Land Rover Freelander se vrátí do Evropy. Tentokrát jako příbuzný Jaecoo a Omody
Land Rover Freelander se v roce 1997 stal nejlevnější cestou k novému vozu legendární britské značky. V minulé dekádě modelová řada skončila, ale letos se vrátí jako samostatná značka. Tentokrát už ovšem s pomocí z východu.
V roce 1997 uvedl Land Rover model freelander jakožto nejlevnějšího zástupce modelové řady. A to dost úspěšně, ačkoliv na rozdíl od větších Land Roverů nenabídl freelander rámový podvozek nebo redukční převodovku. Jakožto jeden z raných zástupců třídy SUV se stal v prvních pár letech dokonce nejprodávanějším vozem s pohonem všech kol v Evropě.
S druhou generací se podařilo vylepšit spolehlivost, což byla slabá stránka předchůdce. I dvojka se prodávala zpočátku dobře, veliký hit se z ní ale už nesla. V roce 2014 Land Rover řadu freelander ukončil a nahradil ji novým modelem Discovery Sport.
Dnes Land Rover stále funguje jako ta hlavní značka, v rámci strategie House of Brands ale silněji vystupují tři modelové řady, skoro jako samostatné značky. Discovery v ní má pozici všestranného rodinného SUV, Defender je terénní a dobrodružný a Range Rover luxusní.
Letos rodinu vozů Land Rover rozšiřuje další značka, a tentokrát už opravdu vystupující samostatně. Na prezentaci v Číně byla oznámena nová značka Freelander, rovnou s konceptem ukazujícím budoucí směřování. Stejně jako původní freelander má být z celé nabídky JLR nejdostupnější a nespadá ani do strategie House of Brands, která cílí na prémiový trh.
Proč se představil v Číně? Freelander je totiž vytvořen ve spolupráci s čínským koncernem Chery. S tím JLR provozuje od roku 2012 společný podnik, ve kterém se produkují vozy Jaguar a Land Rover pro čínský trh. To letos skončí a podnik se plně soustředí na produkci vozů Freelander. A to nejen pro Čínu, ale také pro globální trhy, potvrzena je i Evropa.
K vývoji přistoupily obě automobilky podobně jako třeba Mercedes a Geely u Smartu nebo BMW a Great Wall u elektrického Mini. Evropané zde dodají design a čínská strana techniku. Alespoň částečně, protože za vzhled Freelanderu má být vedle designového studia JLR v Gaydonu, pod vedením Gerryho McGoverna, zodpovědné také studio v Šanghaji. Zde také nová značka oficiálně sídlí, zatímco Chery samotné má domov v pár stovek km vzdáleném Wuhu.
Freelander Concept97 názvem odkazuje na uvedení původního modelu a ukazuje, jak by měl vypadat první produkční vůz. Design jasně odkazuje na existující vozy Land Roveru a dají se v něm vysledovat i odkazy na původní freelander. Například ve tvaru předních světel nebo úzkém sloupku D diagonálně rozdělujícím poslední boční okna.
Proti sobě otvírané dveře jako v Rolls-Royce se do finálního vozu určitě nedostanou, z většiny ale nový freelander nepůsobí jako auto vzdálené sériové produkci. Zbavit se musí i plně zapuštěných klik, které jsou nově v Číně zakázané. Na produkčním autě naopak uvidíme držáky na registrační značky, mlhovky a normálnější lakování, není ale těžké si finální produkt představit.
Ukázal se také interiér, který opět nepůsobí moc odlišně od současné produkce Chery. Zcela typický čínský minimalistický interiér ozvláštňuje jen úzký displej pod čelním oknem, podobně jako to má nové BMW iX3 nebo Xiaomi SU7. Ve druhé řadě jsou dvě stejné sedačky jako vepředu a třetí řadu tvoří gauč plynule navazující na výplň dveří, který téměř určitě v produkčním voze neuvidíme.
Freelander má mířit na mainstreamový trh, nabídne ale jen elektrifikované pohony. Původně se spekulovalo jen o elektromobilu na platformě T1X, kterou známe z Omody nebo Jaecoo. Nakonec ale bude stát na nové modulární platformě E0X a dostane i plug-in hybrid a sériový hybrid. Platforma E0X vznikla u Chery a krom freelanderu ji už používají i jiné značky spadající do stejného koncernu.
Novinka koncernu JLR tak bude vznikat jako blízký příbuzný vozů Jaecoo, které se více než inspirovaly vzhledem Range Roverů. Tím se Chery vůbec netají, naopak tuto inspiraci při prezentacích vozů Jaecoo rádo zmiňuje. Nezdá se ale, že by toto kopírování Britům příliš vadilo.
Elektrický Freelander dostane 800V architekturu a cell-to-pack baterii CATL Freevoy s nabíjecím výkonem až 360 kW. Nejvyšší verze dostane tři elektromotory a systémový výkon až 413 kW. Verze se sériovým hybridem jako generátor využije přeplňovanou patnáctistovku z vlastního vývoje Chery.
Počítá se i s terénními schopnostmi, a tak prý bude baterie pod podvozkem velmi dobře chráněna proti poškození. Auto také dostane systém nazvaný i-ATS, který se má v kombinaci s prediktivními tlumiči a třemi uzávěrkami diferenciálů „inteligentně přizpůsobovat nejrůznějším terénním podmínkám“. Minimálně v Číně auto nabídne autonomní funkce s technikou od Huawei, včetně lidaru na střeše. Novinka také bude jedním z prvních aut využívajících nový čip Qualcomm Snapdragon 8295.
Proti původním dvěma freelanderům představený koncept pořádně narostl. Zatímco dříve bylo maximem 4,5 metru, Concept97 má 5,1 metru, takže přerůstá i standardní verzi současného Range Roveru. Nezůstane ale jen u toho.
První novodobý Freelander se začne vyrábět ještě letos v továrně v čínském Changshu. Pak má každých šest měsíců následovat jeden nový model a současný plán počítá celkem se šesti modely. S prodejem značky Freelander se počítá i v Evropě a vozy mají být upraveny pro potřeby místních uživatelů. „Nevyvážíme čínské auto do světa, ale od samého začátku stavíme světové auto pro svět,“ prohlásil generální ředitel značky Freelander Wei Lan.
Zdroj: Freelander, zdroj foto: Freelander, zdroj videa: Auto.cz