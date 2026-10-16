Lancia Gamma naživo v Paříži: Šmrncovní kupé-SUV známou techniku spojuje s italským šarmem
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Člověka umějí nejvíce překvapit věci, od kterých nečeká mnoho. A podobné překvapení nám připravila automobilka Lancia, když jsme na pařížském autosalonu detailně zkoumali její nový model Gamma.
Automobilka, která ve své současné podobě existuje vlastně téměř výhradně na italském trhu, se hodlá pokusit o návrat. Ten pravděpodobně nebude velkolepý ani příliš komerčně úspěšný, přesto nás nový model Gamma při první osobní zkušenosti příjemně překvapil.
Nejprve něco málo k technice. Model Gamma bude dostupný se třemi motorizacemi: Hybrid, BEV (SR a LR) a HF Integrale. Technické specifikace naleznete detailně v tabulce na konci článku. Zajímavé je, že elektrický model má téměř o centimetr delší rozvor a vyvažuje to kratším zadním převisem. Má také o něco vyšší světlou výšku (175 mm vs. 162 mm), to ale pravděpodobně bude způsobeno výfukem spalovací varianty, jelikož přejezdový úhel má mild-hybrid výrazně lepší. Potěší ale průměr otáčení pod 11 metrů.
Na detailnější test techniky musíme počkat až na jízdy s novou lancií, prozkoumat její interiér a kvalitu jsme ale měli možnost už v Paříži. A z nějakého důvodu nás její výrazný design lákal, i když poblíž bylo vystaveno velké množství dalších zajímavých modelů.
Prozkoumali jsme prostřední variantu Gamma LX Hybrid v zajímavé modrofialové barvě exteriéru. Stejně jako u modelu DS N°7 i designéři Lancie spolupracovali s inženýry, a tak každý estetický prvek plní také technickou funkci. Koeficient odporu vzduchu 0,25 (Cd) by měl z gammy dělat premianta třídy, kterou automobilka definuje jako C-UV. Otázkou je, které další vozy do této kategorie značka počítá.
Svažující se střecha ale ani v interiéru příliš místa neubrala. Na zadní sedadla se sám za sebe s výškou 189 cm usadím, a dokonce mi zbývá i trochu místa před koleny. Nad hlavou zbývá jen několik milimetrů k čalounění střechy, ale specificky tvarovaná skleněná část střechy přidává ještě pár centimetrů k dobru. Nakonec se tak i ve druhé řadě sedí příjemně.
Interiér by měl navodit pocit italského domova, což sice především z důvodu mnoha sdílených komponentů s ostatními modely na platformě STLA Medium úplně cítit není, přesto se uvnitř Lancie cítím dobře.
Automobilka na vícero místech využívá kruhový tvar – místo pod palubní deskou má připomínat konferenční stolek a slouží pro bezdrátové nabíjení mobilního telefonu, mezi centrálním displejem o úhlopříčce 16" a digitálním přístrojovým štítem o úhlopříčce 10,25" se také nachází kruhové ambientní osvětlení, které je součástí systému nazvaného S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation).
Kruhové ovladače automobilka využila také pro ovládání bočních výdechů klimatizace a pohyb s nimi navozuje překvapivě prémiový pocit. Nenechte se zmást, tvrdé plasty na spodní části dveří a částečně i v horní části (i když skryté zajímavým designem) najdeme pořád, ale z prvního setkání na mě interiér působil dobře, lépe než v DS N°7, které má představovat absolutní vrchol celého koncernu. Lancia stojí na papíře mírně pod ním a měla by také stát o něco méně, ale uvnitř mi přijde lépe zpracovaná.
Vpředu potěší dobře tvarovaná sedadla (i když jejich polstrování je překvapivě tvrdé) i měkčený bok středového tunelu. Jeho vrchní část je bohužel pokryta velkým množstvím plastu s černým klavírovým lakem. Reakce centrálního displeje byly velmi rychlé a ovládací plochy příjemné, takže prémiové zařazení v koncernu Stellantis Lancii náleží právem.
Jediné, co by kruhové být mělo, ale není, je volant. Z nějakého důvodu se Lancia stejně jako DS rozhodla pro netradičně tvarovaný volant. Ten má sice konvenčně umístěná ramena, jeho tvar je ale téměř hranatý. A to ne jako v Subaru Solterra, kde přes něj člověk kouká na přístrojový štít, ale naopak je vyšší než širší a na přístrojový štít se kouká skrz. Jak to bude fungovat na silnici, si zatím netroufám tvrdit. Průhledový displej je v rámci SALA Pro k dispozici též.
Přední kapotu je možné otevřít velmi jednoduše díky dvěma plynovým vzpěrám, ovšem ani elektrická varianta přední zavazadelník nenabízí. Vystačit si musíte s tím zadním, který má objem 590 litrů. Potěší opěradla druhé řady sedadel sklopná v poměru 40:20:40.
Zajímavá je informace, že Lancia neplánuje uvedení plug-in hybridní motorizace, na kterou netrpělivě čekají zejména zákazníci sesterské značky DS Automobiles. Slibují si od ní konečně adekvátní výkon bez nutnosti spoléhat na čistě elektrický pohon. Uvidíme, jak se Lancii bude dařit a zda nakonec tento pohon nabídku přeci jen nerozšíří.
|Pohon
|Hybrid FWD
BEV FWD SR
|BEV FWD LR
|BEV AWD LR
Rozměry (d × š × v)
|4672/1898/1665 mm
|4672/1898/1664 mm
Rozvor
|2783 mm
|2791 mm
Přední/ zadní převis
|969/920 mm
|969/913 mm
Rozchod kol (vpředu/vzadu)
|1630/1652 mm
|1630/1642 mm
Světlá výška
|162 mm
|175 mm
Max. výkon (kumulovaný/boost)
|107 kW (145 k) při 5500 ot./min
|169/191 kW (230/260k)
|180/206 kW (245/280k)
|257/276 kW
(350/375k)
Max. točivý moment
230 Nm při 1750 ot./min
|343 Nm
|509 Nm
|Zrychlení 0-100 km/h
|10,4 s
|7,7 s
|7,8 s
|5,1 s
|Pružné zrychlení 60-90 km/h
|3,9 s
|2,3 s
|2,3 s
|1,7 s
|Pružné zrychlení 80-120 km/h
|6,9 s
|4,0 s
|4,1 s
|3,0 s
|Max. rychlost
|201 km/h
|190 km/h
Max. nabíjecí výkon (DC/AC)
|-
|160/11 kW
|Doba nabíjení (10-80 %, 160 kW DC)
|-
|36 min
|32 min
Kapacita baterie (NMC)
|0,88 kWh (48 V)
|73,7 kWh (400 V)
|97,2 kWh (400 V)
|Kombinovaný dojezd (WLTP)
|1040 km
|543 km
|741 km
|676 km
|Dojezd na dálnici (120km/h, klimatizace zapnuta, 23°C okolní teplota)
|375 km
|491 km
|458 km
|Kombinovaná spotřeba
|5,3-5,7 l/100 km
|16,0 kWh/100 km
|16,2 kWh/100 km
|17,1 kWh/100 km
|Doba nabíjení (10-80 %, 160 kW)
|36 min
|32 min
|32 min
|Provozní/celková hmotnost
|1558/2100 kg
|2084/2610 kg
|2135/2660 kg
|2276/2750 kg
|Maximální hmotnost přívěsu (brzděný/nebrzděný)
|650/850 kg
|750/1280 kg
|750/1230 kg
|750/1450 kg
Zdroj: Autorský článek | Technické specifikace: Lancia