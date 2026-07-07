Legendární „Batmobile“ BMW v novém. Zapomeňte na šestiválec, tady je něco většího!
Auto, které vidíte na obrázcích, je přece BMW 3.0 CSL známé také jako „Batmobile“. Ne tak docela. Jedná se o moderní restomod s osmiválcem z BMW M5 E39.
BMW 3.0 CSL bylo nabízeno v letech 1970 až 1975. Jednalo se v podstatě o homologační speciál závodního vozu. A zároveň o nejsportovnější variantu kupé BMW E9, které vyjelo v roce 1968 coby 2800 CS. Později se dále vyvíjelo a vznikly verze 3.0 CS s karburátorem, respektive 3.0 CSi se vstřikováním paliva. Vrcholem se stala verze CSL s četnými aerodynamickými prvky, které vozu vynesly přezdívku Batmobile. Všechna kupé E9 poháněl tehdy nový řadový šestiválec M30, který zde slavil premiéru. Jiný motor se pod kapotou těchto kupé nepoužíval.
Otočme ale list. Vůz, o němž je zde řeč, není originální BMW 3.0 CSL ani vůz po velmi pečlivé renovaci. Ve skutečnosti se auto jmenuje MKO CS M5 a postavila jej německá společnost MKO. Za moderním pojetím vozu stojí Michael Oberhauser, který chtěl zkombinovat klasický vzhled kupé E9 s technikou mnohem modernějšího BMW M5 E39.
Tohle konkrétní auto mělo být vydraženo v aukční síni Bring a Trailer v polovině června 2026. Slovní spojení „měl být“ je důležité, protože neobvyklé auto nakonec zůstalo v rukou svého prodávajícího. Nejvyšší nabídka v aukci činila 122.000 eur (3.050.000 korun). Prodávající si však vůz cení na ještě vyšší částku, což je hlavní důvod, proč nezměnil majitele.
Základem vozu s klasickými liniemi kupé E9 bylo BMW M5 z roku 2001, tedy generace E39. Z něj pocházel nejen motor a převodovka, ale také podvozek a mnoho dalších technických komponentů. Karoserie byla vyrobena složením z částí dvou originálních kupé E9.
Během stavby byly odstraněny horní části karoserie M5, podlaha byla zkrácena přibližně o 200 mm a následně byla na ní postavena nová horní část, takzvaná čepice. To znamená, že podlahová plošina pochází z pětky E39. Karoserie byla dále upravena, kdy přední blatníky dostaly rozšíření přibližně o 64 mm a zadní blatníky o přibližně 102 mm. Důvodem bylo vytvořit v částečně klasické karoserii prostor pro moderní pohon z M5. Mnoho částí karoserie bylo vyrobeno ručně.
Pod kapotou se nachází 4,9litrový motor S62 V8 dobře známý z modelu M5 E39. Motor byl před zástavbou do karoserie lehce upraven, takže údajně dosahuje výkonu 318 kW. Standardní jednotka v M5 nabízela nejvyšší výkon 294 kW, tedy rovných 400 koní. Výkon je přenášen na zadní kola prostřednictvím šestistupňové manuální převodovky stejně jako ve výchozí M5. Uplatněn je samosvorný diferenciál. Podvozek a zavěšení kol má také původ v M5 E39, avšak podobně jako motor prošlo modifikací.
Že se nejedná o původní kupé E9, je nejvíce patrné v interiéru. V něm našla své místo upravená palubní deska rovněž převzatá z M5 E39. Nechybí multifunkční volant, dvouzónová samočinná klimatizace, elektricky ovládaná okna a dotyková obrazovka Pioneer. Přední sedadla jsou od firmy Recaro a jsou vyhřívaná.
Počítadlo kilometrů ukazuje přibližně 129.000 kilometrů. Podle prodejce má vůz od dokončení přestavby najeto kolem 12.000 kilometrů.
Zdroj: Auto Bild, Wikipedie
Foto: Auto Bild