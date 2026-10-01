Legenda se vrací. Řídili jsme Peugeot E-208 GTi
Písmena GTi se konečně vrátila na silniční vůz značky Peugeot a automobilka nás pozvala ho vyzkoušet na klikatých skotských silnicích. Zapůsobil po všech stránkách, byť se najdou místa, na nichž by se dalo ještě zapracovat.
Automobilka Peugeot byla známá svými modely GTi, zejména ceněnou 205 GTi 1,9, ale třeba i výkonnou 308 GTi minulé generace. I model 208 měl v minulé generaci verzi GTi o dvou stovkách koní. Několik let však nabídka končila písmeny GT, a to už ani nebyla výkonná a komfortní verze určená pro grands tours, nýbrž nic víc než vrcholná výbava beze změn na technice či pohonu.
V červnu 2025, při konání čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans, se to však změnilo. Tehdy stále ještě čerstvý generální ředitel Peugeotu Alain Favey dal zelenou návratu označení GTi a automobilka jím obdařila faceliftovanou elektrickou 208. „Je to součást naší DNA. Věříme, že existence modelu GTi má pozitivní vliv na image značky (...) to nám pomůže prodávat modely 2008, 3008 nebo jakékoli jiné. Nejde o to, kolik vozů GTi prodáme,“ sdělil tehdy Favey britskému magazínu AutoExpress.
Peugeot E-208 GTi se ukázal v lednu 2026 na autosalonu v Bruselu a v červnu letošního roku automobilka odhalila detaily. Jestli je to skutečný návrat legendy, jestli bude stát za svou cenu – tu bychom se pro český trh měli dozvědět už zanedlouho – a jestli bude lepší než Alpine A290, která je jeho přímým konkurentem, jsem se vydal zjišťovat do Skotska.
Jak E-208 GTi vypadá, jsme tedy už všichni viděli. Rudé akcenty dostalo logo vpředu, maska i světlomety, stejně tak jsou rudé linky na blatnících. Když se podíváte opravdu pozorně, všimnete si, že je červený i střešní spoiler zespoda. Prezentace ukázala vůz v několika barvách včetně nové modré Miramar, ovšem soudím, že nejhezčí je bílá nebo černá, a to právě kvůli hojnému použití červených prvků.
Oslnivě červená… kde že?
Uvnitř mohly být červené sedačky, červené prošívání, červené cokoliv, ale je to jinak – červený je koberec i vkládané koberečky. A ne nijak tmavě, je to jasně rudá barva, stejně jako v případě detailů zevnějšku.
Za vypíchnutí stojí také sedačky, na nichž je znát vliv závodní divize Peugeot Sport. Boční vedení je samozřejmě špičkové (a odpovídajícím způsobem se hůř nastupuje, tím spíš, jak Peugeot dává volanty nízko, aby bylo přes věnec vidět na přístrojový štít; stejně není), jde ovšem hlavně o sklon sedáku. Ten je poměrně velký a bohužel není nastavitelný, takže to chce chvíli zvyku.
Infotainment a přístrojový štít jsou standardní, přesto tu pár detailů zaslouží zmínku. Jednak, sluší jim červená barva. Dále, v centrálním displeji se po chvíli hledání dostanete k detailnějším ukazatelům stavu vozu, které běžná E-208 nenabídne. Aktuální zatížení hnací soustavy v procentech výkonu či točivého momentu je k ničemu, stav nabití baterie vidíte v i přístrojovém štítu, ale její teplota se hodí.
A konečně, přístrojový štít má jeden velký nastavitelný prostor uprostřed a je ve 3D, stejně jako to umí některé další peugeoty. Rozdíl oproti nim je, že tady to zobrazení 3D nejde vypnout, kdyby vám třeba vadilo. Osobně mám s promítaným zobrazením včetně nejednoho head-up displeje občas problém, že mě tahá za oči a musím ho vypnout, zde to však třeba není.
Zatáčky vymetá srdnatě
Než půjdeme pořádně jezdit, mrkněme ještě na techniku. Masivnější blatníky skrývají rozchod kol rozšířený o 56 mm vpředu a 28 mm vzadu, kola mají 18" v průměru a obouvají ve standardu michelinky Pilot Sport 4S, takže tady se žádné kompromisy směrem k delšímu dojezdu jednoduše nekonají. (Bez příplatku je můžete nahradit hankooky Ventus S1 evo3, na nichž je normovaný dojezd o 23 km delší, 375 km oproti 352.)
Technika E-208 GTi je tedy známá – ostatně, používá se už v malých ostrých autech jiných značek koncernu Stellantis. Elektromotor s označením M4+ má výkon 281 koní a točivý moment 345 Nm. Na přední kola proudí přes klasický jednostupňový reduktor a mechanický samosvorný diferenciál. Hmotnost 1610 kg s řidičem není nízká, přesto má vůz zvládnout zrychlit na stovku za krásných 5,5 sekundy.
