Leapmotor chtěl jít s dobou, zákazníci volali po zavedeném řešení. Automobilka je vyslyšela
Automobilky v poslední době více naslouchají svým zákazníkům a zejména ty čínské dokážou změny implementovat opravdu rychle. Vozy společnosti Leapmotor díky zpětné vazbě nyní dorazí s fyzickým klíčem a karta či mobilní aplikace budou odsunuty na záložní linii.
Současné modely automobilky Leapmotor nyní fungují na principu adoptovaném automobilkou Tesla s příchodem modelu 3 v roce 2017. Dostanete se do nich pohodlně díky svému mobilnímu telefonu, a pokud je chcete někomu půjčit, můžete k odemčení vozu použít také kartu.
Na rozdíl od té, kterou používají vozy vyvinuté společností Renault Group, je karta sice opravdu kompaktní a odpovídá svou tloušťkou kartě platební, ale také je potřeba ji přiložit na konkrétní místo, aby fungovala správně – nestačí se k autu jen přiblížit.
Tento moderní způsob není u všech zákazníků vítaný a mnoho z nich by raději disponovalo klasickým fyzickým klíčem. Pro exportní modely společnosti Leapmotor se to nyní stane realitou. Řekl to globální ředitel pro strategii značky, produkty a marketing společnosti Leapmotor International Francesco Giacalone v rozhovoru pro australská média na autosalonu v Číně.
Stávající digitální klíč a karta s technologií NFC budou zachovány, ale možnost odemknout auto fyzickým klíčem bude nyní ta hlavní. Změna se dotkne nadcházejících modelů B05, B03X, a pokud se dostane do Evropy, tak také velkého SUV D19. Momentálně nabízené modely T03, B10 a C10 by se měly se změnou modelového roku dočkat také.
Proč není karta ideální?
Odemykání pomocí mobilního zařízení funguje u většiny modelů bezproblémově, i když člověka nutí zařízení udržovat neustále zapnuté a nabité. Záložní karta je nepraktická zejména kvůli malému dosahu a zpravidla jednomu místu, kam je nutné ji přikládat a pokládat, aby plnila svou funkci.
U vozidel společnosti Leapmotor je tímto místem zpětné zrcátko na řidičově straně, což je sice logické umístění, ale je nespočet situací, ve kterých by řidič chtěl napřed otevřít jiné dveře. Karta má sloužit jako záložní řešení pro případ, že by telefon s autem nekomunikoval. Pro start je potřeba ji položit na místo před loketní opěrkou a zadat PIN kód na obrazovce.
Všechny tyto kroky by snad s klasickým fyzickým klíčem k vozu měly opadnout a používání vozů Leapmotor by mělo být jednodušší a příjemnější než kdy dříve. Na českém trhu jsou momentálně nabízeny tři modely a další dva jsou na cestě. Díky existenci pod křídly koncernu Stellantis se navíc jako jedna z mála čínských automobilek opírá o rozsáhlou prodejní a servisní síť.
Zdroj: CarExpert Australia, Leapmotor