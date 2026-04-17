Lancia podpoří prodeje levnějším modelem. Po tragickém loňsku se prodeje zlepšují
Lancia je už druhou dekádou značka na pokraji záhuby. Moc tomu nepomohlo ani uvedení nového ypsilonu před dvěma roky, který prodeje naopak poslal k zemi. Letos se ale Lancii daří o trochu lépe a podpoří to uvedení nové levnější varianty.
Lancia v roce 2024 uvedla novou generaci modelu Ypsilon, jejího prvního nového vozu od roku 2012. To, co mělo být pro umírající automobilku záchranou, se tak ale zatím neprojevilo. Až do roku 2024 Lancia prodávala přes 40.000 aut ročně jen v Itálii a byla tak dokonce schopna s jediným modelem překonat celosvětové prodeje Alfy Romeo.
Jenže během prvního roku, kdy byla dostupná jen nová generace ypsilonu, se prodeje razantně propadly. Loni totiž Lancia v Itálii prodala jen 9711 aut, a k tomu pár stovek na dalších trzích, kam se postupně vrátila. Důvodů je pro to několik.
Tím primárním je cena. S novou generací totiž ypsilon pořádně narostl, z 3840 mm je najednou 4080 mm. Pohony jsou navíc pouze elektrifikované, včetně čistého elektromobilu. Základní Ypsilon Ibrida, pod čímž se ukrývá kombinace tříválcové dvanáctistovky se 48V mild-hybridem, v Itálii začíná v přepočtu na 485.000 Kč při financování, normálně je za 614.000 Kč. Ta předchozí se ale dala pořídit i za 350.000 Kč s využitím některé z častých slev a akcí.
To může částečně řešit nová varianta ypsilonu, která se právě začala v Itálii prodávat. Novým základem je totiž čistě spalovací varianta se stejným motorem a manuální převodovkou. Tato verze startuje na ceně v přepočtu asi 390.000 Kč s využitím financování a v normálním ceníku je za 540.000 Kč.
Techniku v Česku dobře známe, nový ypsilon je ostatně sourozencem Peugeotu 208 a Opelu Corsa, což lze poznat už z totožného profilu. Ypsilon navíc přidává alespoň originální design jak exteriéru, tak interiéru. K mání je i sportovnější varianta HF Line navazující na legendární jméno z historie italské značky, technika se ale nijak nemění. Tříválec PureTech má výkon 74 kW a na stovku zrychlí za 10,2 sekundy.
Rok 2026 je pro Lancii už tak o kus pozitivnější než ten minulý. V lednu značka v Itálii zaznamenala meziroční nárůst prodejů o 15,4 % a další dva měsíce byly lepší o 6 až 7 % ve srovnání se stejným obdobím loni. A to ještě předtím, než byla levnější varianta ypsilonu uvedena na trh.
Prodeje Lancie by měla pozvednout chystaná Gamma, což bude kolem 4,7 metru dlouhé SUV postavené na platformě STLA Medium. Zatímco dříve se mluvilo o čistě elektrickém pohonu, teď už je jasné, že dostane také plug-in hybridní a mild-hybridní verze. Novinka se představí letos v říjnu a na domovském trhu se začne prodávat už koncem roku. Ještě letos by měla být představená také nová generace Lancie Delta.
