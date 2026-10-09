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Lancia Gamma se konečně představuje. HF Integrale má 375 koní, technika nikoho nepřekvapí

Lancia Gamma

Lancia Gamma Zdroj: Lancia

Lancia Gamma
Lancia Gamma
Lancia Gamma
Lancia Gamma
Lancia Gamma
Lancia Gamma
Lancia Gamma
Lancia Gamma
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Jiří Landa
Jiří Landa
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Nový crossover italské automobilky Lancia se stane novou vlajkovou lodí značky. Přichází na trh se známou mild-hybridní motorizací a také v několika čistě elektrických verzích. Ta nejsilnější má až 375 koní a nese označení HF Integrale.

Padesát let po uvedení vlajkové lodi Gamma a při příležitosti oslav 120. výročí značky představuje Lancia stejnojmenný crossover kategorie C-UV s karoserií fastback. Svou světovou premiéru si odbyde příští týden na autosalonu v Paříži, automobilka se ale rozhodla svou novou vlajkovou loď ukázat o něco dřív.

Její design nás nepřekvapí – ten nám Lancia ukázala již dříve, otázkou však zůstávala konkrétní nabídka motorizací a technické specifikace. Nyní již oficiálně víme, že novinka stojí na multienergické platformě STLA Medium. Hned při svém uvedení na trh bude dostupná jako mild-hybrid i jako čistě elektrický model ve třech výkonových variantách.

Základem nabídky je zážehový tříválec o objemu 1,2 litru, jehož systémový výkon je 145 koní. Tuto pohonnou jednotku jsme před pár měsíci měli možnost vyzkoušet v modelu DS Nº7 a ocenili jsme její kultivovaný projev při klidné jízdě. Velmi brzy jí ale dochází dech a je škoda, že Lancia nedostala nějakou silnější spalovací motorizaci. Potěší alespoň nízká oficiální spotřeba paliva 5,3 l/100 km. Motorizace je dostupná pouze s pohonem předních kol a šestistupňovou automatickou převodovkou.

U plně elektrické varianty je na výběr mezi třemi verzemi. Ta nejvýkonnější se pyšní legendárním označením HF Integrale, což nepochybně rozdmýchá oheň pod názory skalních fanoušků značky. Nabízí 350 koní, a při stavu kapacity baterie nad 90 % vzroste na 375 koní. Alespoň je u ní standardem pohon všech kol. Detailní specifikace jsou téměř totožné s DS Nº7, přehledně je najdete v tabulce vespod.

Lancia tvrdí, že gamma byla kompletně navržena, vyvinuta a vyrobena v Itálii v závodě Melfi. Ten představuje špičku italské výrobní kvality a nedávno prošel modernizací za 43 milionů eur. Nezaměnitelný styl modelu Gamma definují odvážně tvarované plochy, přední světelný podpis „Calice“ či zadní světlomety ve tvaru písmene T a ikonické lamely zakončené aerodynamickými křidélky.

Avantgardní tvary a karoserie se splývající zádí přispěly k dobrému součiniteli odporu vzduchu jen 0,25 Cx, což je o desetinu méně než u sesterského DS N7. Aerodynamika se stala nedílnou součástí designu, o čemž svědčí dělený zadní spoiler, aerodynamická kola a aktivní přední maska chladiče.

Automobilka vyzdvihuje valivý odpor jen 4,7 kg/t, bohužel jde o údaj, který ostatní automobilky příliš neuvádějí, takže chybí porovnání. Naopak neuvádí čelní plochu, která by umožnila výpočet aerodynamického odporu a objektivní srovnání s konkurencí.

Pohodlí italského domova

Interiér by měl připomínat elegantní italský obývací pokoj s centrálním „konferenčním stolkem“. Pocit útulnosti dodává ambientní osvělění Lancia Glow a přirozené světlo procházející skrz panoramatickou střechu.

Lancia také slibuje velkorysý prostor v interiéru a bezkonkurenční pohodlí pro cestující vzadu. Tisková zpráva také uvádí, že na zadních sedadlech je o 25 % více místa. Sice neříká, proti jakému modelu tento nárůst počítá, ale proti menšímu ypsilonu to snad nebude. To by totiž vzadu moc místa nebylo. Ovšem zavazadelník s objemem 560 litrů není vůbec špatná hodnota na auto dlouhé 4,67 metru, široké 1,89 metru a vysoké 1,63 metru.

Více než 60 % viditelných ploch uvnitř vozu tvoří udržitelné materiály. Patří mezi ně tkaniny s obsahem až 100 % recyklovaných vláken, inovativní polyuretan s vysokým podílem složek biologického původu a kůže zpracovaná udržitelným procesem činění pomocí minerálních látek (zeolitu).

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Lancia Gamma (2027): Interiér • Lancia

Na palubní desce najdeme dva displeje o úhlopříčce 10,25 a 16 palců, o jejich softwaru zatím nic nevíme. Nechybí 21" průhledový displej nebo hlasový asistent s technologií ChatGPT. Prvotřídní audiozážitek poskytuje SALA Studio Hi-Fi se 14 reproduktory vyvinutý se společností Focal. Náladu lze individuálně nastavit pomocí režimů Relax, Energize a Entertainment. Lancia slibuje vysokou účinnost kabinového filtru, který má zachytit až 92 % pevných částic a 98 % plísní a bakterií.

Nový model Gamma bude nabízen ve třech jasně definovaných stupních výbavy LS, LX a HF, přičemž pro hybridní modely jsou k dispozici verze HF Line a pro elektrické modely verze HF Integrale. Už u základní varianty LS Lancia slibuje bohatou standardní výbavu. Nové funkce systému autonomního řízení druhé úrovně zahrnují poloautomatickou změnu jízdního pruhu, prediktivní adaptivní tempomat a inteligentní přizpůsobení rychlosti s předvídáním.

Doporučené ceny jsou sebevědomé; Mild-hybridní varianta začíná na 39.900 eur (972.000 korun), čistě elektrická se v závislosti na specifikaci a výbavě pohybuje mezi 45.900 eur (1,1 milionu korun) a 65.400 eur (1,6 milionu korun) bez příplatkové výbavy. V porovnání s DS N°7 je ale hybrid levnější o téměř sto tisíc a elektrický základ dokonce o dvě stě. Co myslíte, měla by Lancia nabízet model Gamma i v tuzemsku?

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Lancia Gamma (2027) • Lancia

PohonMild-hybrid, FWD

Elektrický, FWD

Elektrický, FWDElektrický, AWD

Max. výkon

107 kW (145 k)169 kW (230k)180 kW (245k)257 kW (350k)

Max. točivý moment

230 Nm (ICE)

51 Nm (EV)

343 Nm

509 Nm
Zrychlení 0-100 km/h10,4 sneuvedenoneuvedeno5,1 s
Max. rychlost201 km/hneuvedeno

Max. nabíjecí výkon (DC/AC)

-160/11 kW

Kapacita baterie

0,876 kWh73,7 kWh97,2 kWh
Kombinovaný dojezd (WLTP)přes 1000 kmaž 543 kmaž 741 kmaž 676 km
Kombinovaná spotřeba5,3 l/100 kmneuvedenoneuvedenoneuvedeno
Provozní hmotnost1558 kgneuvedenoneuvedenoneuvedeno

Zdroje: Lancia, Motor1

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