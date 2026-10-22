Leapmotor se znovu vyrábí v Evropě. Tentokrát v zemi vyhovující režimu
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Vybrat si továrnu k produkci nového automobilu zní jako složitý problém. Ještě náročnější ho mají čínské automobilky, které musí brát v potaz i city čínského lidu. Své by o tom mohla říct značka Leapmotor, která musela z politických důvodů svou výrobu přestěhovat.
Stellantis zahájil sériovou produkci vozů Leapmotor ve své španělské továrně v Zaragoze. Z tamní linky začal v polovině října sjíždět crossover Leapmotor B10. Ten v Zaragoze doplňuje modely Opel Corsa, Peugeot 208 a Lancia Ypsilon. Doposud se B10 do Evropy dovážela z Číny a v Česku tento model začíná na 690.000 Kč za verzi se sériovým hybridem a 705.000 Kč za plně elektrickou. Změna v cenících se neočekává, ačkoliv se tímto krokem Leapmotor zbavil nutnosti platit vysoká dodatečná cla.
Jen o tři dny později ohlásil Stellantis také zahájení výroby příbuzného elektrického hatchbacku B05. Později by jej mohla doplnit také dvojice menších elektromobilů B03 a B03X. V budoucnu by se zde měl montovat také nový model Opelu založený na technice Leapmotoru a také SUV Hongqi určené pro globální trhy, které je v podstatě upraveným Leapmotorem B10.
„Plánovaná výroba modelu Leapmotor B05 v Zaragoze představuje další významný krok na naší evropské cestě,“ uvedl Danilo Annese, generální ředitel společnosti Leapmotor International. „Po úspěšném zahájení výroby modelu B10 podtrhuje přivedení druhého modelu Leapmotor do Zaragozy strategický význam tohoto závodu pro náš evropský průmyslový rozvoj. Spojujeme to nejlepší z globální technologie a evropské výrobní dokonalosti a proměňujeme inovace ve vozidla vyrobená v Evropě, blíže zákazníkům, pro které jsou určena.“
Čínský startup Leapmotor vznikl v roce 2015 a v roce 2023 v něm Stellantis odkoupil 20% podíl. Obě firmy spolu založily společný podnik Leapmotor International, ve kterém 51 % drží Stellantis, a který je zaměřený na prodej vozů Leapmotor na exportních trzích. Pod stejný podnik také Stellantis plánuje převést svou továrnu ve španělském Villaverde.
Spolupráce s Číňany se rozšiřuje, a například nový Citroën 2CV, představený jako koncept na autosalonu v Paříži, stojí na nové platformě vyvinuté ve spolupráci s Leapmotorem. Nová kachna by se měla vyrábět v továrně v italském Pomigliano d’Arco, po boku dalších modelů na stejném základě.
Nejde mimochodem o první zahájení výroby Leapmotoru v evropské továrně. Malý elektrický hatchback Leapmotor T03 se od roku 2024 montoval v polské továrně Stellantisu ve městě Tychy, kousek od Katovic. Přidat se mělo i velké elektrické SUV Leapmotor C10. Pak ale Polsko hlasovalo pro zavedení dodatečných cel na čínské elektromobily.
Na situaci rychle zareagovala čínská vláda, která tamním výrobcům doporučila nadále neinvestovat do zemí, které hlasovaly pro zavedení cel. Stellantis tak ukončil výrobu T03 a přestal zde chystat zahájení výroby C10. Začalo hledání jiných výrobních kapacit, a to už jen v zemích, které pro cla nehlasovaly, nebo se zdržely hlasování.
Zvažovala se výroba v podniku koncernu ve slovenské Trnavě, nebo v německém Eisenachu. Obě země ostatně hlasovaly proti nařízení. Nakonec ale vyhrálo Španělsko, které se hlasování zdrželo, a kde má Stellantis hned tři továrny.
Zdroj: Stellantis, zdroj foto a video: Stellantis