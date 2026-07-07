Leapmotor spouští prodej crossoveru B03X. Nebude drahý! Na mušce má epiq, pumu či Renault 4
Moderní čistě elektrický crossover se vrhá do víru nabitého segmentu. Nebude to mít jednoduché; oproti novým evropským rivalům se snaží bodovat konektivitou a o něco horší dojezd hodlá vyvážit většími rozměry a prostornější kabinou. Bude to stačit?
O nové kompaktní čistě elektrické crossovery v poslední době rozhodně není nouze. Svou část trhu chce uzmout také čínsko-evropský Leapmotor uvedením modelu B03X. Ten je postaven na platformě Leap 3.5 a s délkou 4,27 metru míří proti letos představené Škodě Epiq, stylovému Renaultu 4 nebo Fordu Puma Gen-E.
Oproti epiqu je o něco větší, ale dle automobilky přiváží charakter a všestrannost vozů SUV v kompaktním formátu vhodném do města. Na délku má 4270 mm, na šířku 1810 mm a vysoký je 1635 mm. Rozvor 2605 mm ale není vzhledem k celkové délce (+10 cm oproti epiqu) z největších, a tak je otázkou, jak to bude s prostorností pro zadní pasažéry.
Leapmotor slibuje, že byl prostor pro pasažéry optimalizován pro velkorysý prostor nad rámec své třídy. Různým potřebám se má být schopen přizpůsobit díky flexibilním sedadlům, ploché podlaze zavazadlového prostoru a nespočtu odkládacích prostor.
Minimalistická kabina byla navržena s člověkem v jejím centru, a technologie by měly být uživatelsky přívětivé. Model B03X integruje nejnovější systém automobilky Leap OS 4.0, který umožňuje nerušené užívání, integraci chytrých mobilních zařízení a také vzdálené ovládání vozidla.
Dostatečný agregát
Leapmotor B03X staví na nové generaci bateriového systému CTC2.0 Plus a je k dispozici se dvěma velikostmi LFP baterie. Ta menší s kapacitou 39,8 kWh by na evropských trzích měla začínat na částce 24.900 euro (přibližně 600.000 korun). Podle norem WLTP by s menší baterií měl B03X ujet 292 km, což je o něco méně než domácí epiq za 619.000 Kč.
Větší 53kWh baterie už je pro český trh potvrzena, ovšem cena této verze zatím stanovena nebyla. Známý je její normovaný dojezd až 382 km dle WLTP, což na epiq s dojezdem 451 km také nestačí. Leapmotor tedy musí zabojovat jinde, zkusí to například výrazně výkonnějším pohonným ústrojím již u základních verzí.
Obě baterie alespoň nabízí rychlonabíjení 2.5C, které umožní dobití z 30 na 80 % za pouhých 16 minut. Vůz je poháněný elektromotorem uloženým na přední nápravě o výkonu 145 kW (197 k) a 200 Nm točivého momentu, což stačí k maximální rychlosti 160 km/h a zrychlení na stovku za 8,6 s.
Stejně jako ostatní modely nabízené značkou Leapmotor, také B03X má vcelku jednoduchý ceník. Dvě zmíněné konfigurace baterie je možné kombinovat se dvěma stupni výbavy (Life a Design). Společnost Leapmotor tvrdí, že tento model přepisuje očekávání v segmentu kompaktních vozů a že jde o skutečný Smart Urban Crossover pro moderní mobilitu.
Srovnání s hlavními konkurenty
|Model
|Leapmotor B03X
|Škoda Epiq
|Ford Puma Gen-E
|Renault 4 E-Tech
|Max. výkon
|145 kW (197 k)
85 až 99 kW (116 až 135 k) /
155 kW (211 k)
|123 kW (168 k)
90 kW (122 k) /
110 kW (150 k)
|Max točivý moment
|200 Nm
|267 / 290 Nm
|290 Nm
|225 / 245 Nm
|Zrychlení 0-100 km/h
|8,6 s
|11 až 9,8 / 7,4 s
|8,0 s
|9,2 / 8,2 s
|Max. rychlost
|160 km/h
|150 / 160 km/h
|160 km/h
|150 km/h
|Kapacita baterie
|39,8 / 53,0 kWh
|37,5 / 51,5 kWh
|46,8 kWh
|40 / 52 kWh
|Dojezd (WLTP)
|292 / 382 km
|315 / 437 km
|404 až 417 km
|308 /392 až 409 km
|Rozměry (d × š × v)
|4270 × 1810 × 1635 mm
|4171 × 1798 × 1581 mm
|4214 × 1805 × 1555 mm
|4143 × 1796 × 1572 mm
|Rozvor
|2605 mm
|2601 mm
|2588 mm
|2624 mm
|Cena od
24.900 Eur
∼605.000 Kč
619.000 Kč
(779.000 Kč za větší baterii)
|649.000 Kč
|689.000 Kč
Zdroj: Leapmotor