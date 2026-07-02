Legendární Fiat Multipla se vrací! Naváže na první generaci z 50. let
Je málo MPV, která by se stala designovými ikonami. Fiatu Multipla se to povedlo dokonce ve dvou generacích. Model se vrátí na cesty i potřetí a naváže na první generaci, nejen vzhledem, ale také výkony.
Fiat Multipla je jednou z ikon italského automobilového průmyslu. A to jak ta původní z 50. let, která byla předchůdcem MPV, tak i ta moderní z 90. let, která se proslavila zejména odvážným designem. Nevyrábí se už 16 let, ale stále na ni každý má názor a hlavně si ji každý pamatuje. O nástupci se spekuluje už dlouho a Fiat jej konečně potvrdil. Je ale podstatně jiný, než byste čekali.
Při prezentaci ve Vatikánu totiž šéf Fiatu Olivier François ukázal obrázek modelu nazvaného Multiplina. Na stejném slidu jsou také obrázky původního Fiatu 600 Multipla, na který novinka odkazuje. Stejně jako originál má trambusovou konstrukci, kulatá světla a dvoubarevné lakování. Na rozdíl od originálu má ale jen jeden pár dveří a elektrický pohon.
Nejde ani o plnohodnotný automobil, ale o těžkou čtyřkolku. Na rozdíl od menšího modelu Topolino, který je homologován v kategorii L6e a limitován do 45 km/h, model Multiplina spadá do vyšší kategorie L7e a měl by mít limit až na 90 km/h, takže by mohl i na dálnice. Ve srovnání s modelem Topolino se dá čekat i větší baterie a dojezd a logicky také výkon, obě auta ale využívají stejnou platformu.
Konkrétní technické údaje Fiat zatím nezveřejnil, ostatně auto zatím nebylo kromě jednoho obrázku oficiálně představeno. Pro srovnání, Fiat Topolino má baterii o kapacitě 5,4 kWh a výkon omezený na 6 kW. Limity kategorie L7e umožňují až 15 kW a hmotnost omezenou na 400 kg. To znamená také možnost čtyř míst, zatímco model Topolino je pouze dvoumístný.
François uvedl, že nový model bude „hodně sázet na naši DNA a bude zakořeněn v našem stylu“, a dodal, že to ukazuje, že „Fiat bude v rámci koncernu Stellantis značkou, která do mikromobility půjde opravdu naplno“. Vedle modelů Topolino a Multiplina už nabízí také elektrickou nákladní tříkolku Tris.
Produkční verze Fiatu Multiplina má mít podobný půdorys jako původní 600 Multipla. Ta měla na délku 3,53 metru, nový model se tedy určitě vejde do čtyř metrů. Představit by se měl ještě letos na podzim. François také dodal, že model Multiplina pro Fiat bude „nesmírně důležitý, protože je to skutečně ten chybějící článek mezi topolinem a tradičním městským autem“.
Původní multipla se začala vyrábět v roce 1956 na základě malého Fiatu 600 a stejně jako ten měla malý čtyřválec umístěný vzadu. Karoserie se trochu nafoukla a auto přišlo o přední kapotu, řidič a přední pasažér totiž seděli přímo nad přední nápravou. Díky tomu se do auta i přes zachování stejného dvoumetrového rozvoru vešlo až šest pasažérů.
Fiat 600 Multipla vydržel ve výrobě 11 let a vzniklo přes 240.000 kusů. Zpočátku mělo auto čtyřválec o objemu 633 ccm o výkonu 15,8 kW a maximální rychlost 90 km/h. I na to navazuje nová multiplina věrně. Modernizace v roce 1960 ale přinesla větší motor o objemu 767 ccm, výkon 18,4 kW a maximální rychlost se posunula na asi 110 km/h.
Zdroj: Fiat, zdroj foto: Fiat, zdroj videa: Auto.cz