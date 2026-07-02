Land Rover Discovery Landmark je výhodné sbohem britské legendě
Discovery se chystá do důchodu a na rozloučenou servíruje parádní limitku. Nová edice Landmark tvoří střed nabídky a vedle sebe staví surovou praktičnost a luxus. Mnohé detaily pamětníky vrátí do roku 1989.
Novinka s označením Discovery Landmark se stává první tváří čerstvě restrukturalizované modelové řady značky. Výrobce se rozhodl zjednodušit život zákazníkům a konfigurátor smrskl na tři jasně profilované specifikace, které eliminují zdlouhavé zaškrtávání příplatků.
Zvenčí lze karoserii Landmarku obléknout do nového metalického laku Tasman Blue, což je přímá a vkusná pocta odstínu Clearwater Blue, v němž první generace tohoto dobrodruha debutovala v roce 1989. Tento historický odkaz designéři propojili s černou kontrastní střechu, černými podélnými střešními nosiči a nepřehlédnutelnými jednadvacetipalcovými kola s polomatným šedým lakem.
Mezi praktičností a luxusem
Masku chladiče a boční průduchy zdobí grafitové akcenty, ochranné kryty nárazníků jsou vyvedeny v šedé barvě Carpathian Grey. Na zem při vystupování a nastupování vůz promítá loga s motivem hor a nápisem Landmark.
Interiér novinky je v podstatě přehlídkou toho nejlepšího z hlediska rodinného komfortu. Řidič a spolujezdec se usadí do elektricky nastavitelných sedadel s pamětí, která lze polohovat v osmnácti směrech a která disponují typickými „kapitánskými“ loketními opěrkami pro uvolněné cestování na dlouhé vzdálenosti. Celá posádka si může užívat prosvětlenou kabinu díky dvojitému střešnímu oknu – přední část nad řidičem je posuvná, zadní panoramatická část nad dalšími řadami sedadel zůstává pevná.
Luxusní atmosféru dotváří specifické interiérové obložení z tmavého kartáčovaného hliníku a kovové prahové lišty s logem edice. Mezi technologické lahůdky patří špičkový prostorový audiosystém Meridian Surround a praktická chlazená schránka v přední středové konzole, která udrží nápoje studené i během horkých letních dní. Na zadní straně předních sedadel navíc najdeme integrovanou chytrou základnu Click and Go, do které lze snadno zacvaknout držáky na tablety, věšáky nebo skládací stolky.
I přes veškerý digitální a akustický komfort však novinka neztrácí nic ze svého drsného charakteru. Discovery Landmark zůstává plnohodnotným dříčem, který dokáže utáhnout přívěs o hmotnosti až tři a půl tuny a jehož inteligentní podvozek zvládne bezpečně přebrodit devadesáticentimetrovou hloubku. Terénní systémy druhé generace neustále monitorují povrch pod koly a samočinně upravují trakci na blátě, sněhu či kamení.
Sledování pozornosti a české ceny
Bezpečnostní arzenál nově rozšiřuje pokročilý monitoring pozornosti řidiče, který je v Evropě od července povinný. Ten pomocí miniaturní kamery sleduje směr lidského pohledu a v případě, že řidič začne podléhat mikrospánku nebo příliš dlouho nesleduje vozovku, zasáhne výrazným audio-vizuálním varováním.
Základní verze S startuje na částce 2.030.617 Kč, vrcholný Tempest s matnými laky už atakuje třímilionovou hranici. Nová edice Landmark nyní představuje zlatou střední cestu. Její základ tvoří naftová motorizace D250 MHEV za 2.276.068 Kč.
Tento mild-hybridní třílitrový šestiválec nabízí výkon 183 kW, což obrovi stačí ke zrychlení z nuly na stovku za 8,1 sekundy při rozumné kombinované spotřebě 8,2 litru nafty na 100 km a emisích 214 g/km CO₂. Pokud by vám to přece jen bylo málo, pro náročnější je v rámci této edice v nabídce silnější verze D350 MHEV, jejíž cena začíná na 2.425.912 Kč.
Zdroje: JLR