To je hodnota, která není příliš daleko nejrychlejším spalovacím předokolkám na světě. Na silnici tedy vozu dynamika nechybí ani v nejmenším, kdykoliv přidám plyn, elektro-GTi bleskově nabírá rychlost. Maximálka je sice omezená na 180 km/h, ale sedíme v autě, které má jezdit po klikatých silnicích, takže to úplně stačí. Na druhou stranu, vezmete-li ho na nějaký rychlejší závodní okruh, už na omezovač narážet určitě budete.
Klikaté skotské silnice E-208 GTi likviduje, jako by nebylo zítřka. Samosvor výrazně pomáhá na výjezdech ze zatáček, bohužel však řízení – které bylo dle tiskové zprávy upraveno pro lepší odezvu – je mrtvé a nevyniká přesností. Reaguje dostatečně rychle a v normální městské nákupní tašce bych k němu výhrady neměl, ale zrovna tady jde o oblast, která měla dostat větší péči.
Naopak podvozek dostal péče hromadu. Odpružení bylo přeladěno, je samozřejmě výrazně tužší, ovšem přední stabilizátor zůstal stejný jako u běžné E-208. Tlumiče mají hydraulické dorazy, takže o náraz na gumový doraz se bát nemusíte – i velké díry E-208 GTi zvládne bez mlácení – a odpružení mistrně hlídá pohyby 18" kol. Je samozřejmě velmi tuhé, až tak, že vás bude na pražských ulicích opravdu štvát, ale jízda není kostrbatá či uskákaná, a nemůžu ani říci, že by byla vyložené nepohodlná.
O brzdění se kromě rekuperace starají čtyřpístkové třmeny s 355mm kotouči na přední nápravě; vzadu zůstaly brzdy ze sériové elektrické 208. Navzdory obřím předním kotoučům je nástup brzd příliš vlažný na auto tohoto ražení – chod brzdového pedálu je velmi dlouhý, než se začne něco pořádně dít. Brake blending, tedy přechod z rekuperačního brzdění na třecí brzdy, je odladěn výborně, ale aby E-208 GTi skutečně tvrdě brzdila, musíte na pedál šlápnout nečekaně hodně.
Michelinky na místním hrubém a někdy nerovném, ale většinou ne moc zalátaném asfaltu drží každopádně hezky. Další specifikum místních silnic je, že nemají moc dobře vyřešený odvod vody. Poměrně často tak narazíte na kus mokrého asfaltu, a to leckdy i dost nečekaně v zatáčce, takže je třeba jisté opatrnosti.
Umí i za málo
Kromě toho taky ve Skotsku není silnic zas tak moc, takže navzdory nízké hustotě osídlení (Skotsko je zhruba stejně velké jako Česko, ale s polovičním počtem obyvatel) byl na silnicích, po nichž jsme jezdili, docela provoz. Tomu také odpovídá průměr spotřeby; ten většinou z těchto prezentací není příliš směrodatný, protože se jezdí svižně, ale já měl zejména druhý den ježdění trochu smůlu na náklaďáky či karavany.
Jak to vypadá v číslech? Hodně dynamická jízda znamená něco jako 25 kWh/100 km, lehkou nohou se ale dá jezdit i za méně než 17 kWh/100 km. Realisticky se dá počítat s dojezdem okolo 200 km na jedno nabití, pokud pojedete dynamicky, anebo až 300 km, pojedete-li v klidu.
Ostrá elektrická 208 tedy umí skutečně udělat řidiči radost, ale také jezdit s příjemně nízkou spotřebou. Obojí se může v závislosti na situaci hodit a že to zvládá, je důkazem, že jde o opravdu povedený ostrý hatchback. Ostatně, nic moc jiného se od Peugeotu nedalo čekat.
|Peugeot E-208 GTi – tech. data
|Motor
|PMSM, pohon předních kol
|Výkon
|207 kW (281 k)
|Točivý moment
|345 Nm
|Převodovka
|1st. reduktor se samosvorným diferenciálem
|Zrychlení na 100 km/h
|5,5 s
|Nejvyšší rychlost
|180 km/h
|400/1000 m s pevným startem
|13,7/25,8 s
|Spotřeba (WLTP)
|15,9-17,1 kWh/100 km
|Dojezd (WLTP)
|352-375 km
|Baterie
|51 kWh (využitelná), 400 V
|Nabíjení AC
|11 kW
|Nabíjení DC
|100 kW (30 min, 20-80 %)
|Provozní/celková hmotnost
|1610/1987 kg
|Délka × šířka × výška
|4100 × 1771 × 1405 mm
|Rozvor náprav
|2556 mm
|Pneumatiky
|215/40 R18
|Objem zavazadelníku
|309 l
zdroj: Autorský text | foto: Peugeot | video: autor