Legendární Audi A8 po 32 letech končí. Na vrchol se přesouvá SUV z Bratislavy
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Z linky v německém Neckarsulmu sjel poslední sedan s označením A8. Audi slibuje novou vlajkovou loď, do jejího příchodu bude vrcholem nabídky SUV Q9.
Audi A8, BMW 7 a Mercedes-Benz S. Tohle složení od roku 1994, kdy automobilka se čtyřmi kruhy ve znaku představila svou variaci, představovalo to nejlepší v segmentu prémiových sedanů. Nyní to však již neplatí.
Audi A8 totiž skončilo. Podle magazínu Auto Motor und Sport sjel poslední kus z linky v Neckarsulmu v polovině října. V Ingolstadtu sice nástupce plánují. O tom, jak nakonec bude vypadat, ovšem Audi ještě nerozhodlo.
Hliníkový průkopník
A8 se v Neckarsulmu vyrábělo od roku 1994, kdy se představila první generace D2. Stála na hliníkové konstrukci Audi Space Frame, kterou Audi chtělo ukázat, že se může měřit s nejlepšími v kategorii prémiových sedanů, do které koncem 80. let pronikl také Lexus LS. Audi vyvinulo celkem čtyři generace své vlajkové lodi. Současná verze D5 přišla v roce 2017 a o čtyři roky později prošla faceliftem.
Uvolněnou kapacitu v Neckarsulmu využije Audi na výrobu řady A5 v provedení sedan (tedy spíše liftback) a kombi s tradičním přídomkem Avant včetně verzí S a RS.
Důvodem ukončení produkce Audi A8 jsou globálně klesající objemy prodejů tohoto segmentu, v kterém mají silné postavení zmínění konkurenti od BMW a Mercedesu. Ostatně i Lexus LS nás brzy opustí. Zákazníci se totiž přesunují buď o třídu níže, nebo přesedají do neméně komfortních SUV.
Audi zároveň dává najevo, že A8 nekončí navždy. Automobilka již dříve potvrdila, že rozhodnutí o nástupci padlo a představit ho chce na konci desetiletí. Do té doby se pomyslným vrcholem Audi stane nedávno představené SUV Q9 z Bratislavy.
Audi tím konečně odpovědělo na úspěšné soupeře v podobě BMW X7 a Mercedesu GLS s vysokými maržemi, které značka, potažmo celý koncern Volkswagen potřebuje jako sůl.
Co s tím?
Konec A8 vyvolává otázky kolem továrny v Neckarsulmu. Dozorčí rada koncernu Volkswagen schválila plán Future Plan 2030. Ten počítá s tím, že evropské výrobní kapacity automobilky převyšují poptávku o více než 500 tisíc aut, a přiznává, že pro závody v Neckarsulmu, Emdenu, Zwickau a Hannoveru v letech 2031 až 2034 zatím nedokáže zajistit konkurenceschopnou výrobu.
Udržitelnou strategii pro evropské továrny chce Volkswagen připravit do června 2027, přičemž zkoumá také jiné využití dotčených provozů. To však neznamená, že je Neckarsulm odsouzený k uzavření. Jen nemá budoucnost zcela jistou.
Zdroj: Auto Motor und Sport, Motor1, foto: Audi a Auto.cz , video: Audi