Land Rover odkládá elektrický Defender. Zato vznikne nový s technikou Stellantisu
Zpomalení růstu zájmu o elektromobily vedlo ke zrušení nebo zpoždění celé řady projektů. Nově to platí i pro elektrickou verzi Land Roveru Defender, který se odkládá o několik let. Kromě toho dostane i sourozence s technikou Jeepu.
U automobilky JLR se chystá představení prvního elektrického range roveru, menšího elektrického Range Roveru GT a také prvního produkčního jaguaru po nedávném obrození. Elektrické plány britské firmy zahrnují také nový elektrický Land Rover Defender, který měl přijít v dohledné době s faceliftem. Jenže podle nových plánů se jeho uvedení minimálně o dva roky opozdí. Čekat jej tedy máme až počátkem příští dekády.
Elektrický defender bude postaven na architektuře EMA od JLR, což je platforma navržená čistě pro elektromobily, a očekává se, že stejnou architekturu využije i hybridní verze. Tato platforma tvoří základ také pro chystaný Range Rover GT, který se jako koncept ukázal letos v Goodwoodu. To mimo jiné znamená, že dostane 800V platformu a díky tomu velmi rychlé nabíjení. Pohon obstará minimálně dvojice elektromotorů, nic dalšího ale o technice nevíme.
Podle nové strategie JLR v krátkodobém horizontu dostanou před čistě elektrickými verzemi přednost hybridy. Architektura EMA se proto musela narychlo upravit tak, aby vedle čistého EV spolehlivě pojala i hybridní ústrojí se spalovacím motorem. Jako absolutní prioritu si automobilka určila dokončení a doladění prvního elektrického Range Roveru, zatímco projekty defenderu a menších modelů byly odsunuty na vedlejší kolej.
Poslední měsíce ostatně pro JLR nejsou zrovna ideální. Masivní kybernetický útok, který firmu vyřadil z provozu na pět týdnů, nová cla v USA zavedená Donaldem Trumpem a propad prodejů v Číně odčerpaly obrovské množství kapitálu. JLR tak muselo začít škrtat v rozpočtech a posouvat investičně nejnáročnější projekty.
Komplikace vývozu do USA, což je tradičně nejsilnější trh pro JLR, navíc automobilku dovedly k nečekanému partnerství. Síly spojila s americkou částí koncernu Stellantis a plánuje využít jeho tamní továrny pro produkci vozů svých značek. Potvrzené zatím je, že se zde bude vyrábět nová verze Land Roveru Defender. Ta dnes do USA míří ze Slovenska a vztahuje se na ni nově 15% clo.
JLR prodává v USA cca 30 tisíc defenderů ročně. Stavět vlastní továrnu v USA by se firmě finančně nevyplatilo, jak přiznalo samotné vedení. Podle toho by ani s 50 tisíci prodanými kusy nedávala taková investice smysl.
Nový americký defender ale nebude mít moc společného s tím současným. JLR totiž plánuje využít i techniku Stellantisu, a ačkoliv to nebylo potvrzeno, jako nejlogičtější volba se nabízí ta od Jeepu.
Je tedy pravda, že nový defender vyráběný od roku 2020 má samonosnou konstrukci, americká verze ale může přejít zpět na rám. Může ale samozřejmě využít i novou samonosnou platformu STLA Large, na které stojí elektrický Jeep Recon. Architektury Stellantisu umožňují jak čistě elektrický, tak plug-in hybridní pohon, anebo varianty se sériovým hybridem. Uvedení amerického defenderu se plánuje na konec této dekády.
Pro JLR nepůjde o první podobnou spolupráci. Letos se v Číně ve společném podniku s automobilkou Chery rozjela výroba modelu pod novou značkou Freelander. Ta patří JLR, které také dodává design; vývoj, výroba a prodej už jsou ale plně v gesci Chery. Nový elektrický a hybridní Freelander se má s celou modelovou řadou podívat i do Evropy.
Zdroj: Autocar, zdroj foto: Auto.cz, zdroj videa: JLR