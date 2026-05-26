Lancia Gamma je zpět! Crossover se splývavou zádí dorazí koncem léta
Stylový sourozenec Opelu Grandland se poprvé ukazuje na oficiálních snímcích. Sází na italskou eleganci a splývavou záď. Nás však zaujaly pohonné jednotky, které slibují nebývale vysoká čísla.
Zcela bez fanfár dnes Stellantis oznámil návrat historického modelového označení Gamma. Na model vyráběný v letech 1976 až 1984 v podobě čtyřdveřového sedanu Berlina a v letech 1977 až 1984 jako dvoudveřové kupé navazuje svou splývavou zádí, jedná se ale v souladu s požadavky zákazníků o crossover.
Model Gamma přichází na dnes již výběhové platformě STLA Medium s délkou 4,67 metru, šířkou 1,89 metru a výškou 1,66 metru, což jsou rozměry prakticky totožné s Opelem Grandland postaveným na stejné platformě. Slibuje to prostorný interiér a oficiální fotografie naznačují, že splývavá záď by mohla místo ubrat pouze v zavazadelníku.
Podle tiskové zprávy představuje nový model Gamma klíčový milník ve vývoji značky, čímž nejspíše odkazují na fakt, že je to poprvé po více než dekádě, kdy značka Lancia nabídne alespoň dva modely. Do nynějška si musela vystačit s nedávno modernizovaným ypsilonem.
Nový model Lancia Gamma byl prý navržen, zkonstruován a vyvinut v Itálii a jeho výroba bude probíhat v jednom z nejmodernějších výrobních závodů skupiny Stellantis, který se nachází v italském Melfi. První vozy již procházejí silničními testy a přípravy na uvedení na trh se dostávají do závěrečné fáze.
Při té příležitosti Lancia světu odhalila, jak bude nový crossover vypadat. Vzhledově navazuje na menší model Ypsilon, pro který je charakteristický světelný podpis s vertikální světelnou linií přerušující táhlou horizontální linii po celé šířce přední i zadní části vozu. Nová Lancia Gamma prý přinese nejmodernější vyjádření hodnot pro značku Lancia charakteristických. Patří mezi ně italská elegance, inovace a efektivita.
Tu by měla zajistit komplexní nabídka pohonných jednotek, které už známe z ostatních modelů postavených na stejné platformě. Spalovací motor zde zastupuje hybridní verze o výkonu 145 koní s dojezdem přes 1000 km, tudíž téměř s jistotou mild-hybridní pohonná jednotka s motorem o objemu 1,2 litru.
Nabídka čistě elektrických variant je širší a nabízí základní verzi s výkonem 230 koní slibující dojezd přes 540 km, pravděpodobně díky baterii o kapacitě 73 kWh, kterou najdeme v již zmiňovaném Opelu Grandland.
Oproti němu, ale také dalším momentálně nabízeným modelům skupiny Stellantis však Lancia slibuje vyšší výkon. Dočkáme se tak nových či modernizovaných elektrických pohonných jednotek ještě na platformě STLA Medium, než bude nahrazena nedávno představenou platformou STLA One?
Silnější verze se podle uvedených hodnot dojezdu pravděpodobně dočkají baterie o kapacitě 97,2 kWh. Přeci jen svažující se střecha určitě neprodlouží dojezd o čtvrtinu. Jde o verzi s výkonem přes 245 koní, která slibuje dojezd až 740 km, a zároveň vrcholnou variantu s pohonem všech kol (AWD) o výkonu 375 koní s dojezdem až 675 km.
Bližší detaily se prý dozvíme v následujících měsících a zahájení prodeje je plánováno na konec letošního léta. Zatím tak můžeme polemizovat pouze nad designem exteriéru a interiéru nového modelu. Co myslíte, má Lancia šanci na úspěch?
Zdroje: Lancia, Stellantis