Land Rover po Jamesi Bondovi je na prodej. Pečujte o něj, prosí
Tento krásný, zelený a armádně působící Land Rover 109 Series II z roku 1959 kdysi patřil Danielu Craigovi. Nyní je na prodej s moderním zapalováním a čerstvými pery.
Sbírky aut mají jednu vlastnost – neustále se rozrůstají a zbavit se nějakého auta je pro sběratele vždycky náročné. To je očividně i případ krásného zeleného Land Roveru 109 Series II z roku 1959, který je zrovna na prodej na aukčním webu Bring a Trailer.
Sběratel, který se s ním takto loučí, je Dainel Craig, představitel agenta Jamese Bonda v posledních pěti filmech. Potvrzuje to ručně psaným vzkazem, podepsaným kromě něj také jeho manželkou Rachel Weiszovou, který k vozu přidává: „Tímto říkáme, že tento krásný Land Rover Defender byl náš. Prodáváme ho se zármutkem. Prosím, pečujte o něj.“
O co tedy konkrétně jde? Číselné označení 109 znamená rozvor náprav v palcích, je to tedy 2769 mm a byl to delší ze dvou rozvorů. Konkrétní kousek je dvoudveřový pick-up s plachtou zakrytou korbou. Také má rezervní kolo na kapotě a na předním nárazníku je připravené lano k vyproštění.
Pod kapotou pracuje 2,2l čtyřválec o výkonu 78 koní a točivém momentu 124 Nm. Během nedávného servisu dostal nový karburátor Carter a elektronicky řízené zapalování, takže stoprocentně originální není. Motor spolupracuje s čtyřstupňovou manuální převodovkou, doplněnou o samostatně řazený overdrive coby pátý stupeň, a dvoustupňovou přídavnou převodovkou, která se stará i o přiřazování pohonu přední nápravy.
Jak je z fotek nasnadě, vůz prošel renovací a vypadá, že je v krásném stavu. Kdy k renovaci došlo, není přesně uvedeno, ale minimálně zadní listová pera jsou podle popisu aukce čerstvá. Přesto, na odoometru udávaných 3800 mil není realistický proběh, odometr nefunguje a celkový proběh, který má toto šasi za sebou, není známý.
Vůz má registraci v americké Montaně, ovšem to není místo, kde by Craigovi žili. Vůz totiž neprodávají přímo oni, „jen“ patří k někdejším majitelům tohoto vozu. Dopis s vyjádřeným zármutkem a podepsaná fotka však mají cenu samy o sobě, ve spojení s autem, kterým jezdil James Bond, však o to větší. Aktuální nejvyšší příhoz je 22.500 dolarů, tedy 465 tisíc korun.
Zdroj info, foto: Bring a Trailer | video: Lego