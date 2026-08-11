Legendární italská značka ožívá. Vedle generických SUV sahá i po technice Lotusu
Oživování historických značek je poslední dobou populární a občas zahrnuje výrobu zajímavých sportovních vozů. Ještě častěji je ale nějak spojeno s čínskými výrobci a výjimkou není ani oživení italské značky O.S.C.A.
Italská firma DR Automobiles je velmi zvláštní úkaz. Od roku 2006 na evropském trhu prodává čínské vozy, které prezentuje jako kombinaci italského designu s čínskou technikou. Ve skutečnosti jde o montáž CKD kitů dovezených z Číny s velmi lehkými designovými změnami. I ona montáž podle zjištění italských úřadů není moc rozsáhlá, z Číny se vozí v podstatě kompletní vozy.
Firmě se každopádně daří a v posledních letech roční prodeje vyrostly na desítky tisíc kusů a přišla expanze na španělský, český a slovenský trh. Ještě zajímavější je ale tempo, s jakým DR Automobiles přidává nové značky. Až do roku 2020 si vystačila jen s hlavní značkou DR. V roce 2020 se ale přidalo také budgetové Evo, a o dva roky později také prémiověji laděné modely Sportequipe a terénní ICH-X.
Později se přidala také značka Tiger, která původně stavěla repliky Lotusu Super Seven, pod novým italským majitelem ale prodává přeznačkovaná čínská SUV. Další značka Birba má zatím jeden elektromobil, Katay prodává užitkové modely a letos DR Automobiles restartovalo historickou italskou značku Itala.
O tom jsme psali nedávno, místo sportovních vozů a luxusních limuzín bude nová Itala prodávat čínská SUV.
Znovuzrození po 67 letech
DR Automobiles ale oživení jedné tradiční italské značky nestačilo, a tak nově přichází informace o další. Po 67 letech od konce produkce se ukázal nový model nesoucí značku O.S.C.A. Že se její obnovení chystá, jsme věděli a novinka není překvapením. Opět totiž jde o přeznačkované čínské SUV, tentokrát Changan UNI-T. Novinka má karosérii SUV-kupé a firma ji označuje bizarně jako „Sportover“.
Proti originálu se opět trošku pozměnil design přední části a na kapotě je logo italské značky. DR Automobiles tvrdí, že na designu pracovalo se stylingovým centrem Fabbrica Italia a Italdesignem. Je tedy pravda, že už původní čínský design není špatný a SUV rozhodně působí sportovně, což nová maska a nárazníky jen podtrhují. Pomáhají také pneumatiky Pirelli P Zero, které na čínských SUV obvykle nevídáme.
Pohon ale zajišťuje přeplňovaná patnáctistovka z vlastního vývoje Changan. Bližší info o výkonu firma nenapsala, v modelu DR6 má patnáctistovka Changan výkon 133 kW a maximální rychlost 190 km/h. Převodovka je stejně jako v modelu DR6 sedmistupňový dvouspojkový automat. Podle DR Automobiles byl „dynamický vývoj, včetně zavěšení, tlumičů, brzdového systému a řízení motoru, na starosti italského týmu pod vedením Roberta Fedeliho, jednoho z nejzkušenějších inženýrů ve světě italských sportovních aut.“
O.S.C.A. MT6 dorazí k dealerům v září 2026 s cenou 49.000 eur v plné výbavě (v přepočtu 1.186.000 Kč). Ještě předtím se nová O.S.C.A. objeví na závodě Mille Miglia, kde dva prototypy MT6 poháněné palivem BenZero – benzinovou směsí získanou ze 65 % z obnovitelných zdrojů – doprovodí historický vůz O.S.C.A. MT4 Siluro. Spolu s tím se ukáže také nový model MT8, což má být SUV-kupé s dvoulitrovým čtyřválcem. V tomto případě půjde o model Changan UNI-K.
Nemusí ale zůstat jen u toho, dřívější informace odhalují zajímavé odvrácení od běžného přístupu DR Automobiles. Do portfolia nové oscy by se totiž mělo vrátit i spalovací sportovní kupé. Podle uniklých nákresů a také informací z DR Automobiles by mělo jít o variantu Lotusu Emira s šestiválcovým motorem a designem upraveným ve studiu Italdesignu.
Kdysi závodila
Původní automobilka O.S.C.A. byla založena v roce 1947 v Boloni a stáli za ní tři bratři – Ernesto, Ettore a Bindo Maserati. Do založení nové značky se vrhli poté, co opustili dříve založené Maserati. Nová automobilka byla opět zaměřena na sportovní vozy a první model měl závodit v italské třídě o objemu 1100 ccm. Následovaly i objemnější motory a větší vozy a s jedním z nich závodil i legendární závodník Stirling Moss.
Vozy OSCA se účastnily závodů formule 1 a formule 2 a jiným týmům italská firma dodávala motory. Motor OSCA se dostal také do silničního vozu Fiat Pininfarina Cabriolet a OSCA samotná se také vrhla do produkce vozů použitelných na silnicích. OSCA 1600 GT se vyráběla s karoseriemi od různých italských karosářů a dohromady jich vzniklo 128. V roce 1963 bratři prodali firmu majiteli výrobce motorek MV Agusta a v roce 1967 byla značka OSCA zrušena.
V roce 1998 v partnerství mezi Andreou Zagatem a japonským investorem Šózóem Fudžitou proběhl pokus značku oživit. O rok později byl představen vůz OSCA 2500GT Dromos. Auto navržené Ercolem Spadou vyrobila karosárna Touring Superleggera na trubkovém rámu a poháněl ho boxer Subaru s rozvodem DOHC o výkonu 187 koní. Projekt však nikdy neopustil fázi prototypu.
Zdroj info, foto: DR Automobiles