málo, řidič může projev auta volit pomocí jízdních režimů – komfortního, sportovního, okruhového a nově také režimu Rally pro jízdu po nezpevněném povrchu.

Posledním dílem skládačky je redukce hmotnosti o 32 kg. Toho automobilka dosáhla použitím karbonové kapoty, střechy, podběhů kol, prahů a zadního difuzoru. Titanový výfuk vyvinutý s Akrapovičem ubral dalších 10 kg a přichází s nezávislým vedením od každé strany válců. Tím se snížily turbulence a u zadního tlumiče se nastavily rezonátory na 134 až 128 Hz.

Video placeholder
Lamborghini Urus SE Performante • Lamborghini

Zdroj: Lamborghini, Motor 1, Top Gear

Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů