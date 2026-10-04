Leapmotor B05 vs. MG4 Urban – Pomoc s přesedáním
Ceny ropy začínají nahlodávat i zatvrzelejší příznivce spalování a spolu s tím se posouvá hranice ceny elektromobilů níže. Letos přicházejí dva přírůstky mezi hatchbacky nižší střední třídy a cenami se už mohou srovnávat i s běžnou spalovací konkurencí.
O vyrovnávání cen spalovacích a elektrických vozů se mluví už dlouho a letos to konečně vypadá, že se mu začínáme blížit i u těch levnějších kategorií. Škodovka uvádí malé SUV za 619.000 Kč, na trhu už je Twingo za půl milionu a Citroën ë-C3, který stojí jen o trochu více. Se zajímavou nabídkou ale přichází také čínské automobilky Leapmotor a MG. Obě letos uvedly elektrické hatchbacky, které s délkou kolem 4,4 metru míří do nižší střední třídy, tedy o kategorii až dvě výše než zmíněné evropské modely.
Jak Leapmotor B05, tak MG4 Urban začínají na podobné ceně kolem 600.000 Kč a nejsou o moc dražší i s větší baterií. Cenově jsou už tedy srovnatelné s mnohými spalovacími hatchbacky na našem trhu, a nemyslíme tím jen ty nejdražší varianty. Rozhodli jsme se proto tyto dvě cenově zajímavé novinky porovnat. Neřídili jsme se tentokrát dle velikosti baterie, ale podle podobné ceny a do testu vzali vyšší specifikace obou vozů, mezi kterými je rozdíl jen 10.000 Kč.
Dojem
Leapmotor letos na náš trh uvedl nový model B10, který teď následuje hatchback B05 postavený na totožném základě. Stejně jako SUV, i novinka má velmi konzervativní design bez jakýchkoli výstřelků. Jako by v Číně zadali umělé inteligenci, ať vygeneruje průměrný hatchback, a pak na něj jen nalepili své logo. Neopravili přitom ani některé halucinace, jako třeba že nemá zadní stěrač nebo že tlačítko otvírání kufru není součástí vyhloubeného madla, ale je vpravo vedle světla. Trošku zaujmout se snaží jen zajímavou grafikou předních světel a také zapuštěnými klikami, které nevyskočí samy – stejně jako na tesle je potřeba zatlačit, aby se daly chytit. Na druhou stranu je zajímavé, že všechny boční dveře mají bezrámová okna, což jsme si obvykle spojovali spíše s dražšími, prémiovými značkami.
Druhá generace MG4 je také ve srovnání s tou první o kus nudnější. Zmizely hrany a sportovně laděná příď a dostali jsme docela obyčejný nafouklý hatchback, kde zaujmou jen koncové svítilny trochu připomínající britskou vlajku nebo také šipky do stran. Zde se už na zadní stěrač myslelo a kufr se také otvírá normálně. Kliky jsou klasické, okna rámová a auto působí vyšší než leap, což také o 3 cm reálně je. Z venku je i MG4 každopádně velmi konzervativně vypadající kousek.