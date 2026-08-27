Leapmotor B03X má české ceny. Prozkoumali jsme ho naživo
Po kompaktních městských crossoverech je hlad, ovšem s elektrickým pohonem jsou většinou docela drahé. Leapmotor do Česka přiváží novinku, jejíž cena začíná docela hluboko pod 600 tisíci korunami. Posadili jsme se do něj na prezentaci v Praze.
Čínská značka Leapmotor, která v Evropě funguje ve spolupráci se Stellantisem, zkraje prázdnin představila nový model B03X. Přichází na trh tak akorát, aby se pokusil vzít co nejvíc zákazníků Škodě Epiq. Je to skoro 43 metru dlouhý elektromobil, který chce nabídnout dostatek prostoru celé rodině, umí-li se aspoň trochu úsporně balit – a za to všechno chce relativně málo peněz.
Teoretické představení vozu máme již za sebou, ovšem jen pár dnů poté, co první kusy dorazily do Česka, místní zastoupení značky uspořádalo prezentaci pro novináře. Na té jsme měli možnost novinku pořádně prozkoumat a odhalit některé její výhody, ale i nevýhody.
Leapmotor B03X působí zvenčí vcelku roztomile už zepředu a když přijdete dozadu, dokonce se na vás zadní světla smějí. Jak fungují, se samozřejmě dozvíte, až nám automobilka půjčí nějaký kousek na testování. Na první statický dojem to ale není špatné.
Mohli jsme si prohlédnout dva totožné kousky ve vyšší výbavě Design. Ta se pojí s černou nebo šedou „eko kůží“ coby potahem sedaček. Na prezentaci byla k vidění šedá verze a mě moc těší, že šedé tu je opravdu skoro všechno. To, co není, je až na výjimky typu nějakých koberců tmavomodré – za to u mě B03X bere plusové body a v kombinaci s modrou barvou to bude, věřím, vozu docela slušet
Výbavy spousta
Kromě čalounění, u nějž mám, upřímně, strach o to, jak moc by se mi v něm v horkých letních dnech potila záda, má vyšší výbava také elektrickou sedačku řidiče, vyhřívaná přední sedadla a volant, automaticky sklopná zrcátka, přední parkovací čidla, 360° kameru, 12 reproduktorů, 18" litá kola či ambientní osvětlení.
Základ s názvem Life má všechno po stránce aktivní bezpečnosti, což znamená i adaptivní tempomat s vedením ve středu jízdního pruhu, detekci příčného provozu za vozidlem včetně nouzového brzdění při hrozící srážce nebo sledování mrtvého úhlu – to jsou věci, které jsou i u některých dražších aut za příplatek.
Dále je ve standardu 14,6" středový displej, LED světlomety, automatická klimatizace, zrcadlení smartphonu, 6 reproduktorů či 18" ocelová kola s poklicemi. Sedačky jsou tu látkové a není možné připlatit za vyhřívání; obecně tu je kromě barvy a baterie jediným příplatkem právě ta vyšší výbava, jednotlivé prvky dokoupit nejde.
Infotainment je kromě zrcadlení smartphonu vybaven také navigací, která by měla mít databázi nabíječek; jak dobrou, zjistíme, až si vůz půjčíme na test. Stejně jako u větší C10 bude standardně stažená jen mapa České republiky a budete-li chtít vyjet do zahraničí, bude třeba si mapu té země stáhnout.
Infotainment také nabídne tzv. scénáře, což je velmi užitečná funkce, která umožní si chování auta poměrně přesně specifikovat. Nějaká omezení to samozřejmě má, ale jde tu nastavit třeba že poté, co po rozjezdu přesáhnete rychlost 15 km/h, začne hrát rádio.
Protože je vůz připojený k internetu, samozřejmostí je možnost dálkového ovládání skrz aplikaci ve smartphonu. Ten pak také slouží coby přístupový modul; k autu totiž nedostanete klasický klíč, jen kartu NFC, kterou lze odemknout auto přiložením k levému zrcátku. To není příliš praktické, zejména v dešti, a tak by se vůz měl odemknout, když k němu přijdete se spárovaným mobilem v kapse. Aplikace slouží také např. k vyhřátí nebo vychlazení interiéru na dálku.
Místa dost
Interiér nabídne celkem 33 přihrádek k uložení drobností, ovšem do tohoto počtu se počítají také madla na dveřích či držáky nápojů. Středová loketní opěrka nemá chlazenou schránku, to bychom chtěli moc, ovšem bohužel není chlazená ani 15W bezdrátová nabíječka na středovém tunelu. Ve schránce v loketní opěrce je ovšem 60W nabíjecí port USB-C a kdybyste se chtěli držet staršího standardu USB-A, i takový port tu je – zezadu středového tunelu, určený primárně pro zadní sedadla.
Ta stojí za zmínku i díky schopnosti zvednout sedáky, čímž se otevře další prostor pro uložení vyšších předmětů. Jen je trochu škoda, že sedáky nejdou až úplně k opěradlům, a také že se zadní boční dveře nedají otevřít do 90° úhlu.
