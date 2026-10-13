Leapmotor B03 míří proti Renaultu 5. Má 145 kW, dojezd 390 km a překvapivě velký kufr
Čínská automobilka přivezla na pařížský autosalon nový elektrický hatchback segmentu B. Vedle svižné dynamiky slibuje praktický interiér, bohatou výbavu a rychlé nabíjení. Do evropského prodeje zamíří v příštím roce.
V Číně se nový pětidveřový hatchback jmenuje A05, pro Evropu ale dostal označení B03. V nabídce Leapmotoru se zařadí nad nejmenší T03 a vedle kompaktního crossoveru B03X, s nímž sdílí technický základ. Na rozdíl od něj sází na nižší karoserii klasického malého auta. A také na kombinaci parametrů, která by mohla potrápit zavedenou evropskou konkurenci.
Leapmotor B03 měří na délku 4175, na šířku 1790 a na výšku 1550 milimetrů. Rozvor náprav dosahuje 2605 milimetrů. Design se drží zaoblených tvarů, úzkých světlometů a hladkých ploch, výrazným detailem je dvoubarevné provedení střechy. Zajímavější číslo než samotné rozměry však najdeme vzadu: zavazadlový prostor má podle výrobce 405 litrů, po sklopení opěradel 1305 litrů.
Praktičnost má podpořit dvouúrovňová podlaha kufru a omyvatelný úložný box LeapBox o objemu devadesát litrů, do kterého lze uklidit například mokré boty. Zadní sedáky systému LeapFlex se dají vyklopit vzhůru, čímž vznikne prostor pro vysoké předměty. Sklopit lze také opěradlo spolujezdce. Při správném uspořádání sedadel tak B03 podle automobilky pojme náklad dlouhý až 2,47 metru. V kabině je navíc přes třicet odkládacích prostorů.
Pohon předních kol obstarává elektromotor o nejvyšším výkonu 145 kW a točivém momentu 200 Nm. Z klidu na 100 km/h novinka zrychlí za 7,6 sekundy a nejvyšší rychlost činí 163 km/h. Na poměry malých elektromobilů jde o svižné hodnoty.
Energii ukládá lithium-železo-fosfátová (LFP) baterie s kapacitou 53 kWh, s níž Leapmotor uvádí dojezd až 390 kilometrů podle WLTP. Stejnosměrné nabíjení dosahuje výkonu až 133 kW, takže doplnění energie z deseti na osmdesát procent má trvat 21 minut. Při nabíjení střídavým proudem výkonem 7,4 kW výrobce počítá s plným nabitím přibližně za sedm a čtvrt hodiny. Nechybí funkce V2L s výstupem 230 V, která umožňuje napájet externí spotřebiče.
Z technického hlediska je zajímavá konstrukce Cell-to-Chassis 2.0 Plus, která začleňuje akumulátor do nosné struktury vozu. Má pomoci zvýšit tuhost karoserie a lépe využít prostor. Samotné zavěšení kol je přitom konvenční: vpředu najdeme vzpěry McPherson, vzadu torzní příčku. Pro manévrování ve městě se bude hodit průměr otáčení 9,8 metru.
Palubní desce dominuje 14,6" dotykový displej doplněný 8,8" digitálním přístrojovým štítem. Systém Leap OS 4.0 Plus podporuje bezdrátové Apple CarPlay a Android Auto i aktualizace na dálku. Automobilka uvádí také tepelné čerpadlo, vyhřívaná přední sedadla a volant. Podle britské specifikace má B03 nabídnout jediný bohatě vybavený stupeň výbavy, jehož součástí bude 21 asistenčních systémů využívajících čtrnáct senzorů a kamer. Podoba nabídky pro český trh zatím není známá.
Prodej ve Velké Británii má začít počátkem roku 2027, přesný termín uvedení v Česku a evropské ceny Leapmotor neoznámil. Carscoops pracuje s odhadem kolem 25 tisíc eur (asi 609 tisíc korun). Pokud by se taková částka potvrdila, stal by se B03 cenově zajímavým soupeřem Renaultu 5 E-Tech i chystaného Volkswagenu ID. Polo. V Evropě se přitom může opřít o distribuční a servisní zázemí koncernu Stellantis. Ten s Leapmotorem spolupracuje také ve výrobě: v Zaragoze již začala produkce crossoveru B10. Pro B03 ovšem evropskou výrobu automobilka nepotvrdila.
Zdroj: Stellantis, Carscoops, Motor1