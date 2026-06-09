Legenda je zpět! Peugeot 208 GTi se vrací v elektrifikované podobě
Koncern Stellantis přitvrzuje, v rámci stého výročí své účasti na čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans představí další hot-hatch z rodu GTi. Bude čistě elektrický, jeho koncept se však před rokem dočkal vřelého přijetí. A není divu, na pohled je opravdu povedený.
Rok od představení konceptu ukazuje Peugeot produkční verzi malého městského hot-hatche v podobě modelu 208 E-208 GTi. Odlišnosti od běžných verzí jsou po designové stránce drobné, avšak dohromady mu dodávají o něco svalnatější vzhled. Stejný ethos ostatně fungoval i u originálního 205 GTi.
Vpředu vůz opticky rozšiřuje spodní část nárazníku v barvě karoserie a vzadu to vypadá na o něco větší spoiler. Všudypřítomné červené linky taktéž odkazují na minulost – v tomto ohledu využívá Peugeot odjakživa nejen stejné jméno jako wolfsburské GTI, ale také motiv.
Červenou najdeme po boku masky chladiče, na obrysu loga, uvnitř světel, na lemech blatníků a na spodní části zadního spoileru. Mnohem více jí najdeme uvnitř, vypadá to dokonce na návrat červeného koberce.
Výrazný červený pruh se line středem sedadel a dělí je tak na vzorovanou část a tmavou část nejspíše potaženou Alcantarou, ve které našlo své místo červené logo 208 GTi. To nechybí ani ve spodní části volantu. Zajímavé, že Peugeot nepoužil oficiální název modelu, tedy E-208 GTi.
Sladěno je také ambientní osvětlení, design displejů a nechybí znak 208 GTi. Na původní 205 GTi odkazují také lité disky se sedmi dírami, originál jich ale měl osm. Novinka zase originál překonává rozměrem disků. Sesterský Opel Corsa se ukázal na 18" kolech obutých do Michelin Pilot Sport 4S v rozměru 215/40 R18.
Lze tak předpokládat, že takové dostane také E-208 GTi, stejně jako lze předpokládat stejnou pohonnou jednotku. To by znamenalo 207 kW (281 k) a točivý moment 345 Nm. Corsa GSE slibuje zrychlení z 0 na 100 km/h za 5,5 sekundy, ovšem její maximální rychlost je limitována na 180 km/h. Třeba však Peugeot překvapí a na tiskové konferenci v pátek 12. června v Le Mans odhalí hodnoty, které E-208 GTi postaví nad sesterskou corsu GSE.
Těšit se můžeme na dobré jízdní vlastnosti, protože E-208 GTi by nemělo být jen designové cvičení. Vyvinuto bylo ve Francii týmem Peugeot Sport ve spolupráci s Peugeot Design a automobilka slibuje jedinečný požitek z jízdy, sportovní a zároveň elegantní design v kombinaci s všestranností pro každý den.
Jakožto symbol francouzského původu odhalí modrou, bílou a červenou verzi u příležitosti 100. výročí první účasti značky v závodě 24 hodin Le Mans 7. 6. 2026. Tento vůz prý dokazuje, že Peugeot bere radost z jízdy vážněji než kdy dříve, a otevírá zcela novou éru pro označení GTi. Doufáme, že je to pravda!
Zdroj: Stellantis