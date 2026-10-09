Lancia Gamma se konečně představuje. HF Integrale má 375 koní, technika nikoho nepřekvapí
Nový crossover italské automobilky Lancia se stane novou vlajkovou lodí značky. Přichází na trh se známou mild-hybridní motorizací a také v několika čistě elektrických verzích. Ta nejsilnější má až 375 koní a nese označení HF Integrale.
Padesát let po uvedení vlajkové lodi Gamma a při příležitosti oslav 120. výročí značky představuje Lancia stejnojmenný crossover kategorie C-UV s karoserií fastback. Svou světovou premiéru si odbyde příští týden na autosalonu v Paříži, automobilka se ale rozhodla svou novou vlajkovou loď ukázat o něco dřív.
Její design nás nepřekvapí – ten nám Lancia ukázala již dříve, otázkou však zůstávala konkrétní nabídka motorizací a technické specifikace. Nyní již oficiálně víme, že novinka stojí na multienergické platformě STLA Medium. Hned při svém uvedení na trh bude dostupná jako mild-hybrid i jako čistě elektrický model ve třech výkonových variantách.
Základem nabídky je zážehový tříválec o objemu 1,2 litru, jehož systémový výkon je 145 koní. Tuto pohonnou jednotku jsme před pár měsíci měli možnost vyzkoušet v modelu DS Nº7 a ocenili jsme její kultivovaný projev při klidné jízdě. Velmi brzy jí ale dochází dech a je škoda, že Lancia nedostala nějakou silnější spalovací motorizaci. Potěší alespoň nízká oficiální spotřeba paliva 5,3 l/100 km. Motorizace je dostupná pouze s pohonem předních kol a šestistupňovou automatickou převodovkou.
U plně elektrické varianty je na výběr mezi třemi verzemi. Ta nejvýkonnější se pyšní legendárním označením HF Integrale, což nepochybně rozdmýchá oheň pod názory skalních fanoušků značky. Nabízí 350 koní, a při stavu kapacity baterie nad 90 % vzroste na 375 koní. Alespoň je u ní standardem pohon všech kol. Detailní specifikace jsou téměř totožné s DS Nº7, přehledně je najdete v tabulce vespod.
Lancia tvrdí, že gamma byla kompletně navržena, vyvinuta a vyrobena v Itálii v závodě Melfi. Ten představuje špičku italské výrobní kvality a nedávno prošel modernizací za 43 milionů eur. Nezaměnitelný styl modelu Gamma definují odvážně tvarované plochy, přední světelný podpis „Calice“ či zadní světlomety ve tvaru písmene T a ikonické lamely zakončené aerodynamickými křidélky.
Avantgardní tvary a karoserie se splývající zádí přispěly k dobrému součiniteli odporu vzduchu jen 0,25 Cx, což je o desetinu méně než u sesterského DS N7. Aerodynamika se stala nedílnou součástí designu, o čemž svědčí dělený zadní spoiler, aerodynamická kola a aktivní přední maska chladiče.
Automobilka vyzdvihuje valivý odpor jen 4,7 kg/t, bohužel jde o údaj, který ostatní automobilky příliš neuvádějí, takže chybí porovnání. Naopak neuvádí čelní plochu, která by umožnila výpočet aerodynamického odporu a objektivní srovnání s konkurencí.
Pohodlí italského domova
Interiér by měl připomínat elegantní italský obývací pokoj s centrálním „konferenčním stolkem“. Pocit útulnosti dodává ambientní osvělění Lancia Glow a přirozené světlo procházející skrz panoramatickou střechu.
Lancia také slibuje velkorysý prostor v interiéru a bezkonkurenční pohodlí pro cestující vzadu. Tisková zpráva také uvádí, že na zadních sedadlech je o 25 % více místa. Sice neříká, proti jakému modelu tento nárůst počítá, ale proti menšímu ypsilonu to snad nebude. To by totiž vzadu moc místa nebylo. Ovšem zavazadelník s objemem 560 litrů není vůbec špatná hodnota na auto dlouhé 4,67 metru, široké 1,89 metru a vysoké 1,63 metru.
Více než 60 % viditelných ploch uvnitř vozu tvoří udržitelné materiály. Patří mezi ně tkaniny s obsahem až 100 % recyklovaných vláken, inovativní polyuretan s vysokým podílem složek biologického původu a kůže zpracovaná udržitelným procesem činění pomocí minerálních látek (zeolitu).
Na palubní desce najdeme dva displeje o úhlopříčce 10,25 a 16 palců, o jejich softwaru zatím nic nevíme. Nechybí 21" průhledový displej nebo hlasový asistent s technologií ChatGPT. Prvotřídní audiozážitek poskytuje SALA Studio Hi-Fi se 14 reproduktory vyvinutý se společností Focal. Náladu lze individuálně nastavit pomocí režimů Relax, Energize a Entertainment. Lancia slibuje vysokou účinnost kabinového filtru, který má zachytit až 92 % pevných částic a 98 % plísní a bakterií.
Nový model Gamma bude nabízen ve třech jasně definovaných stupních výbavy LS, LX a HF, přičemž pro hybridní modely jsou k dispozici verze HF Line a pro elektrické modely verze HF Integrale. Už u základní varianty LS Lancia slibuje bohatou standardní výbavu. Nové funkce systému autonomního řízení druhé úrovně zahrnují poloautomatickou změnu jízdního pruhu, prediktivní adaptivní tempomat a inteligentní přizpůsobení rychlosti s předvídáním.
Doporučené ceny jsou sebevědomé; Mild-hybridní varianta začíná na 39.900 eur (972.000 korun), čistě elektrická se v závislosti na specifikaci a výbavě pohybuje mezi 45.900 eur (1,1 milionu korun) a 65.400 eur (1,6 milionu korun) bez příplatkové výbavy. V porovnání s DS N°7 je ale hybrid levnější o téměř sto tisíc a elektrický základ dokonce o dvě stě. Co myslíte, měla by Lancia nabízet model Gamma i v tuzemsku?
|Pohon
|Mild-hybrid, FWD
Elektrický, FWD
|Elektrický, FWD
|Elektrický, AWD
Max. výkon
|107 kW (145 k)
|169 kW (230k)
|180 kW (245k)
|257 kW (350k)
Max. točivý moment
230 Nm (ICE)
51 Nm (EV)
|343 Nm
|509 Nm
|Zrychlení 0-100 km/h
|10,4 s
|neuvedeno
|neuvedeno
|5,1 s
|Max. rychlost
|201 km/h
|neuvedeno
Max. nabíjecí výkon (DC/AC)
|-
|160/11 kW
Kapacita baterie
|0,876 kWh
|73,7 kWh
|97,2 kWh
|Kombinovaný dojezd (WLTP)
|přes 1000 km
|až 543 km
|až 741 km
|až 676 km
|Kombinovaná spotřeba
|5,3 l/100 km
|neuvedeno
|neuvedeno
|neuvedeno
|Provozní hmotnost
|1558 kg
|neuvedeno
|neuvedeno
|neuvedeno
Zdroje: Lancia, Motor1