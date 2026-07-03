Lamborghini zrychlilo a odlehčilo svůj bestseller. Řízení podvozku je čirá alchymie
Urus SE Performante má být lehčí, výkonnější a přesnější než běžný hybridní Urus. Pomáhá mu karbonová karoserie, upravená aerodynamika, titanový výfuk Akrapovič i nové nastavení podvozku.
Lamborghini nám koncem minulého pracovního týdne dalo teaserem najevo, že je na cestě nová výkonná verze Urusu s přívlastkem SE Performante. Na jednu stranu zní naivně dělat z SUV supersport, ale zákazníci jsou opačného názoru. Urus je jednoznačným tahounem portfolia. Za loňský rok se jich prodalo 7.808 ve srovnání s druhým nejžádanějším Revueltem s 2.096 kusy. Urus SE byl vyprodaný už loni, takže zájemci mají nyní další příležitost.
Nový model se zaměřil hlavně na jízdní vlastnosti. Je výkonnější, lehčí a mrštnější, i když při hmotnosti 2.473 kg nejde zrovna o pírko. Na druhou stranu to dohání mamutím výkonem. Ten pramení z plug-in hybridního pohonu tvořeného čtyřlitrovým osmiválcem s dvojitým přeplňováním o výkonu 465 kW (620 k) a točivým momentem 800 Nm spojeným s elektromotorem umístěným před osmistupňovou automatickou převodovkou. Ten poskytuje dalších 141 kW (192 k) s točivým momentem 483 Nm a energii čerpá z lithium-iontové baterie s kapacitou 25,9 kWh. Na ni je v elektrickém režimu možné ujet až 60 km po městě a dosáhnout maximální rychlosti 130 km/h na průtazích metropolí.
Celkový výkon činí 596 kW (812 k) s točivým momentem 1.000 Nm, které Urus dokážou katapultovat na stovku za 3,3 sekundy a následně jej dostat na maximální rychlost 312 km/h. Při potřebě zastavit vstupuje do hry karbon-keramický brzdový set s kotouči o průměru 440 mm vpředu a 410 mm vzadu, které při rychlosti 200 km/h dokážou auto zastavit na 130 metrech.
Po designové stránce se zapracovalo na aerodynamické optimalizaci, jejímž výsledkem je zvýšení přítlaku na přední nápravě o 22 procent díky novému spoileru a o 23 procent u auta jako celku ve srovnání s klasickým hybridním modelem.
Pro lepší chlazení nasávají podběhy vzduch, který se od tepla motoru ohřeje a odejde průduchy v kapotě. Studený vzduch se dostává také brzdám, čímž se zvyšuje jejich účinnost o osm procent. Z fabriky sjíždí Urus SE Performante na kolech o průměrech 22 až 23 palců obutých do pneumatik Pirelli P Zero. Okruhovým nadšencům se doporučují 22palcové semi-slicky.
V podbězích kol je vidět dvoukomorové vzduchové odpružení doplněné poloaktivními tlumiči s dvojitým ventilovým systémem. To znamená, že auto samo mění tuhost a kompresi nezávisle na všech kolech. Tato sestava snižuje naklánění vozu o 55 procent při dynamické jízdě a zároveň potlačuje vibrace o 25 procent ve srovnání s předchůdcem se spalovacím motorem. Pro větší stabilitu se rozšířila stopa o 16 mm na obou nápravách.
Řízení podvozku je jednou z mnoha funkcí, které řídí 6D senzor umístěný blízko těžiště vozu. Ten monitoruje podélné, boční a vertikální zrychlení a také pohyby karoserie všemi směry a pohyby způsobené úhlovou rychlostí. K tomu se přidává posilovač brzd, osm akceleračních senzorů na nábojích kol i podvozku a řídicí algoritmus měřící přilnavost pneumatik. Nesmíme zapomenout ani na elektronickou uzávěrku zadního diferenciálu a pohon všech kol regulovaný lamelovou spojkou. Aby toho nebylo málo, řidič může projev auta volit pomocí jízdních režimů – komfortního, sportovního, okruhového a nově také režimu Rally pro jízdu po nezpevněném povrchu.
Posledním dílem skládačky je redukce hmotnosti o 32 kg. Toho automobilka dosáhla použitím karbonové kapoty, střechy, podběhů kol, prahů a zadního difuzoru. Titanový výfuk vyvinutý s Akrapovičem ubral dalších 10 kg a přichází s nezávislým vedením od každé strany válců. Tím se snížily turbulence a u zadního tlumiče se nastavily rezonátory na 134 až 128 Hz.
Zdroj: Lamborghini, Motor 1, Top Gear