Lancia překonala nesmyslný rekord. Pomalu kroužila kolem Paříže
Elektromobily se teoreticky umí ujet mnohem více, než slibují automobilky, jen to zahrnuje utrpení pro posádku. Opět to dokázala Lancia, která s elektrickým ypsilonem celý den kroužila kolem Paříže.
Lancia se po letech klinické smrti, kdy prodávala jediný zastaralý model na jediném trhu, v roce 2024 vrátila se čtvrtou generací ypsilonu. Tentokrát jde o podstatně větší auto založené na Peugeotu 208, se spalovacími motory, mild-hybridem nebo elektrickým pohonem. Znovu také expandovala na několik evropských trhů a nedávno ukázala také SUV Gamma.
Prodejní úspěch se zatím nedostavil, naopak čtvrtého ypsilonu se ročně prodává výrazně méně než levnějšího předchůdce. Novinky si zatím moc nevšimli ani na exportních trzích, kde už se na Lancii stihlo zapomenout. V Itálii se letos zatím prodalo jen 5262 kusů, ve Španělsku 439 kusů a ve Francii 815 kusů.
Automobilka se snaží auto zviditelnit a naposledy na to šla pokusem o rekord. Vzala si na to elektrickou verzi ypsilonu a kroužila s ním po obchvatu Paříže. Elektrický ypsilon má baterii o kapacitě 54 kWh a vpředu umístěný elektromotor o výkonu 115 kW. Udávaný dojezd v cyklu WLTP je 425 kilometrů, kolem Paříže ale ypsilon na jedno nabití ujel 771 kilometrů.
To odpovídá průměrné spotřebě jen 6,2 kWh/100 km, což, jak víme, je na elektromobil v podstatě jakékoliv velikosti dost extrémní údaj. Auto jezdilo v režimu Eco a s převodovkou v poloze D, tedy se základním nízkým nastavením rekuperace. Řídil francouzský specialista na ekologickou jízdu Alexandre Stricher, auto vyjelo s plnou baterií a na konci mělo stále 2% rezervu.
Pařížský obchvat, který byl slavnostně otevřen v roce 1973, je považován za nejvytíženější silnici v Evropě. Měří 35,04 km a propojuje francouzské hlavní město s okolními obcemi; kromě toho dvakrát kříží řeku Seinu. Každý den tuto komunikaci využije více než 1,2 milionu uživatelů. Její nejnižší body se nacházejí 30 metrů nad mořem a nejvyšší body dosahují 120 metrů.
Auto jezdilo kolem Paříže 18 hodin, start byl v 06:58 ráno a konec v 00:52 v noci. Průměrná rychlost byla tedy jen 43 km/h a město takto obkroužilo 22×. Maximální rychlost na obchvatu je 50 km/h a vzhledem k provozu je tedy možné, že rekordní Lancia ostatní řidiče moc nebrzdila. Pro elektromobil tedy ideální podmínky, v běžném každodenním provozu ale stejně bude dojezd o poznání menší.
„Jelikož zákazníci elektromobilů hledají ty nejlepší technologie, považovali jsme za zásadní dokázat, že naše Lancia Ypsilon Elettrica představuje vzor pro ostatní. A jaký lepší příklad poskytnout než vytvoření rekordu v efektivitě, abychom dokázali, že naše kombinace motoru a baterie je nejúčinnější? Výsledek 6,2 kWh/100 km překonává všechna naše očekávání a gratuluji všem týmům, které na tomto velkolepém voze pracovaly!“ prohlásil Alain Descat, ředitel značky Lancia ve Francii.
Podobně „zbytečných“ rekordů jsme v poslední době viděli více. V roce 2020 vzal Hyundai v Německu tři sériové modely Kona Electric (s 64kWh baterií a dojezdem WLTP cca 484 km) na známý okruh Lausitzring. Tři posádky (včetně novinářů z Auto Bildu) kroužily po závodním okruhu 3 dny v kuse. Všechna tři auta překonala hranici 1000 km na jedno nabití, nejlepší ujel 1026 km, a průměrná spotřeba činila také 6,2 kWh/100 km.
General Motors poslal svůj obří elektrický pick-up Silverado EV s 205kWh baterií na 7denní maraton po testovacím okruhu v Michiganu. Tým inženýrů jezdil po okruhu konstantní rychlostí 32 až 40 km/h bez klimatizace a ujeli takto 1704 km, čímž překonali absolutní světový rekord pro sériové elektrické auto.
Americký startup Lucid demonstroval efektivitu svého sedanu Lucid Air na trase ze švýcarského St. Moritzu do německého Mnichova v běžném provozu, i když opět při velmi nízké rychlosti. Auto s baterií o kapacitě 118 kWh takto ujelo úctyhodných 1205 km. Tým novinářů z japonského magazínu webCG otestoval vlajkový elektrický sedan Mercedes EQS 450+ na uzavřeném okruhu v Japonsku, kde v podobném stylu dosáhl 1045 km dojezdu.
Zdroj: FCE, zdroj foto: Lancia, zdroj videa: Lancia