Prostoru vzadu je ale dostatek, s výškou 184 cm se vejdu pohodlně za sebe a mám i dost místa nad hlavou. Po stránce prostornosti nestrádám samozřejmě ani vpředu, kam se vejdu hezky, nikde mě nic netlačí a také celkem dobře vidím ven. Sedačky jsou pohodlné, mají měkké čalounění, jen zamrzí pevná hlavová opěrka. Boční vedení je sice bídné, ale tohle auto má jezdit zejména po městě, ne řezat zatáčky, takže bude stačit.
V kufru automobilka hovoří o délce podlahy 70 cm. Díky tomu, že B03X není na rozdíl od větších modelů zadokolka, pod podlahou tu je ještě tzv. Gigabox. Ten má rozměry 650 × 450 × 230 mm a je tak opravdu velkou pomocí, kufr má s ním celkově 510 litrů objemu a maximální výšku zavazadlového prostoru 114 cm. Kromě toho je omyvatelný a uprostřed je zátka, takže ho s trochou opatrnosti můžete vzít wapkou poté, co tu převezete třeba zablácené sportovní vybavení.
Zajímavostí je i sklopná spolujezdcova sedačka, díky níž je možné převézt předmět dlouhý až 253 cm. V kontrastu s tím trochu zamrzí absence loketní opěrky u zadních sedaček a třeba také plato zavazadelníku, které se v podstatě nedá zvednout, abyste mohli snáze naložit náklad. Dá se samozřejmě vyndat a nechat doma, ale to vám bude vidět do kufru. České zastoupení značky bude do Číny posílat zpětnou vazbu, která by mohla vést k brzké nápravě této situace.
Dvě baterie, dva výkony
Ve standardu má vůz i funkčnost V2L, tedy možnost napájení elektrospotřebičů z trakční baterie. Drobný problém je, že v rámci originálního příslušenství zatím neexistuje adaptér. Dá se ale za nízké tisícovky koupit „univerzální“ adaptér uzpůsobený pro značky BYD a Leapmotor, a ani ho nemusíte objednávat z Číny, jde koupit i v Česku; kde je ve skutečnosti vyrobený, je asi jasné. Při prezentaci tu právě skrz takový adaptér běží televize se slideshow.
Baterie jsou k mání dvě, obě lithium-železofosfátové. Ta menší, dostupná k základní výbavě Life, má 39,8 kWh, nabíjí se výkonem až 100 kW a má vůz popohnat až 292 km daleko. Elektromotor pohánějící přední kola má v tomto případě 176 koní. Větší baterie má 53 kWh kapacity, nabíjí se až 133 kW, dojezd je až 382 km a elektromotor je o něco silnější – má 197 koní. Tato baterie je jediná dostupná pro vyšší výbavu Design.
Tohle všechno je dostupné za zaváděcí cenu 560 tisíc korun vč. DPH v případě výbavy Life a menší baterie. Příplatek za větší baterii je 40 tisíc, vyšší výbavu Design dostanete navíc za dalších 20 tisíc korun. Vůz je už nyní možné objednávat, první auta pro zákazníky budou k dispozici v září a tyto zaváděcí ceny jsou k dispozici do konce října letošního roku. Standardní ceníkové jsou o 70 tisíc korun výš ve všech případech.
|Leapmotor B03X – Základní technická data
|B03X Pro
|B03X ProMax
|Elektromotor
|synchronní s permanentními magnety, pohon předních kol
|Výkon
|130 kW
|145 kW
|Točivý moment
|200 Nm
|Baterie
|LFP, 39,8 kWh
|LFP, 53 kWh
|Nabíjení AC/DC
|11/100 kW
|11/133 kW
|Doba nabíjení DC 30-80 %
|16 min
|17 min
|Dojezd (WLTP)
|292 km
|382 km
|Nejvyšší rychlost
|160 km/h
|Zrychlení na 100 km/h
|8,6 s
|Spotřeba (WLTP)
|15,5 kWh/100 km
|15,7 kWh/100 km
|Přední/zadní náprava
|McPherson/torzní příčka
|Pneumatiky
|215/50 R18
|Základní/maximální objem zavazadelníku
|510/1545 l
|Pohotovostní/celková hmotnost
|1360/1920 kg
|1460/2020 kg
|Hmotnost přívěsu
|zatím není dostupné tažné zařízení
|Rozměry
|4270 × 1810 × 1635 mm
|Rozvor náprav
|2605 mm
|Světlá výška
|175 mm
|Cena
|výbava Life
|560.000 Kč
|-
|výbava Design
|600.000 Kč
|620.000 Kč
Leapmotor B03X se zatím vyrábí v Číně, je ale plán ho od druhé poloviny roku 2027 stavět ve španělské Zaragoze, kde firma rozjíždí továrnu. Zpočátku bude výroba probíhat formou kitů CKD, tedy že do továrny z Číny přijedou celky, které se budou jen montovat dohromady. Postupně je ovšem plán na získání co největšího procenta komponent od evropských dodavatelů. Ve Španělsku se ve spolupráci s CATLem staví také výrobna baterií.
Zdroj: Autorský text | foto: Marek Bednář/Auto.cz, Leapmotor | video: Marek Bednář/Auto.cz